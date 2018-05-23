Что ждет Грузию после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии

Мнения грузинских экспертов

Давид Дарчиашвили, депутат парламента Грузии:

ЕСЛИ БЫ МЕДВЕДЕВ НЕ ПРИЗНАЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, У НЕГО ВОЗНИКЛИ БЫ ПРОБЛЕМЫ С ПУТИНЫМ

У президента Медведева было два варианта. Если бы он не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, у него возникли бы серьезные проблемы с Путиным. Если бы он признал независимость этих территорий, у России возникли бы проблемы с мировым сообществом.

Как видно, Медведев предпочел проблемы своей страны с мировым сообществом проблемам с Путиным.

Решение о признании независимости приведет к международной изоляции России. Это шаг к холодной войне. И если Советский Союз не смог выдержать холодной войны и развалился, то Россия, которая сегодня не обладает всеми теми возможностями, которыми обладал СССР, тем более не сможет выдержать последствий холодной войны.

Лаша Жвания, председатель комитета по внешним связям парламента Грузии:

ПАРЛАМЕНТ ГРУЗИИ НАЧАЛ ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДИПОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Депутаты парламента Грузии начали проведение консультаций по вопросу прекращения дипломатических отношений с Россией. По завершении консультаций парламент обратиться с соответствующей рекомендацией к Министерству иностранных дел Грузии. У Грузии есть все правовые основания и механизмы для подобного шага. И я не исключаю, что дипломатические отношения с Россией будут прекращены.

Решение президента России о признании Южной Осетии и Абхазии не стало для нас сюрпризом. Но я надеюсь, что эффективные международные механизмы принудят правительство России проявить политическую волю и действовать в рамках международного права. Надеюсь, что Россия найдет в себе силы вернуться к еще не разрушенному мосту, проходящему по территориальной целостности Грузии, урегулированию конфликтов и выводу регулярных российских войск с территории Грузии.

Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО»:

МОСКВА ПОЛУЧИЛА МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ ЗАПАДА

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии – это очень серьезный и тяжелый удар по Грузии, по сложившемуся мировому порядку. Судя по всему, Россия заранее серьезно подготовилась, просчитала все возможные последствия этого шага и готова смириться с потерей своего лица, имиджа в глазах мирового сообщества, с последующими за этим экономическими санкциями и т.д. В то же время последствия для России, какими бы серьезными они ни были, не будут очень тяжелыми для России, как бы ни надеялись на это в Грузии. Россия – богатая страна, с огромными ресурсами, финансовыми возможностями и, повторюсь, в Кремле, скорее всего, давно был разработан подобный вариант развития событий. Можно предположить, что Москва заранее проконсультировалась относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии с ведущими державами Запада и фактически получила на это молчаливое согласие.

Реакция мирового сообщества, конечно, будет резко отрицательной. На Россию обрушится ураган критики. Скорее всего, России приостановят членство или же исключат ее из большинства международных организаций. В то же время Евросоюз не сможет разорвать все отношения с Россией, так как многие ведущие страны Европы зависят от России в экономическом отношении – от поставок энергоносителей. На этом этапе можно ожидать крупной «политической бури», после которой наступит длительное затишье, что-то вроде вынужденной политической стабильности. Можно провести параллели с Северным Кипром, Тайванем – Москва постарается пойти по этому пути.

Статус России изменился окончательно и бесповоротно. Грузию ждут очень тяжелые времена. Мы стоим перед уже ставшей реальной опасностью потери территорий.

В то же время, думаю, Москва не посмеет сделать с Украиной то, что она сделала с Грузией. Прежде всего потому, что Украина и Грузия находятся в разных «весовых категориях», и сценарий, осуществленный в Грузии, может не пройти в Украине. Грузия – не тяжеловес, потому нельзя ее ставить на одну чашу весов с Украиной.

Зураб Абашидзе, бывший посол Грузии в России:

ПРИЗНАТЬ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ МОГУТ ТОЛЬКО КУБА И ВЕНЕСУЭЛА

После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии правительство Грузии должно вести себя сдержано и осмысленно и не поддаваться эмоциям. На данном этапе должны начаться активные консультации с западными партнерами, в результате которых будут определены дальнейшие действия правительства Грузии.

Решения необходимо принимать после консультаций, а не претворять в жизнь первое, что придет в голову. Сейчас нам нужен разум, и совершенно неприемлемы истерики и эмоциональность.

Я думаю, что Россия, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, сделала очень опасный шаг, создав новую ситуацию на Кавказе, и мировое сообщество не поддержит призыв России признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Исключением могут быть несколько отдельных стран, например – Куба и Венесуэла.

Уверен, что избежать дальнейших осложнений возможно только в случае консолидации разумных людей и разумных мнений. Если власти продолжат действовать в характерном для них стиле – эмоционально и необдуманно, тогда дальнейшее развитие событий станет весьма драматичным.

Леван Алексидзе, политолог: РОССИЯ ПРОВЕРЯЕТ ЗАПАД НА ПРОЧНОСТЬ

Россия сейчас проводит политику «проверки на прочность» Запада и всего мирового сообщества. Она проверяет, какова будет крайняя точка принятия странами Запада позиции Москвы. Если Запад, мировое сообщество сейчас не выразит своего настоящего, принципиального отношения к происходящему в Грузии, то это может перерасти в так называемый «кипрский вариант», когда Россия уже окончательно «узаконит» свое присутствие в грузинских провинциях – Абхазии и Южной Осетии.

Арчил Гегешидзе, эксперт Фонда стратегических исследований Грузии

МОСКВА НЕ БОИТСЯ ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЙ

Процесс примирения сторон, который инициировала Франция как страна, председательствующая в Евросоюзе, практически закончился, так как 5-ый и 6-ой пункты плана Франции после решения Москвы неосуществимы. Признанием независимости Абхазии и Южной Осетии Россия нарушила подписанные президентом Медведевым международные договора. Москва ни во что не ставит ни собственный авторитет, ни собственную экономику, ни предупреждения со стороны Запада, ни возможные санкции против нее со стороны мирового сообщества.

Ираклий Чехладзе, Инна Кукуджанова