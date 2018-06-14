Украинский интерес. Испытание Штайнмайером, откровения Лаврова и приближающийся саммит

Германия сейчас председательствует в ОБСЕ и пытается играть первую скрипку в процессе урегулирования на Донбассе. Но к внешнеполитическим интересам самого мощного государства Европы добавляются и внутриполитические резоны. На будущих парламентских выборах 2017 года канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер будут конкурентами, и этот факт накладывает отпечаток на заявления немецкого руководства. Например, во время традиционных "Потсдамских диалогов" на этой неделе Штайнмайер высказался за разумные санкции против России, подчеркнув, что Запад не ставит своей целью поставить своих российских партнеров на колени.

Поэтому Павлу Климкину в диалоге с Франком-Вальтером Штайнмайером пришлось обращать внимание на очевидные вещи. Не только на состояние дел с безвизовым режимом для Украины, Грузии и Косово, застопорившимся из-за стремления европейских институций превентивно разработать механизм отмены упрощения визового режима. Украинский министр назвал "контрпродуктивными" сигналы европейских политиков России (Штайнмайер в этом вопросе не одинок) о возможном ослаблении санкций против нее. Показательно, что Ангела Меркель публично не видит оснований для ослабления санкций против России.

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Отмечу, что слово "контрпродуктивно" прозвучало еще в одной столице - в Москве. Этим термином министр иностранных дел России Сергей Лавров дал характеристику перспективе признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом он подчеркнул, что Россия "не бросает юго-восток Украины" и расписался за сепаратистов, отметив, что "Донбасс никогда не согласится на присутствие миротворцев". После таких заявлений рассчитывать на серьезный успех в деле обсуждения предложений о направлении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на востоке Украины не приходится. Собственно, как и на изменение российской политики в отношении нашей страны, поскольку Лавров вслед за Путиным считает россиян и украинцев одним народом.

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Эскалацией конфликта на Донбассе, которую секретарь СНБО Александр Турчинов справедливо назвал "черным маем", неприятно удивлен посол США в Украине Джеффри Пайетт, пару месяцев назад выказывавший уверенность, что самые драматические моменты в противостоянии на востоке нашей страны уже позади. Интересно, что накануне традиционно ставшей имитацией бурной деятельности встречи Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма признал, что Соединенные Штаты влияют на переговорный процесс в белорусской столице, но вряд ли будут инициировать смену формата дискуссии о будущем Донбасса.

Удивление господина Пайетта, пребывание которого в Киеве подходит к концу, может оказать влияние на решения, которые будут примут 8-9 июля на саммите НАТО в Варшаве. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул два важных момента: Североатлантический альянс не заинтересован в конфронтации с Россией и намерен продемонстрировать свое стремление поддержать южных и восточных соседей, среди которых, как известно, и Украина.