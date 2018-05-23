Регионалы думают об импичменте, нашеукраинцы - о Грузии, БЮТ - о шахтерах, а Литвин обещает забросать всех навозом…

Ограду парламента обхаживала принарядившаяся баба Параска. В кулуарах эксперты иронично обсуждали с журналистами народных депутатов, народные депутаты обговаривали прошедший отпуск, на пресс-пункте десять шахтеров в специальной шахтерской форме с кучей орденов, крепко заикаясь, говорили двум телекамерам, как важно «взглянуть на их проблемы» и принять закон о повышении престижа шахтерского труда. Рядом стояла депутатка-бютовка Наталья Королевская и поощрительно улыбалась. Представители Партии регионов образцовый шахтерский брифинг игнорировали и заходили в сессионный зал. Началась третья сессия парламента шестого созыва.

Повестка дня была насыщенной, тут и вопрос о ситуации в Грузии, и избрание вице-спикеров и законопроект о повышениях престижности шахтерского труда, законопроект о временных следственных комиссиях, о внесении изменений в законы о Конституционном суде, СБУ, Кабинете министров.

Первым и самым горячим вопросом повестки стало принятие постановления или официального заявления о Грузии. Но Юлия Владимировна четко озвучивать позицию, вероятно, не захотела, на совет коалиции, где должен был рассматриваться вопрос по Грузии, ее политсила вообще не пришла.

- Вам не стыдно? - поинтересовались мы в кулуарах у бютовца-дипломата Олега Григорьевича Билоруса. - Ну разве может позволить себе премьерская сила не иметь своего мнения по такому болезненному вопросу?

- У нас есть мнение. И Юлия Владимировна его высказывала, оно сдержанное, конструктивное, но там есть четкая позиция. И если в интересах Украины сейчас не делать громких и резких заявлений, то лучше их не делать, - ответил Олег Григорьевич.

Стали выступать лидеры фракций. Вячеслав Кириленко (НУ-НС) назвал Партию регионов подтанцовкой Кремля и сказал, что Южную Осетию признали только Россия, Хамас, Хезболла и Партия регионов. (Виктор Федорович милостиво улыбался). Владимир Литвин выступал горячо, по традиции покритиковал власть, но справедливо заметил, что госорганы работают до обеда, а после обеда все слуги народа – зернотрейдеры и сказал, что если не будут принят законы в поддержку села, то они забросают Верховную раду навозом.

Знаете, буфет и курилка - особенно любопытные места для того, чтобы почувствовать настроения депутатского корпуса. Именно там можно убедиться, совпадает ли официально декларируемый курс партии с настроениями народных депутатов, именно тут тебе «по секрету» могут сказать, кто с кем и зачем из политоппонентов встречался. (Другое дело, что все секреты нужно перепроверять, чтобы ни быть тупо использованными). В этот раз я подсела за столик нардепов из Партии регионов, и застала живейший диалог, где они сравнивали грузина из одной оранжевой партии (речь шла о Жвании) с «бравым парнем осетином» – регионалом Эльбрусом Тедеевым. Суть прокламации свелась к тому, что Эльбрус таких вот, как этот грузин, «порвет», когда будет защищать свою родину. Я сказала, что родина Эльбруса - это Украина, у грузина, как он говорит – тоже, у них даже значки депутатские имеются. Мне ответили, что это образное сравнение. Что оба «героя» и их поступки отражают суть национальные характеры грузин и осетин.

Ладно, а Раиса Васильевна чем вам не понравилась, что вы её исключили? - решила я сменить тему.

- Заигралась, - ответила мне ее коллега, что любопытно, представительница группы, которую во фракции принято считать ахметовской. - Сейчас журналисты начнут делать прогнозы об усилении Януковича, о том, что Ахметова не спросили. А все очень просто: ей никто не давал права играть свою игру, она не должна была делать заявлений, которые противоречили бы программе партии. К тому же, она портила нам рейтинг в этом СНБО. Избиратели явно этого не понимали.

Эту же мысль чуть позже в комментарии УНИАН частично подтвердил регионал Тарас Черновол, один из четырех членов Политсовета, воздержавшихся при голосовании за исключение Богатыревой.

- Я бы не хотел сейчас говорить что-то о Раисе Васильевне. Я считаю, что ее нужно было исключать не в связи с резкими заявлениями, а раньше в связи с ее согласием занять должность секретаря СНБО. Сейчас увольнять ее в связи с заявлением было мелочно. Лучше было попросить ее написать заявление о выходе из партии.

- Скажите, а зачем вам понадобилось поднимать тему импичмента?

- Мы перманентно обращаемся к теме импичмента. И сейчас можно найти мотивы: нас «достал» волюнтаризм Президента во внешней политике, Юлю «достало» отношение его Секретариата к правительству. Но давайте посмотрим, впервые законопроект, предполагающий утверждение процедуры импичмента был внесен в 2001 году теми депутатами, которые потом подались в «Нашу Украину». И почему бы им не поддержать некогда свою же инициативу? Или от того, что изменилось их место сидения это уже неактуально? Это не новый законопроект, и его рано или поздно нужно принять.

Вот так же с искренней убежденностью в необходимости этого закона выступил еще один регионал Иван Попеску. Апеллируя к тому, что неважно с кем принимать важные для страны вещи. И если их взгляды на разработку механизма импичмента совпали с БЮТ, то почему бы не принять вместе с БЮТ?!. На вопрос, имеются ли у Партии Регионов с БЮТ еще какие-то «общие проекты», например, редакции Конституции, Иван Васильевич сказал, что нет, что проект Конституции у Партии регионов свой.

Все регионалы искренне убеждали нас, что тема переформатирования большинства умерла, что никаких переговоров они не ведут, что никаких претензий на премьерское кресло у них нет (Тарас Черновол, ПР). А если вы кого увидите в обществе, например, Балоги, знайте, что это не более, чем разговор о работе Секретариата (Ярослав Сухой, ПР).

- Вы готовитесь к выборам? – спросили мы у члена ЕЦ Виктора Тополова.

- Думаю, что нет.

- А ваша политсила будет голосовать за законопроекты коалиции?

- Не знаю.

- А может быть, что вы поработаете - поработаете, а потом возьмете да пойдете на выборы с «Нашей Украиной»?

- Про политсилу ничего не скажу, но чтобы я пошел в списке с «Нашей Украиной», ей нужно очень сильно измениться.

Как вы будете жить вместе после всего наговоренного? - интересовались мы у членов демократической коалиции. - После обвинения Тимошенко в измене, после того, как Тимошенко вытянула для Президента тему импичмента...

- Так же, как раньше жили, де юре с коалицией, де факто без нее, ведь никто не настроен менять премьера или проигрывать досрочные выборы.

- Скажите, а зачем вам законопроект об импичменте? - поинтересовались мы у Владимира Филенко, народного депутата от БЮТа.

- Это демонстрация наших определенных возможностей, - искренне ответил Филенко.

Маша Мищенко