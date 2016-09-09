Очередная "клоунада" с "посольством" террористов в Европе: в Австрии хотят открыть "представительство ЛНР"

Информацию об этом распространили сайты, сотрудничающие с "ЛНР".

По словам одного из "депутатов Народного совета ЛНР", "представительство" будет заниматься информационно-просветительской деятельностью" и координировать доставку на оккупированную территорию Луганщины гуманитарной помощи.

При этом возглавит ячейку якобы австрийский общественный деятель Альфред Альмедер.

В свою очередь посол Украины в Австрии Александр Щерба в комментарии ТСН рассказал, что такая новость стала неожиданностью не только для него, но и неприятным сюрпризом для Австрии.

Щерба отметил, что будет поднимать вопрос "представницва ЛНР" в Министерстве иностранных дел Австрии.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" заблокировали доступ ОБСЕ к двум населенным пунктам - разведка

"Появилась некая группа энтузиастов, которая вдруг активизировалась. Мы знали, что они есть, ибо они периодически на общественных мероприятиях раскладывали лоток под названием, например, "в поддержку ЛНР". Думаю, что сейчас этот лоток будет просто переименован в "представительство ЛНР". Это было вопросом времени, пока кто-то из многочисленных не очень хорошо трудоустроенных австрийцев, которые поддерживают "ЛНР", не начнет раздавать визитки, что он их представитель", - отметил посол.

Украинцам же Щерба посоветовал "не переоценивать эту клоунаду", и добавил, что "на самом деле мир не признавал, не признает и никогда не будет признавать эту комедию".

Щерба также сообщил на своей странице в Twitter, что Альмедер, которого "делегировали" представители "ЛНР", якобы на самом деле не желает возглавлять никакие связанные с ними организации.

"Водевиль с "представительством ЛНР" продолжается. Австриец, которому выпала эта "честь", ни сном ни духом. Говорит, да, в "ЛНР" ездил, но послом быть не хочет", - написал дипломат.

Читайте такжеТымчук рассказал, сколько платят боевикам "ЛНР" за убийство украинцев на Донбассе

В свою очередь австрийское издание Die Presse отмечает, что Альмедер даже не подозревал, что нарушает украинское законодательство, посещая "ЛНР" без разрешения украинской стороны.

Издание отмечает, что Альмедер является лишь кассиром в "Рабочем союзе по гуманитарной помощи Украине", а руководит ею - левый журналист Лео Габриэль. Также активным участником организации является Патрик Поппель из венского "Института Суворова", который выступает также за "честный диалог с Россией".

Как сообщал УНИАН, 1 сентября российские СМИ объявили об открытии в чешской Остраве учреждения, названного "представительством ДНР".

По словам "консула" боевиков Нелли Лисковой, главная цель работы этого "представительства" - распространение в Евросоюзе "правдивой информации о пока непризнанной стране".

Украина выразила протест Чехии из-за регистрации "представительства ДНР".

В свою очередь МИД Чехии заявил, что через суд будет добиваться ликвидации "представительского центра ДНР", которое не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве и не может иметь дипломатический статус.

7 августа премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заверил, что "ЛНР" и "ДНР" не будут иметь дипломатических миссий в стране.