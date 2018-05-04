Вехи недели: самолет преткновения, мерцающая коалиция и страдания молодого министра
Украина уверенно приближается к досрочным парламентским выборам... Луценко окончательно оформил политический развод с Президентом...
Украина уверенно приближается к досрочным парламентским выборам. Виктор Ющенко перешел в контрнаступление в западных областях. Юлия Тимошенко пообещала газовую идиллию в отношениях с Россией. Юрий Луценко окончательно оформил политический развод с Президентом.
Верить в долголетие Верховной Рады шестого созыва могут только очень наивные люди. Даже ситуативное воссоздание коалиции БЮТ и НУ-НС ради отмены принятых в начале сентября законов оказалось кратковременным и не успело вселить оптимизм в сердца парламентариев. Можно лишь отметить, что политическая целесообразность в который раз «в одни ворота» обыграла необходимость формирования внятного нормативного поля. И далеко не факт, что Юлия Тимошенко потеряла на сотрудничестве с регионалами больше, чем после согласия отменить принятые с участием БЮТ законы. Зато стало понятным, что говорить о каких-либо изменениях в Конституции до президентских выборов бессмысленно. Это означает, что борьба за пост главы государства будет беспощадной, а ее победитель не будет знать жалости. Досрочные парламентские выборы будущие кандидаты, по всей видимости, постараются использовать как генеральную репетицию перед решающей схваткой.
Президенту и премьеру удалось «порадовать» не только собственных сограждан, но и всех, кто наблюдает за политическими событиями в Украине. Пятничный инцидент в «Борисполе», ко всему прочему, прекрасно проиллюстрировал состояние человеческих отношений между Ющенко и Тимошенко.
Противостояние на властном Олимпе все больше обрастает признаками склоки на коммунальной кухне, которая выносится на всеобщее обозрение. И можно понять Владимира Путина, который после перехода на работу премьером за словом в карман не лезет, не упустившего шанс назвать украинского президента «мазуриком». Быть может, хотя бы этот эпизод в театре политического абсурда заставит участников конфликта подумать не только о собственной, но и государственной репутации.
|Переговоры один-на-один
|Виктор Ющенко
Тимошенко не упустила возможности рассказать прессе, что именно глава государства оттолкнул Владимира Литвина со товарищи от вхождения в коалицию демократов. На самом деле у Владимира Михайловича с Виктором Андреевичем давняя история взаимоотношений, тянущаяся еще со времен президентства Кучмы. Хорошо зная таланты и способности друг друга, оба политика никак не могут проникнуться взаимным доверием. К тому же Ющенко помнит спикерство Литвина в начале своей каденции, когда ему приходилось считаться с председателем парламента, обладавшим куда меньшими полномочиями. Так что, по всей вероятности, Арсению Яценюку удастся доработать в спикерском кресле до конца полномочий Верховной Рады шестого созыва, дополнив свой послужной список самым кратковременным пребыванием в статусе вождя законодателей.
|Виктор Янукович
Министр внутренних дел вспомнил о карьере публичного политика и дал несколько интервью. Фактически Юрий Луценко официально оформил политический развод с Виктором Ющенко, уведомив последнего об этом через СМИ. Вполне европейский подход, тем более что заигрывания «Народной самообороны» с Тимошенко давно перестали быть секретом. Но вот отказаться от министерского портфеля, как это принято в подобных случаях в Европе, Юрий Витальевич не собирается. Наверное, искренне считает себя единственным, кто способен не допустить реализации силового сценария.
К сожалению, наши политики до сих пор не понимают, насколько резонансными становятся их дрязги в современном мире. Прохладный прием Ющенко в Вашингтоне и заявление Ангелы Меркель в Петербурге, давшей понять, что Украине и Грузии рано присоединяться к ПДЧ – это только цветочки. Увидеть ягодки очень бы не хотелось.
Евгений Магда