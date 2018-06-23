Репортаж с похорон коалиции

А Яценюк, хорош, правда? Такой себе автономный и самодостаточный, сделал сообщение по повестке, сказал, что соблюдет процедуру и даст слово лидерам фракций, и тут же объявил: господа, с глубоким сожалением для себя и к великой радости тех, кто этого ждал, сообщаю, что демократическая коалиция прекратила свое существование. Если у вас есть кандидатура нового спикера, very welcome – я не возражаю, готов сложить полномочия, подавайте своего кандидата. Помнится, в свое время даже нелюбимый всеми Виктор Медведчук в момент отставки с поста вице-спикера в мгновение ока ушел из президиума - это выглядело эффектно и вызвало уважение. Публичное «нецепляние» за кресло и готовность гордо уйти способны поселить в сердцах избирателей самые нежные чувства (правда, не очень надолго). Забегая вперед, скажем, что говорить об отставке Яценюка пока рано, лидеры фракций попросили его остаться. Пока.

Решила послушать выступления лидеров фракций. Виктор Федорович Янукович (он, говорят, психологически и политически вполне готов выступить сменщиком Яценюка, если большинство с БЮТ будет создано) продолжает совершенствоваться в риторике. «Воз демократической коалиции приехал… Жизнь подтвердила правильность наших предостережений: помаранчевые лидеры только используют граждан для того, чтобы добиться своих целей. Они разбазарили лимит народного доверия и пропали, как роса на солнце»…

Вячеслав Кириленко, лидер «Нашей Украины – Народной Самобороны», справедливо напомнил Юлии Владимировне, сколько его фракция приложила усилий для создания и удержания этой коалиции, еще напомнил про сомнительные голосования БЮТ с Партией Регионов по тендерной палате, нечеткость позиции по НАТО, сопротивление реформам Вакарчука. Кириленко обвинил БЮТ в заговоре с Регионами, который стал очевиден после голосования 2 сентября, и пообещал, что его фракция будет стоять на позициях защиты национальных ценностей.

Иван Кириленко, лидер, фракции БЮТ нашел фразу, характеризующую сотрудничество фракции с Регионами. Это называется «деловой стиль». И придерживаться этого стиля БЮТ планирует и дальше.

Депутаты стали потихоньку выбираться в кулуары. Они вовсю спорили на тему, с какого числа можно начинать отсчет к досрочным выборам: со 2-ого сентября, когда «Наша Украина» вышла из коалиции, 13-го, когда истек официальный срок для возможности ее склеить, или сегодня, когда Яценюк объявил это официально.

Парламентариями проговариваются три вобщем-то известных сценария: вероятность коалиции с участием трех участников НУ-НС, БЮТ и блока Литвина; коалиция БЮТ и Партии Регионов; досрочные выборы. И надо признаться, что второй обсуждается наиболее активно. Регионалы почти официально объявили, что с сегодняшнего дня у них начинают работать переговорные группы всех со всеми. (При этом, не уточнив, кто именно за какой участок будет отвечать). Только одна регионалка Инна Богословская сказала, что речь о союзе с БЮТ может идти только «если будут согласованы основные программные принципы, а это и второй государственный язык, и нейтральный статус Украины».

Согласны ли члены фракции Партии Регионов войти в коалицию с БЮТ, оставив на потом вопрос двуязычия и внеблокового статуса Украины?

Один из исторических отцов фракции Регионов Борис Колесников в комментарии УНИАН подтвердил, что переговоры фракция готова вести со всеми, и «обсуждать весь спектр проблем, их программные обещания, наши обещания».

- Возможно ли такое, что коалиция Партии Регионов с БЮТ будет создана, а процесс внесения изменений в Конституцию приостановлен? – уточнили мы. (Известно, что внеблоковость и двуязычие содержались в проекте Конституции Партии регионов).

- Все возможно, сейчас ничего невозможного нет, - ответил Борис Викторович.

То же самое повторил еще один спикер регионалов Ярослав Сухой. «Если партия Регионов будет вести переговоры с БЮТом, с Литвиным, то будет подписано коалиционное соглашение. И мы готовы отложить «болезненные» вопросы. Это вопросы, которые раскалывают Украину, воспринимаются обществом неоднозначно, и которые с маниакальным упрямством вносит в зал Ющенко. Нам необходимо провести реформу органов местного самоуправления, гуманитарные права и свободы людей, ряд идеологических основ. И знаете, ни один избиратель Запорожского края не дал мне такого права – блокироваться с нашистами», - пылко выразил свои пристрастия Ярослав Михайлович.

Хотят ли крупные бизнесмены, основные спонсоры избирательных кампаний, проведения досрочных выборов?

Однозначно, пока не хотят. Во всяком случае, говорят, что не хотят. (Эта катастрофа для страны, народ устал от выборов… и т.д.) Но ситуация может измениться. Это желание будет зависеть от колебания рейтингов электоральных симпатий к партиям.

Все ли члены фракции Регионов готовы пойти в коалицию с БЮТ, поинтересовались мы у члена фракции Регионов Ирины Акимовой.

- Ситуация сложная, - поделилась с нами депутат «ахметовского крыла». - Развал коалиции поставил страну перед выбором: новая коалиция или новые выборы. Понятно, что досрочные выборы не нужны. Населения устало от этого выяснения отношений. Но мы выборов не боимся. Что касается коалиции с БЮТ, я пока воздержусь от комментариев, это процесс сложный, идут политические консультации и думаю, что скоро все прояснится.

- Правда, ли что Ринат Леонидович готов выделить средства под проект Яценюка?

- Это вопрос к Ринату Леонидовичу, - уклонилась Ирина Михайловна, - Слухи опасны, они искажают картину, которая может выглядеть по-разному.

- А если коалиция с БЮТ будет создана, то вы готовы перейти к канцлерской модели?

- На сегодняшний день я не вижу предпосылок для упразднения должности Президента. Президентская позиция Украине нужна, хоть и четкое распределение полномочий тоже нужно. Президент - важная часть в системе сдержек и противовесов, - поделилась Ирина Акимова. - Большинство людей в фракции понимают, что президентская позиция на сегодня важна, вопрос только о том, какие полномочия должны оставаться в офисе президента и каков механизм их реализации.

- Насколько серьезны общие намерения БЮТ и Партии Регионов провести за две следующие сессии проект изменений в Конституции? И готов ли БЮТ отмалчиваться по вопросам второго государственного и НАТО, если Партия Регионов согласиться составить вам компанию по большинству в Раде? – спросили мы у члена БЮТ Виталия Писаренко.

- Мы ищем темы, которые объединяли бы парламент, - сказал Валерий Писаренко. - Мы должны строить коалицию на идеях, которые бы объединяли. НАТО и русский язык – разъединяют, эти темы только ускорят досрочные выборы. Нас может объединить идея, например, Конституционной реформы. Кроме того, если мы сойдемся по пунктам налоговой реформы, органов местного самоуправления, то тогда можно говорить об успешности переговоров. Мы готовы НАТО и русский язык вывести за скобки.

- А какой вы видите судьбу президентской должности?

- Мы готовы выносить этот вопрос на референдум.

- Ладно. Но если президентская должность остается в новой Конституции, то какой смысл в общей коалиции, если с зимы развернется предвыборная кампания, ведь тогда Тимошенко и Янукович идут на выборы и начинают конкурировать? – продолжили мы вопрос.

- Мы пока в рабочей группе сходимся, что должность Президента должна остаться. Мы должны оградить Президента от возможности злоупотреблять полномочиями. 70 процентов людей считают, что Ющенко не должен баллотироваться на второй срок. Лидером остается Тимошенко. Ну а если гипотетически сложиться коалиция БЮТ и ПР, то тогда я думаю, что Тимошенко и Янукович должны перестать быть конкурентами, и они должны договориться на благо народа. Кто-то из них должен идти на выборы, кто-то остаться управлять экономикой.

Нашеукраинцы в кулуарах ходят с гордо поднятой головой, смотрят в глаза, ни от кого не прячутся. Все-таки чистая совесть хоть и в отдельно взятой ситуации - неплохое чувство. «Если что идем на выборы и уже никаких блоков, хватит. Оппозиция - это проще, хотя нам жаль этой коалиции», - приходилось слышать от нашеукраинцев.

- Скажите, обратилась я к народному депутату от Нашей Украины Андрею Парубию, - говорят, что, несмотря на молчание бело-сердечных по поводу конфликта в Грузии и их голосование с регионалами, рейтинги БЮТ даже не шелохнулись, и якобы даже есть зоны роста. Вы согласны с этим?

- Нет. У нас во Львове работает социологическая группа, которая проводит не исследование, а проводит уточнение проведенных исследований, есть такая методика. На Западной Украине есть регионы, где можно говорить не о падении, а об обвалах рейтинга БЮТ. Я не хочу называть цифры, чтобы не профанировать, но вскоре мы сделаем полноценное исследование. Было бы смешно, зная львовян, для которых государственность всегда была важнее социально-экономических вопросов верить, что они останутся равнодушными. Очевидно, что во время конфликта в Грузии они сплотились вокруг Президента, а вчерашние сторонники БЮТ сегодня будут концентрироваться вокруг Нашей Украины. Противоречащая государственности позиция БЮТ по отношению Грузии для львовян стала шокирующей и даже отталкивающей. Я видел недавно данные социологов Института стратегических исследований, и цифра для партии Наша Украина там значилась восемь процентов. И я думаю, что это процент за счет Запада Украины. Это только начало. Тенденция проявляется через две недели после событий, избирателю нужны две недели для осмысления ситуации. Но у мене нет сомнений, что Наша Украина по уровню доверия по Тернопольщине, Ивано-Франковщине и Львовщине вернет себе передовые позиции.

Маша Мищенко