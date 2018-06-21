Бесполезность парламентских "следователей"

Представители так называемых малых фракций парламента оседлали тему создания Временной следственной комиссии по расследованию «офшорных дел власти» еще на прошлой неделе. Так, 10 мая, во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, обильно сдобрив свою речь традиционными популистскими лозунгами, пригрозил, что в случае, если такая комиссия не будет создана, его фракция будет блокировать парламентскую трибуну. Что и произошло. А, поскольку ВСК создана не была, эти же угрозы прозвучали и через неделю – 16 мая.

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Прямо не поддерживая блокаду работы Верховной Рады, свои требования по созданию вышеупомянутой временной следственной комиссии высказали также представители «Самопомощи» и «Батькивщины». В «Самопомощи», кроме прочего, заговорили и о необходимости принятия закона о временных следственных комиссиях.

В свою очередь, фракции Блок Петра Порошенко и «Народный фронт» также не высказывались против создания ВСК. Акцентировали лишь на том, что «ведутся соответствующие консультации».

Консультации привели к тому, что в начале нынешней недели решение о создании следственной комиссии в парламенте было достигнуто. Но в формулировке, помимо «офшоров», появилось и словосочетание «политическая коррупция». Появилось, кстати, с подачи представителей пропрезидентской фракции.

По мнению политолога, руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, поскольку тема подобного расследования опасна для президента, это – попытка оседлать ее «по собственному видению и разумению», а, в дальнейшем, и вовсе спустить ее на тормозах. Особенно, если учесть, что «политическая коррупция» охватывает настолько широкий спектр вопросов (как отметил один из народных депутатов – «от продажи мест в списках до злоупотребления влиянием»), что дает такой же широкий полет мысли членам ВСК.

Вокруг последних, кстати, уже разгорелся скандал. Связан он, во-первых, с тем, что самая крупная фракция – Блок Петра Порошенко – несмотря на обещания, так и не подала своих кандидатов в ВСК, о чем в среду, 18 мая, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Во-вторых, неприятные склоки с выдвижением кандидатов во временную следственную комиссию произошли в БПП на уровне фракции накануне. Речь идет, в частности, о самоотводе одного из потенциальных членов ВСК Владимира Арьева после того, как другой депутат от БПП Сергей Лещенко заявил о возможном конфликте интересов коллеги (в прошлом созыве помощником депутата Арьева работал Виталий Григорьевич Кононенко, а именно так зовут отца одного из фигурантов офшорного скандала, замглавы фракции БПП Игоря Кононенко). Кроме того, фракция БПП отказалась включить в состав ВСК самого Лещенко. «За» проголосовало всего семь парламентариев.

Куцые полномочия

В целом, вся эпопея вокруг создания временной следственной комиссии, развернувшаяся в мае, дает основания полагать, что заговаривать тему начали уже сейчас. А скандальные заявления тех или иных парламентариев относительно важности и скорейшей необходимости создания ВСК не более, чем элемент очередных политических торгов.

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В пользу этого мнения свидетельствует несколько фактов. Во-первых, то, как происходит формирование этой следственной комиссии. Во-вторых, то, что, по сути, ВСК лишена полномочий. И это не позволяет трансформировать разговоры о тех или иных нарушениях в реальные уголовные расследования.

«К сожалению, все ВСК, как правило, превращались в пиар… Они очень редко отчитывались, никогда не доходило до какого-то существенного выхода», - отметил народный депутат нескольких созывов, ныне представитель фракции Блок Петра Порошенко Александр Бригинец.

Напомним, что, согласно существующих правил работы ВСК, комиссия, изучив все факты и обстоятельства дела, публикует установленные нарушения, доказательства, которыми они подтверждаются, а также указывает, какие именно ведомости и обстоятельства не подтвердились или не были проверены по тем или иным причинам, в специальном письменном отчете. Также в нем ВСК указывает, каким образом выводы могут быть использованы, в случае, если Верховная Рада примет соответствующее решение. И здесь самое интересное - парламент, рассмотрев отчет ВСК, может не много: взять выводы и предложения комиссии к сведению. Точка.

Собственно, за 20 лет парламентом было создано 147 временных следственных (и специальных, которые по статусу больше походили на следственные) комиссий. Но работа только 58 из них закончилась хоть чем-то осязаемым - озвученным в стенах Верховной Рады отчетом. Остальные ВСК не утруждали себя даже этим.

К примеру, ничем не закончилась работа ВСК по вопросам расследования противоправной деятельности правоохранителей в ходе акций протеста, которые проходили с 21 ноября 2013 года, созданной в январе 2014 года. Без отчета канула в лету ВСК по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами Украины в поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, и расходов Государственного бюджета Украины, направленных на нужды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданной в июне 2014 года. Не озвучивали никаких решений и другие комиссии, создаваемые в парламенте для расследования ряда трагедий в зоне АТО, в том числе, Иловайска, в 2014 году…

В принципе, можно было бы списывать все это на то, что работа вышеупомянутых ВСК пришлась на так называемый переходный период. И комиссии, согласно закону о Регламенте ВР, прекратили свое существование с прекращением работы парламента того созыва, в котором были сформированы. Но и временные следственные комиссии, созданные Верховной Радой нынешнего, восьмого созыва, не могут похвастаться эффективностью. К примеру, что нарасследовала ВСК, почти год изучающая обстоятельства прошлогоднего конфликта в Закарпатской области? Какие выводы озвучила ВСК по вопросам проверки фактов нарушений во время повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога 15 ноября 2015 года? Вопросы без ответов.

Работа упирается в закон

«Создание ВСК – политическое решение, - считает внефракционный народный депутат Борислав Береза. – Никаких действенных шагов мы не увидим, так как у следственной комиссии отсутствуют какие-либо полномочия».

С таким мнением согласен и внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов, по словам которого, без принятия соответствующего закона о деятельности ВСК, комиссия не будет иметь рычагов влияния. Вместе с тем, стоит отметить, что и с законом не все гладко.

В статье 89 Конституции Украины, посвященной ВСК, ничего не сказано о методологии создания, регулирования деятельности и принципах работы временных следственных комиссий. Отмечается лишь, что выводы и предложения ВСК не являются решающими для следствия и суда.

Но, как уже было сказано выше, учитывая, что правовой статус комиссий из года в год остается предметом политического торга и вызывает постоянные склоки даже в рядах членов ВСК от разных фракций, в январе 2009 года была сделана попытка урегулировать деятельность комиссий отдельным законом. Документ, определял статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Верховной Рады, их полномочия и организационные основы деятельности.

Однако уже в сентябре этого же года, поскольку депутаты и спикер парламента что-то намудрили с его принятием, Конституционный суд, с подачи президента страны, признал закон неконституционным, чем и отменил действие документа. Долгое время отсутствие соответствующего закона не волновало парламентариев, а сейчас Верховная Рада все никак не может сформировать рабочую группу по подготовке нового документа.

В то же время, вряд ли кто из депутатов сможет пояснить, зачем такая группа нужна. Особенно, если народным избранникам напомнить, что закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях был зарегистрирован группой депутатов, буквально, через месяц после избрания нынешнего состава Верховной Рады – 28 ноября 2014 года. В соавторах - те, кто сегодня громче всех заявляет о необходимости создания рабочей группы и подготовке нового закона - Юлия Тимошенко, Олег Березюк, Олег Ляшко…

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После прохождения документом всех бюрократических процедур, парламентарии намеревались рассмотреть его, без малого, год назад – в июне 2015 года. Однако, несмотря на договоренности фракций, документ так и не вынесли в сессионный зал.

По мнению политолога, заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, эта история – сродни истории со снятием депутатской неприкосновенности: парламентарии готовы десятилетиями об этом говорить, но не готовы один раз за это проголосовать. «Более того, все прекрасно понимают, что Верховная Рада не может проводить следствие или судить, будет принят этот закон или не будет. А органов для борьбы с коррупцией и так навалом – от прокуратуры до Национального антикоррупционного бюро Украины», - считает он.

В этой связи, по его словам, разговоры о необходимости формирования временной следственной комиссии, необходимости разработки специальный закон о ВСК, когда проект и так имеется, не что иное, как популизм. Учитывая, как депутаты уже вторую неделю ломают копья, споря о создании того, что не даст никакого эффекта, кроме информационного шума, трудно с этим утверждением не согласиться.

Татьяна Урбанская