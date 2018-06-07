Вехи недели: cтихийная консолидация, утомленный Ющенко и закруглившийся Луценко
Энергичность Тимошенко может вдохновить модельера Айну Гассе на новую коллекцию «Спасатели, вперед!»... Удивил Виктор Янукович...
Верховная Рада практически единогласно изменила Государственный бюджет в интересах жителей пострадавших от наводнения областей и одернула правительство, решившее заодно обеспечить государственные гарантии под будущие кредиты «Укравтодора». Виктор Ющенко отбыл в отпуск. Юрий Луценко завершил полный круг политической карьеры.
Впрочем, Юлия Владимировна не слишком огорчена пассивностью нардепов. Она со все большей настойчивостью примеряет на себя тогу спасительницу нации. Премьер не только постоянно курсирует по пострадавшим от наводнения регионам, но и настойчиво повторяет: 17 лет в стране ничего не делали, только разворовывали, но ее правительство наведет необходимый порядок. Энергичность Тимошенко обнадеживает жертв стихийного бедствия и вполне может вдохновить модельера Айну Гассе на новую коллекцию «Спасатели, вперед!» Заодно отметим, что Юлия Владимировна своими вояжами «доедает» остатки рейтинга Ющенко на Западной Украине.
Виктор Андреевич как истинный джентльмен решил не мешать премьеру проявлять активность, и после проведения внеочередного заседания СНБО отбыл в отпуск в Крым. Глава государства, по всей видимости, уже смирился с тем, что не выиграет у лидера БЮТ соревнование по созданию информационных поводов и предпочитает тактику точечных вылазок на пострадавшие территории... Интересно, насколько эффективно подготовится Виктор Андреевич к новому политическому сезону, который станет решающим в его карьере государственного деятеля. Одних критических выпадов Банковой в адрес Тимошенко на тему ее неприверженности православным ценностям или игнорирования необходимости аверсного использования нефтепровода Одесса – Броды может не хватить для переизбрания Ющенко на второй президентский срок.
Размышляет над будущими политическими хитросплетениями и спикер парламента. Арсений Яценюк, как и Тимошенко, не собирается в отпуск, предпочитая на рабочем месте раскладывать пасьянс будущей президентской гонки. Яценюк уже успел спрогнозировать чрезвычайно горячую политическую осень, в ходе которой и самому Арсению Петровичу не удастся отсидеться в парламентском президиуме. Сохранение спикерского кресла - хороший стимул для энергичных действий молодого политика.
|Виктор Янукович
Легкий на подъем и быстрый на язык Нестор Шуфрич в который раз доказал, что всем хорошим в политике он обязан СДПУ(о) и ее бывшему лидеру. Нестор Иванович заверил, что именно Виктор Медведчук помогал Партии регионов разрабатывать проект Конституции, внесенный на рассмотрение Верховной Рады. Соратники Шуфрича по парламентской фракцией начали энергично опровергать слова однопартийца-неофита, подчеркивая, что Медведчук сотрудничает по конституционным вопросам с БЮТ. Складывается интересная ситуация: некогда всемогущий «серый кардинал» политического режима Леонида Кучмы продолжает будоражить политический бомонд одним своим существованием. Наверное, Виктору Владимировичу стоит для пущей эффективности сделать какой-то резкий шаг, дабы никто не сомневался, что без Медведчука в стране ничего не происходит.
|Юрий Луценко
Евгений Магда