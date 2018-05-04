Вехи недели: самолет преткновения, мерцающая коалиция и страдания молодого министра

Украина уверенно приближается к досрочным парламентским выборам. Виктор Ющенко перешел в контрнаступление в западных областях. Юлия Тимошенко пообещала газовую идиллию в отношениях с Россией. Юрий Луценко окончательно оформил политический развод с Президентом.

Верить в долголетие Верховной Рады шестого созыва могут только очень наивные люди. Даже ситуативное воссоздание коалиции БЮТ и НУ-НС ради отмены принятых в начале сентября законов оказалось кратковременным и не успело вселить оптимизм в сердца парламентариев. Можно лишь отметить, что политическая целесообразность в который раз «в одни ворота» обыграла необходимость формирования внятного нормативного поля. И далеко не факт, что Юлия Тимошенко потеряла на сотрудничестве с регионалами больше, чем после согласия отменить принятые с участием БЮТ законы. Зато стало понятным, что говорить о каких-либо изменениях в Конституции до президентских выборов бессмысленно. Это означает, что борьба за пост главы государства будет беспощадной, а ее победитель не будет знать жалости. Досрочные парламентские выборы будущие кандидаты, по всей видимости, постараются использовать как генеральную репетицию перед решающей схваткой.

Президенту и премьеру удалось «порадовать» не только собственных сограждан, но и всех, кто наблюдает за политическими событиями в Украине. Пятничный инцидент в «Борисполе», ко всему прочему, прекрасно проиллюстрировал состояние человеческих отношений между Ющенко и Тимошенко.

Противостояние на властном Олимпе все больше обрастает признаками склоки на коммунальной кухне, которая выносится на всеобщее обозрение. И можно понять Владимира Путина, который после перехода на работу премьером за словом в карман не лезет, не упустившего шанс назвать украинского президента «мазуриком». Быть может, хотя бы этот эпизод в театре политического абсурда заставит участников конфликта подумать не только о собственной, но и государственной репутации.

Юлия Тимошенко вовсе не случайно рвалась в Москву. Из Златоглавой она привезла газовый меморандум, которым собирается заткнуть рты критикам действий правительства. На бумаге все выглядит очень красиво – прямое сотрудничество «Газпрома» и «Нефтегаза Украины», переход к рыночным ценам на протяжении трех лет, совместный экспорт российского голубого золота. Еще чуть-чуть – и верноподданные соратники Юлии Владимировны объявили бы ее «газовой королевой» постсоветского пространства. Нет главного – цены, по которой Украина сможет получать из России газ в 2009 году, и это портит все впечатление от московского вояжа лидера БЮТ.

Зато можно констатировать, что премьер боролась за сохранение коалиции. И, столкнувшись с достаточно жесткой позицией тандема Банковая – «Наша Украина», была вынуждена заявить, что принимает все выдвинутые партнерами ультиматумы ради сохранения демократического единства. После такого шага, продемонстрировавшего принципиальность Тимошенко-политика во всей красе, даже не интересующиеся политикой обыватели поняли, что для лидера БЮТ властные рычаги необходимы как воздух. Ющенко же предпочел дать понять, что не верит в искренность действий давнего политического партнера, на всю страну показавшего умение находить общий язык с Партией регионов. Президент настаивает на формировании коалиции с таким напором, что к досрочным выборам начали готовиться даже патентованные оптимисты.

Тимошенко не упустила возможности рассказать прессе, что именно глава государства оттолкнул Владимира Литвина со товарищи от вхождения в коалицию демократов. На самом деле у Владимира Михайловича с Виктором Андреевичем давняя история взаимоотношений, тянущаяся еще со времен президентства Кучмы. Хорошо зная таланты и способности друг друга, оба политика никак не могут проникнуться взаимным доверием. К тому же Ющенко помнит спикерство Литвина в начале своей каденции, когда ему приходилось считаться с председателем парламента, обладавшим куда меньшими полномочиями. Так что, по всей вероятности, Арсению Яценюку удастся доработать в спикерском кресле до конца полномочий Верховной Рады шестого созыва, дополнив свой послужной список самым кратковременным пребыванием в статусе вождя законодателей.

В который раз у разбитого корыта оказался Виктор Янукович. Опыт политического сотрудничества с Юлией Тимошенко для главного регионала неизменно горький: лидер БЮТ маневрирует куда быстрее, чем ее партнеры успевают принять превентивные меры. Уход Тараса Чорновила из партийных рядов – пронзительный сигнал о неполадках в «региональном» королевстве, живущем по принципу «Мы говорим Янукович – подразумеваем партия». Не сумев оперативно выбрать между спикерством и премьерством, Янукович показал, что является удобным партнером для манипуляций. Виктору Федоровичу остается только делать выводы и готовиться к досрочным выборам.

Министр внутренних дел вспомнил о карьере публичного политика и дал несколько интервью. Фактически Юрий Луценко официально оформил политический развод с Виктором Ющенко, уведомив последнего об этом через СМИ. Вполне европейский подход, тем более что заигрывания «Народной самообороны» с Тимошенко давно перестали быть секретом. Но вот отказаться от министерского портфеля, как это принято в подобных случаях в Европе, Юрий Витальевич не собирается. Наверное, искренне считает себя единственным, кто способен не допустить реализации силового сценария.

К сожалению, наши политики до сих пор не понимают, насколько резонансными становятся их дрязги в современном мире. Прохладный прием Ющенко в Вашингтоне и заявление Ангелы Меркель в Петербурге, давшей понять, что Украине и Грузии рано присоединяться к ПДЧ – это только цветочки. Увидеть ягодки очень бы не хотелось.

Евгений Магда