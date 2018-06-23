Вехи недели: президентские наряды, Конституция регионалов и бюджет последнего дня

Виктор Ющенко побывал в Закавказье и получил в спину очередную порцию откровений Давида Жвании. Правительство отчаянно боролось за изменения в бюджет-2008, при этом максимально сокращая отведенное парламентариям время на ознакомление с поправками. Партия регионов предложила собственное видение путей обновления Конституции.

Немного подзабытый политический проект ГУАМ – Содружество демократического выбора получил новый импульс от встречи его лидеров в Батуми. Президенты Грузии, Азербайджана и Украины и присоединившиеся к ним польский и литовский лидеры старательно делали вид, что не замечают, как от названия объединения отпадает буква М – Молдова. Кишинев в последнее время ориентируется на Москву, выразившую готовность помочь вернуть территориальную целостность страны в обмен на нейтралитет Молдовы. Потому-то Владимир Воронин в Батуми не прибыл. Впрочем, это досадное недоразумение не помешало Виктору Ющенко назвать перспективы ГУАМ «как никогда оптимистичными». Такими они, нужно признать, остаются без малого 11 лет, что выглядит непозволительно продолжительным сроком даже для межгосударственного проекта.

Честно говоря, и с самим Виктором Андреевичем происходит что-то непонятное. Его действия все чаще заставляют удивляться, а проблемы не ограничиваются только сочетанием нагрудной нашивки «Президент Украины – Верховный Главнокомандующий» с капитанскими погонами на камуфляже, в который любит облачаться Ющенко во время инспектирования воинских частей. Куда более удручающим выглядит политический фон вокруг президента, больше напоминающий зону отчуждения, в которой проскакивают только немногочисленные авантюристы-сталкеры. Окружение главы государства переживает настолько парадоксальную ротацию, что у немногочисленных сторонников Виктора Андреевича просто голова кругом. Бывший плечом к плечу с Ющенко в 2004 году Давид Жвания вот-вот будет объявлен «врагом украинской нации», а публично заявлявший осенью 2004-го, что Ющенко отравился суши, Степан Гавриш сегодня рассыпается в публичных комплиментах главе государства. Откровенно говоря, смена «политических нарядов» главы государства происходит настолько стремительно, что того и ждешь озорного крика: «А король-то голый!»

Возможно, проблема в том, что Ющенко как раз в этот момент перепрыгивает с одной политической платформы на другую. Срок пропрезидентской годности «Наша Украина – Народная самооборона» оказался даже меньше года, и потому ему на смену идет «Единый Центр». Правда, формируется новая президентская гвардия теми же методами, что и «Наша Украина» после прихода Виктора Андреевича к власти. О сложности ситуации внутри сверхновой партии свидетельствует даже тот факт, что избрание Виктора Балоги делегатом партийного форума вызвало фурор, но имя вождя «Единого Центра» за неделю до съезда остается тайной за семью печатями. Наверное, если бы законодательство позволяло такой фокус, партийного менеджера импортировали бы из-за рубежа – слишком много отечественных политиков публично отказались разделить идеологию «единоцентризма».

Не слишком удачной оказалась и необъявленная война президентского Секретариата против правительства Тимошенко. Юлия Владимировна с каждым днем чувствует себя все более уверенно, и громко заверяет, что не боится отставки. Похоже, кроме приручения «Народной самообороны», премьер успела найти общий язык и с коммунистами. По крайней мере, их лидер Петр Симоненко на днях пламенно доказывал, что сегодня увольнение премьера вовсе не является вопросом первоочередной важности. Петра Николаевича можно понять: неизвестно, как сложатся отношения с возможным преемником леди Ю на премьерском посту, а с ней отношения уже набрали нужную глубину взаимопонимания.

И все было бы у Юлии Владимировны хорошо, если бы не досадная необходимость вносить изменения в бюджет-2008. Давно прошли все сроки для коррекции основных статей главного финансового документа страны. Утверждения, что инфляция остановлена, а Россия не будет «давить на газ» с 1 января 2009 года не означают, что бюджетный процесс может быть пущен на самотек, вернее – передан исключительно в сферу премьерской компетенции. В отношении сметы государственных доходов и расходов Кабинет Министров уподобляется нерадивому студенту: сначала ему буквально дня не хватало для подготовки изменений, а потом правительство будет уговаривать парламентариев дать еще один шанс дописать-доработать. Измученные предвкушением отдыха законодатели рады бы отпустить министров с миром, но партийная дисциплина не позволяет.

Например, Партия регионов так много и громко обещала уволить леди Ю с занимаемой должности, то теперь ей предстоит нелегкий выбор. Либо имитировать атаку на премьера, заведомо подсчитав, сколько голосов союзников окажется недобранными, либо (что проще) в очередной раз заблокировать трибуну Верховной Рады. Повод для этого при нынешней температуре политической жизни всегда найдется, а оппоненты мысленно поддержат «региональный» порыв, направленный против «Украинского прорыва». В отпуск готовы отправляться все парламентарии, разве что кроме Арсения Яценюка. Тот останется проводить политические консультации и играть роль живого символа отечественного парламентаризма.

Регионалы нашли утешение в выдвижении проекта конституционных изменений, который лучше всего подходит, чтобы показать: Янукович и товарищи равноудалились и от БЮТ, и от Ющенко в вопросе преобразования Основного Закона. Русский язык как второй государственный, внеблоковый статус Украины, поголовная выборность судей и предоставление большинства парламентских мандатов партии/блоку, выигравшему выборы – вот краеугольные камни проекта поправок в Конституцию от Партии регионов. Создать на их базе новую коалицию нельзя, даже торговаться не очень получится, зато сам проект существует.

Интересно другое: насколько эффективной будет борьба Партии регионов за благосклонность Кремля. Судя по атмосфере вокруг последнего московского вояжа Юлии Тимошенко, действующий премьер в российском руководстве вызывает не меньше симпатии, чем бывший. Да и гибкости у Юлии Владимировны побольше. Похоже, Януковичу в ближайшее время придется брать на себя повышенные пророссийские обязательства, чтобы еще надеяться при случае угостить Дмитрия Медведева конфеткой.

Евгений Магда