Вадим Карасев: у нас есть причины для скромного приема Алексия II

Украина отпраздновала 1020-летие Крещения Руси. В воскресенье улетел домой вселенский патриарх Варфоломей, которого в Киеве встречали с королевскими почестями. Вчера нашу столицу покинул патриарх Московский и всея Руси Алексий второй. Покинул раньше запланированного времени, намекнув на неуважительное отношение украинской власти. После недавнего визита двух патриархов в Киев у журналистов, паствы и священства осталось очень много вопросов. Мы решили задать их политологу Вадиму Карасеву, непубличному советнику главы Секретариата Президента

Вадим Юрьевич, как вы думаете, почему патриарх Алексий не поехал в Донецк, как планировал с самого начала?

Я думаю, что для этого есть две причины. Первая: политико-религиозное перенапряжение праздника, связанное с прибытием патриарха Варфоломея и нескрываемые попытки украинского руководства сформировать на территории Украины национальную поместную церковь. (А это, кстати, шестнадцать тысяч православных приходов, в то время, как вся РПЦ с учетом зарубежных приходов имеет двадцать девять тысяч приходов). Понятно, что с образованием Украинской поместной церкви Москва теряет функции высшего церковного центра, и теряет влияние на наших людей. Вторая причина: нервное напряжение патриарха Алексия. Он ведь человек, немолодой, было видно, что он плохо себя чувствует, что выступает уже на пределе физических возможностей. Тем более он прекрасно понимал, какая религиозно-церковная драма разыгрывается на подмостках праздника Крещения Руси. И, конечно, эта драма потребовала от патриарха максимальной мобилизации физических и психологических сил. Поэтому ехать в Донецк в таком состоянии было неразумно с медицинской, да и с немедицинской точки зрения. Тем более, что драма разыгрывалась в Киеве, а не в Донецке. Что бы дал этот визит в Донецк?

Патриарх Алексий мог бы показать, как паства встречает его на Востоке...

Его и тут неплохо встречали. РПЦ подсуетилась и вывезла в столицу под видом конфессионального туризма сторонников патриарха Алексия. Среди многих приехавших из Восточной Украины людей далеко не все ехали за пастырским благословением его Святости. Просто есть люди, которым РПЦ ближе, чем идеи автокефалии… Людей было много, плюс концерт на Крещатике смягчили патриарху горечь разочарования от того, как его встречала власть. К тому же люди устали. И визит в Донецк имел бы узко локальное значение. Поэтому тратить на него силы, время было неразумно. А паства из Донецка – люди лояльные, они будут безропотно ждать его и в следующий раз.

Россия обвинила нас в неуважительном отношении к патриарху Алексию. И пусть официальная Москва всегда чем-то недовольна, но в этот раз, если честно, почему действительно Секретариату было не предоставить патриарху гостиницу, охрану, и сопровождение?.. Должен был быть минимальный «диппакет», тем более, что патриарху Варфоломею такие почести оказывались.

У меня есть два объяснения на эти ваши претензии. Во-первых, РПЦ не бедная церковь. У нее колоссальные приходы, в отличие от патриарха Варфоломея, у которого есть небольшой райончик в исламском городе Стамбул. У Вселенского патриарха нет столько верующих, и таких жертвующих корпораций, как у патриарха Алексия. И тягаться по обеспечению с РПЦ патриарх Варфоломей не мог. И поэтому государство решило потратить на того, кто действительно в этом нуждается. Я не думаю, что патриарх Алексий в этом нуждался, и тем более просил об этом. А второе объяснение: Константинопольский патриарх – наш приоритет, мы будем ориентироваться на него. Поэтому здесь ему все почести. Наш приоритет - не русское православие, а европейское православие, символическим держателем которого может стать Константинопольский патриархат.

Какое в Европе может быть православие? Одна Греция, и малочисленные приходы в других странах. Там же католики…

Вот именно. Ющенко хочет, чтоб Украина была страной, представляющей европейское православие. И, продолжу мысль, он хотел дать понять Московскому патриарху, что так будет и впредь. И, возможно, Ющенко хотел усугубить наметившийся психологический разрыв. Первая встреча Президента и патриарха РПЦ. Наблюдатели говорят, что Президент троекратно расцеловал высокого Константинопольского гостя, а патриарха Алексия - нет. А я наблюдал эту картинку много раз по телевизору, Ющенко намеревался при встрече поцеловать его Святость Алексия, но сам патриарх не принял этот жест, как бы остановил его.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович встретился с патриархом Варфоломеем. Я думаю, что Виктор Янукович мог бы найти аргументы для патриарха Алексия, чтобы тот не отменял поездку в Донецк. Но он не нашел или не искал. Возможно, Партия регионов захотела сыграть в эту большую геополитическую церковную игру на стороне Ющенко?

У Партии регионов нет игры по определению. Они не умеют играть в длинные, такие деликатные, с разными слоями, подтекстами, игры между церквями, как это делает Ющенко. Партия Регионов идет по инерции, и у них пока нет четко обозначенной линии насчет поместности. Я думаю, что группа депутатов, связанных с Герман, является сторонниками поместности. Есть группа Горбаля, который во многом компенсировал проигрышную для РПЦ ситуацию с визитом патриарха Алексия. А есть те, кому на все наплевать, для них главное золотой телец. Я думаю, что украинская элита всех политических сил свыкается с мыслью, что в Украине будет единая национальная поместная церковь. Это духовная и психологическая гарантия суверенности элит. Они думают не о суверенитете государства, а о своей суверенности. Поскольку если будет конфессиональная суверенизация Украины, то элита выиграет, независимо от того, правая она или левая, с Востока или Запада. Потому что иметь своего единого патриарха, это значит иметь возможность всегда на него опереться. Посмотрите, сколько сделала русская церковь для Ельцина и для Путина. Что здесь плохого, если церковь едина с государством? Ющенко показал, что он умеет это делать тонко и играть в длинную игру.

Хотя, любая власть, респектабельная и прагматичная, будет говорить о том, что Украинской церкви пора подумать о большей автономизации, о поместной церкви. Потому что это напрямую корреспондируется с формированием национального суверенитета, и суверенных основ нации.

По-моему, вы частично правы, а частично - нет. Я говорила с представителями киевской митрополии, по-моему, многие священники обижены таким приемом для его Святости Алексия. И, если бы у Ющенко были церковные советники из числа священноначалия УПЦ, многие вещи можно было смягчить, организовать по-другому…

Полагаю, что Президент думает так: создание единой национальной, поместной церкви и межконфессиональные отношения слишком серьезное дело, чтобы поручать его только церковным деятелям. Поэтому ему не нужно большое число церковных советников.

Ладно, предположим, непризнанные церкви Украины получают омофор Константинополя. Это все равно не поместность, это просто другая юрисдицкция. Вы думаете, что получить полную автокефалию из рук Константинопольского патриарха будет легче, чем от Москвы?

Ну, конечно, легче. Константинополь - это просто духовное влияние. А РПЦ поддерживается всей мощью Российской Федерации, и геополитической, и энергетической и торговой. Россия - это держава мирового уровня. Поэтому одно дело - Константинопольский патриарх, который является носителем предания, каноничности и если хотите, духовного бренда. Он может передать нам каноничность, духовный бренд. Но фактически это переориентация украинского православия с северного, русского православия на европейское. Европейское православие - это Византия, это восточная ветвь христианства, напрямую связанная с западной ветвью христианства.

Смоделируйте ситуацию. Ну, предположим, Константинопольский патриарх дает омофор. На территории Украины - две православные церкви и обе каноничные. Каким бы был сценарий? Вы верите, что епархии, приходы и монастыри УПЦ стали бы откатываться к предполагаемой Церкви Константинопольского патриархата?

Пока рано говорить об этом. Но задумано хорошо. Возвращение к византийской традиции и юридическое и каноническое единство с Константинопольским патриархатом. А де-факто церковь была бы поместной.

В Украине было бы две церкви, но первенство было бы за национальной церковью. И постепенно работа конфессиональных сообществ сделало бы свое дело, и мы пришлибы к единой национальной церкви.

Мне приходилось слышать о том, что многие священники из УПЦ КП не хотят под Константинополь...

Дело не в организационном моменте, а в духовном, в сакральной вертикали. Наши элиты, чтобы оторваться от Москвы, стали говорить о вступлении в ЕС. Нам до ЕС еще далеко, это путь сложный и длительный, но наша ориентация заявлена. Об этом знают на Западе, на Востоке, на Севере, мы не вернемся в Россию. Так и здесь. Мы говорим: Константинополь, а это значит, мы не ориентируемся на Москву. Мы создаем национальную поместную церковь.

Разговаривала Маша Мищенко