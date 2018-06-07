Вехи недели: cтихийная консолидация, утомленный Ющенко и закруглившийся Луценко

Верховная Рада практически единогласно изменила Государственный бюджет в интересах жителей пострадавших от наводнения областей и одернула правительство, решившее заодно обеспечить государственные гарантии под будущие кредиты «Укравтодора». Виктор Ющенко отбыл в отпуск. Юрий Луценко завершил полный круг политической карьеры.

Парламентарии живо откликнулись на решение СНБО о проведении внеочередного заседания Верховной Рады. Президентский указ о признании территорий шести областей, пострадавших от наводнения, зонами чрезвычайной экологической ситуации, подтвердили буквально за полчаса. Зато с изменениями в бюджет слугам народа пришлось повозиться. Законодатели поддержали согласованный вариант бюджетных изменений, согласились увеличить акцизные сборы на табак, но наотрез отказались определять государственные гарантии «Укравтодору» без конкретизации планов будущих работ. Не сбылось и пожелание Юлии Тимошенко о проведении нескольких заседаний для внесения изменений в бюджет-2008 в полном объеме. Перетруждаться народные депутаты не стали, видимо, посчитав свою миссию выполненной.

Впрочем, Юлия Владимировна не слишком огорчена пассивностью нардепов. Она со все большей настойчивостью примеряет на себя тогу спасительницу нации. Премьер не только постоянно курсирует по пострадавшим от наводнения регионам, но и настойчиво повторяет: 17 лет в стране ничего не делали, только разворовывали, но ее правительство наведет необходимый порядок. Энергичность Тимошенко обнадеживает жертв стихийного бедствия и вполне может вдохновить модельера Айну Гассе на новую коллекцию «Спасатели, вперед!» Заодно отметим, что Юлия Владимировна своими вояжами «доедает» остатки рейтинга Ющенко на Западной Украине.

Виктор Андреевич как истинный джентльмен решил не мешать премьеру проявлять активность, и после проведения внеочередного заседания СНБО отбыл в отпуск в Крым. Глава государства, по всей видимости, уже смирился с тем, что не выиграет у лидера БЮТ соревнование по созданию информационных поводов и предпочитает тактику точечных вылазок на пострадавшие территории... Интересно, насколько эффективно подготовится Виктор Андреевич к новому политическому сезону, который станет решающим в его карьере государственного деятеля. Одних критических выпадов Банковой в адрес Тимошенко на тему ее неприверженности православным ценностям или игнорирования необходимости аверсного использования нефтепровода Одесса – Броды может не хватить для переизбрания Ющенко на второй президентский срок.

Размышляет над будущими политическими хитросплетениями и спикер парламента. Арсений Яценюк, как и Тимошенко, не собирается в отпуск, предпочитая на рабочем месте раскладывать пасьянс будущей президентской гонки. Яценюк уже успел спрогнозировать чрезвычайно горячую политическую осень, в ходе которой и самому Арсению Петровичу не удастся отсидеться в парламентском президиуме. Сохранение спикерского кресла - хороший стимул для энергичных действий молодого политика.

Удивил Виктор Янукович. Лидер партии, претендующей на статус крупнейшей оппозиционной силы, никак не отреагировал на стихийное бедствие в западных областях. Для политика заявленного главным «регионалом» масштаба подобная пассивность недопустима, ее показательно прощают только политические оппоненты. Конечно, Виктору Федоровичу может нравиться беспокоиться о состоянии дел исключительно в его юго-восточном электоральном заповеднике, но в таком случае ему стоит сегодня договариваться с Ющенко о возвращении в кресло донецкого губернатора, а не готовиться к завтрашней борьбе с Тимошенко за президентское кресло.

Легкий на подъем и быстрый на язык Нестор Шуфрич в который раз доказал, что всем хорошим в политике он обязан СДПУ(о) и ее бывшему лидеру. Нестор Иванович заверил, что именно Виктор Медведчук помогал Партии регионов разрабатывать проект Конституции, внесенный на рассмотрение Верховной Рады. Соратники Шуфрича по парламентской фракцией начали энергично опровергать слова однопартийца-неофита, подчеркивая, что Медведчук сотрудничает по конституционным вопросам с БЮТ. Складывается интересная ситуация: некогда всемогущий «серый кардинал» политического режима Леонида Кучмы продолжает будоражить политический бомонд одним своим существованием. Наверное, Виктору Владимировичу стоит для пущей эффективности сделать какой-то резкий шаг, дабы никто не сомневался, что без Медведчука в стране ничего не происходит.

Юрий Луценко, которого регионалы обещают ранней осенью уволить с поста министра внутренних дел, пожаловался журналистам на недопуск в секретариат Президента. Видимо, Юрию Витальевичу невдомек, что подобные пассажи нормальны для оппозиционного политика, но в устах главного милиционера звучат, как минимум, странно. По-видимому, развод «Народной самообороны» с Ющенко можно считать завершенным. Заодно можно констатировать, что Луценко прошел полный круг карьеры. Начинал он его как один из лидеров акции «Украина без Кучмы», стремясь попасть на Банковую, завершил бывшим президентским фаворитом, ставшим персоной нон грата в том же здании, но с новым хозяином.

Евгений Магда