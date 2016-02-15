"Беспредел творится": Кремль прокомментировал "блокаду" российских фур в Украине

На вопрос, известно ли в Кремле об озвученном в понедельник официальном решении украинских властей запретить транзит российским большегрузам через территорию страны, Песков ответил отрицательно. "Нет, я пока не знаю об этом, и не знаю, что за этим стоит", - сказал он, сообщает ТАСС.

"Но в любом случае это абсолютно противоречит нормам международного права, принципам международной организации, которая занимается международными перевозками, - добавил он. - Это абсолютно ни в какие ворота не лезет, что называется".

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"Безусловно, это абсолютно возмутительно, когда при попустительстве властей в Украине подобный беспредел творится в отношении наших перевозчиков", - сказал Песков.

По его словам, Минтранс РФ держит эту ситуацию в поле внимания. "Естественно, это вопрос такой чрезвычайной важности. Вы знаете о вынужденных контрмерах, которые объявил Минтранс. Мы очень внимательно следим за этой ситуацией и исходим из того, что в Минтрансе энергичные меры предпринимаются для разблокирования этой ситуации. Это раз, - добавил представитель Кремля. - И второе, конечно, для обеспечения адекватных ответных мер в случае нежелательного продолжения этой кризисной ситуации".

Как сообщал УНИАН, Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины.

В воскресенье, 14 февраля, о решении запретить движение украинских грузовиков по территории РФ заявили в Минтранс РФ в ответ на "блокаду" российских фур в Украине.