Вехи недели: бюджетная фикция, президентская традиция и беспокойная Россия

Виктор Ющенко провел очередную акцию, демонстрирующую высоту президентского духа. Юлия Тимошенко обеспокоена необходимостью принять поправки к бюджету. Российско-украинские отношения наполняются мелкими конфликтами.

Приятно, когда у лидеров страны есть традиции. Виктор Ющенко, например, с завидной регулярностью совершает восхождения на Говерлу. В этом году среди желающих его сопровождать оказались не только Виктор Балога и Раиса Богатырева, но и большинство губернаторов. Даже молодежный министр Юрий Павленко засветился в президентской свите. Ничего плохого в этом не было бы, не акцентируй несколько недель назад ответственные лица из президентского секретариата внимание на необходимости главам обладминистраций согласовывать поездки на заседания правительства. Выходит, что на Говерлу с Ющенко чиновникам подниматься можно, а на «Голгофу» к Тимошенко – никак нельзя.

Виктор Андреевич вообще заметно снизил интенсивность политических контактов. После ставшего достоянием гласности разноса, учиненного главой государства депутатам из фракции НУ-НС, политические аналитики так и не могут вычислить, на какую силу Ющенко собирается опираться в последней трети своей каденции. НУ-НС не пользуется доверием, «Единый Центр» пока не вышел за уровень ситуативного объединения номенклатурных работников. Возможно, Президента ободрило заявление премьера о том, что она не исключает выдвижения единого кандидата от демократических сил на президентских выборах? Но на общем электоральном поле Тимошенко и Ющенко даме отдает предпочтение большинство избирателей. В запасе у Президента остается, по сути, только одна возможность – попытаться отменить политическую реформу 2004 года, тем самым подняв ставки в будущей схватке за пост главы государства.

Юлия Владимировна, кстати говоря, тонко чувствует ситуацию, поэтому посвятила минувшую неделю виртуальной борьбе за принятие бюджетных изменений. И сама премьер, и представители БЮТ демонстрировали непоколебимую решимость единым порывом откорректировать главный финансовый документ страны. К сожалению, «сердечный» порыв не нашел отклика в депутатских сердцах. Парламентарии, только вырвавшиеся на отпускной простор, не горят желанием ломать свои планы ради сомнительной перспективы обсуждать бюджетные инициативы правительства и быть фоном для очередной пиар-комбинации главы правительства. По законам жанра, энтузиасты из депутатского корпуса будут до сентября звать коллег потрудиться внеурочно, а те станут отнекиваться. «Подсиропил» премьеру и телеканал «Интер», в итоговой воскресной программе показавший, что сессионный зал Верховной Раде находится на ремонте и для проведения заседаний непригоден.

Впрочем, наивно рассчитывать, будто Юлия Тимошенко всерьез намеревалась собрать законодателей, ей куда важнее донести до избирателей мэсседжи о себе как политике, заботящемся о благе простого человека, пока остальные слуги народа нежатся на курортах. Пресловутые бюджетные изменения внесены с 4-месячным опозданием, и давно превратились из экономических рычагов в политический инструмент. Лидер БЮТ поняла, что у народа короткая память, и регулярно обновляет набор обращений к соотечественникам, соответствующих текущему моменту. На боевом посту остается и Виктор Балога, по всей видимости, делегированный «Единым Центром» и Президентом для контроля над действиями премьера. Обличительной риторике Виктора Ивановича могли бы позавидовать матерые советские пропагандисты. Шутки шутками, но публичная схватка президентского секретариата и премьера за возможность наполнять нефтепровод Одесса – Броды мало способствует укреплению имиджа Украины как государства-транзитера. Видимо, в борьбе за собственные интересы государственные перспективы легко отодвигаются на второй план.

Интересно, что российско-украинские отношения все больше наполняются тактикой мелкого фола. То российский МИД выразит обеспокоенность «антироссийским характером» международных учений «Си Бриз», проходящих на украинской территории. По всей видимости, на Смоленской площади решили компенсировать неспособность называющих себя оппозиционными сил помешать проведению маневров. То украинские таможенники не позволили журналисту опекаемого Юрием Лужковым канала «ТВ-Центр» вывезти кассеты с записью материалов, посвященных подготовке визита Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев. Из таких небольших инцидентов складывается общий фон двусторонних отношений, и причин для радости нет ни в Кремле, ни на Банковой.

Особо стоит отметить предоставление российского гражданства Владимиру Сацюку, которого Генеральная прокуратура Украины хотела бы допросить по делу об отравлении Виктора Ющенко. Очевидно, что бывшего зампреда СБУ россияне не выдадут, а «казус Бакая», оперативно получившего российский паспорт, еще будет иметь продолжение. Дело даже не в невозможности расследовать резонансное уголовное дело, а в том, сколько еще чистых бланков паспортов Российской Федерации заготовлено для украинских политиков. Интересно и другое: готовы ли украинские переговорщики к напряженному диалогу о цене газа для нашей страны на 2009 год? Судя по повышенной температуре российско-украинских отношений, запрошенные «Газпромом» суммы могут оказаться неприятной неожиданностью для украинцев.

Евгений Магда