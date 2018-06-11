Вехи недели. Президентское виденье, депутатская квартира и сбежавший губернатор

Глава государства выступил перед парламентариями с собственным видением основных стоящих перед страной проблем. Порошенко решил не ждать выпадов со стороны оппозиции и предложил список государственных приоритетов. Среди них – поддержка обороноспособности страны и упование на украинский ОПК и Вооруженные Силы в деле ее укрепления. Президент подчеркнул, что поддерживает выполнение Минских договоренностей и реанимацию Нормандского формата переговоров, но не допустит создания на Донбассе пророссийского протектората. Военного решения проблемы Крыма и Донбасса не существует – в этом вопросе гарант Конституции последователен.

Президентский призыв бороться с коррупцией на самом верху властной пирамиды нашел неожиданное продолжение буквально в конце недели (об этом – чуть ниже). Создание поместной православной церкви, которое энергично поддерживает Порошенко, могло бы стать весомым аргументом в схватке за умы сограждан. Что касается перспектив создания рынка земли, о необходимости которого напомнил глава государства, то к принятию столь масштабных и непопулярных решений нынешний созыв Верховной Рады вряд ли готов.

Реакция депутатского корпуса на президентское послание была далека не только от верноподданической, но и от рациональной. Похоже, многие обладатели депутатских мандатов за два года так и не осознали свою роль в формате парламентско-президентской республики. Поэтому десятки парламентариев предпочли не напрягаться после двух месяцев каникул. Андрей Парубий, хоть и подчеркнул, что Верховная Рада – парламент воюющей страны, но не смог найти реальных подтверждений ответственности коллег.

Тем временем страна с интересом наблюдала практически в режиме реального времени за тем, как Сергей Лещенко отбивался от армии желающих узнать подробности приобретения им 200-метровой квартиры в центре Киева. Чтобы не пересказывать поднадоевший сюжет с «нехорошей квартирой», ограничусь констатацией: разоблачать других у Сергея Анатольевича получается куда лучше, чем объяснять неожиданное и масштабное улучшение собственных жилищных условий.

Генеральная прокуратура всерьез взялась за экстрадицию Владислава Каськива, решившего потроллить служителей Фемиды из-за океана. Развитие ситуации привело к тому, что бывшему борцу за инвестиции пришлось просить политического убежища в Панаме, чтобы избежать риска возвращения на Родину.

В неизвестном направлении исчез и бывший глава Киевской ОГА Максим Мельничук после увольнения со своей должности. В этой ситуации немало детективного: и заблаговременное стремление Мельничука расстаться с должность, и задержание за взятку его заместителя. Судя по последним тенденциям, место главы области становится не самым приятным, и переход Игоря Райнина на повышение выглядит скорее исключением, чем правилом.

Евгений Магда