Выборы по-черкасски: традиционно мэра города назначают через суд

История выборов городского председателя Черкасс вот уже двенадцать лет очень нетипична. Каждый следующий мэр добывает в борьбе себе должность не только и не столько путем убеждения избирателей, сколько „послеизбирательными методами”: обвинениями, захватами кабинетов, судами. По крайней мере, за последние годы другого варианта передачи городской власти в Черкассах не видели.

В 1994 году Владимир Олийнык победил на выборах мэра с отрывом в 15 тысяч голосов и быстро занял новое рабочее место - к объявлению результатов. Предыдущий городской председатель, неудовлетворенный результатами голосования, а еще больше тем, что в его кабинете – новый хозяин, требовал соответствующих действий от стражей порядка, но те уже перешли на сторону новой (на то время) местной власти.

2002 год. Все повторяется. Волошин – следующий победитель выборов – захватывает кабинет мэра. Потому что Олийнык добровольно его освобождать не хочет. Дальше – решение Соснивского районного суда в интересах Олийныка о признании выборов недействительными, а затем – апелляции и как результат – полулегитимный мэр, которого объявили решением областной избирательной комиссии по решению суда (а не городской, как должно было быть за законом).

И вот наконец - „первые свободные честные выборы в истории Украины”. 26 марта 2006 года. Реальные шансы на победу имеют двое: Валерий Пащенко, заместитель председателя Приднепровского райсовета Черкасс, и Владимир Космина, заместитель нынешнего губернатора. Кроме них, как и везде, в выборах принимает участие определенное количество технических кандидатов. В канун выборов Пащенко звонят по телефону разные люди и предлагают снять свою кандидатуру. Среди них, по словам пресс-секретаря Александра Хоменко, и нардеп Богдан Губский (БЮТ). Почему господина Губского так интересовали местные выборы – может, заботился о последующей судьбе Черкасыоблгаза (говорят, что он контролирует это предприятие)?

Кандидат Пащенко добровольно с выборов сниматься не хочет, и начинают работать юридические механизмы.

Один из кандидатов на ту же должность быстро обращается в Соснивский райсуд, и тот немедленно принимает постановление, в котором отмечает, что Пащенко „с целью своей предвыборной агитации использовал свое служебное помещение и другие объекты за местом работы, а также и служебное помещение председателя Приднепровского районного совета…”

В 5:30 (за полтора часа до начала голосования) 26 марта суд принимает такое решение (Постановление от 26.03.2006 по делу № в 2а-256-2006 году): „Установить факт нарушения действиями кандидата на должность Черкасского городского председателя Пащенко Валерия Викторовича в период избирательного процесса требований ч.2 ст. 56 Закона Украины „О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” в использовании служебного помещения за местом работы. Копию постановления направить в Черкасскую городскую территориальную избирательную комиссию для ведома и выполнения. Постановление обжалованию не подлежит”.

Фактически суд обязал ТИК разобраться в деле и принять решение в зависимости от степени нарушения избирательного законодательства.

И вот здесь начинаются юридические тонкости. Ведь что означает – „к сведению и выполнению?” Одни считают, что суд имел в виду, что Пащенко с выборов нужно снять, потому что он нарушитель. Другие – что достаточно выдать постановление, которым „решение суда принять к сведению”.

В этой ситуации члены ТИК (в присутствии кандидата) звонят по телефону в Центризбирком, куратору Черкасской области и получают четкую рекомендацию: пусть идет на выборы. Потом принимают коллегиальное решение (11 членов комиссии – „за”), что Пащенко имеет право принимать участие в выборах. ТИК взял к сведению решения суда. В это время начиналось голосование.

За результатами подсчета кандидат Пащенко набирает на 14 000 голосов больше, чем ближайший соперник Владимир Космина. Результат однозначно должен был бы ошеломить конкурентов, но не в Черкассах. Там опять идут в Соснивский суд. А суд 30 марта признает противоправным упомянутое раньше постановление ТИК от 26.03 и обязывает комиссию повторно рассмотреть первое свое постановление.

То есть ТИК должен собраться после 30 марта и задним числом таки снять из выборов кандидата. За которого проголосовало 36 тысяч избирателей и который на выборах получил на 14 тысяч голосов больше, чем его соперник.

Когда материал уже готовился к преданию огласке, мы получили копию решения Черкасского апелляционного суда. Апелляцию в суде Пащенко выиграл. Но выиграл ли выборы? Ведь не забываем – действие происходит не где угодно, а в Черкассах.

Поэтому в ближайшее время Черкасская ТИК опять должен собраться на судьбоносное заседание. Но о том, как оно будет происходить, можно только догадываться.

Возможно, как в 2002-м, когда после поражения В.Олийныка председатель ТИК сразу заболел и комиссия просто не смогла собраться, а решение о победе нынешнего мэра Волошина по требованию суда обнародовала другая комиссия. Именно к этому варианту готовится и сам Пащенко: по его словам, люди, которые хотели снять его с выборов, уже „поговорили” с членами ТИК, и теперь с 11 на стороне формального победителя осталось лишь 5 членов комиссии.