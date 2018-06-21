Украинский интерес. Шанс стране от Джамалы, безвизовая суета и посольские ротации

Победа Джамалы на "Евровидении-2016" открывает перед Украиной любопытные перспективы. Символично, что голос крымскотатарского народа был по достоинству оценен европейцами накануне годовщины депортации крымских татар, которую на оккупированном полуострове пытались закрыть официозом, а в Киеве отметили на общенациональном уровне. Джамала имеет отличные возможности напоминать и о Крыме, и о ситуации в Украине, и ей важно не сорваться на политизированный контекст своего творчества, поскольку такой акцент может быть не воспринят в Старом Свете. Собственно, и призыв крымских марионеток Кремля к певице вернуться в Крым и получить российское гражданство выглядит хорошей миной при плохой игре и слабой компенсации истерики официальных лиц, вызванной победой Джамалы.

Перед Украиной стоит непростая задача: необходимо обеспечить эффективность не только внешних коммуникаций в подготовке к финалу "Евровидения-2017", избежав допущенных в 2005-м ошибок, но и доказать гражданам, переживающих непростой период в жизни независимой Украины, целесообразность его проведения в условиях продолжающегося конфликта на Донбассе. Россия, со своей стороны, постарается доказать европейцам, что ситуация в нашей стране отнюдь не способствует проведению общеконтинентального конкурса. Противостояние на еще одном фронте гибридной войны набирает оборотов.

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Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске завершилось практически безрезультатно, если не считать договоренности сторон об облегчении судьбы детей-сирот на Донбассе. Борис Грызлов доказывает необходимость проведения всеобщей амнистии для боевиков перед проведением выборов на Донбассе, что выглядит заведомо неприемлемым условием. Тем временем Виктория Нуланд побывала в Москве, где провела очередной раунд политических консультаций с Владиславом Сурковым. Вдогонку за визитом "челнока Госдепартамента" его руководитель Джон Керри подчеркнул, что Вашингтон не намерен восстанавливать нормальные отношения с Москвой до выполнения нею Минских договоренностей.

Конфликт на Донбассе и неспособность лидеров ЕС предложить эффективный путь его решения вкупе с сохраняющимся фактором беженцев вынуждает Европейский Союз начать неприятные для официального Киева маневры в вопросе предоставления безвизового режима Украине, Грузии и Косово. Наша страна в этой тройке - "слабое звено" по причине многочисленности населения и склонности элиты Старого Света использовать украинские примеры для решения собственных внутриполитических задач. Стремление внедрить механизм ускоренной отмены безвизового режима перед его предоставлением новым государствам, ориентирующимся на Евросоюз - далеко не лучший политический маневр в сложившейся ситуации. Об этом достаточно прямо как для дипломата заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

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С другой стороны, Европейский Союз живет не только гуманитарными и визовыми проблемами. Официальное начало сооружение трубопровода ТАР, по которому на Апеннины будет уже в 2020 году поступать "голубое золото" из Азербайджана - еще один шаг в деле реальной диверсификации энергетических поставок в Европу, который вряд ли понравится и "Газпрому", и Кремлю.

Сразу два государства-стратегических партнера Украины анонсировали смену своих дипломатических представителей в Киеве. США намерены направить Мари Йованович - опытного дипломата, хорошо ориентирующуюся в постсоветских реалиях. Впервые интересы самого могущественного государства мира в нашей стране будет представительница прекрасного пола, что вовсе не свидетельствует о слабости государственной позиции. Комиссия по международным делам польского Сейма утвердила отлично знающего ситуацию в Украине Яна Пекло в качестве посла Польши в Украине. Многолетний сотрудник негосударственной организации PAUCI не является профессиональным дипломатом и членом партии "Права и справедливость", но ему придется не всегда просто в свете последних событий во внутренней политике Польши.