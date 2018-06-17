Глава Комитета Ассоциации Украина-ЕС: "Процесс трансформации в Украине происходит в агрессивной среде, где Украина является жертвой агрессии"

Как вы можете охарактеризовать 2015 год в отношениях Украины и ЕС?

2015 год был годом активного участия ЕС в достижении мира и стабильности в Украине с целью мирной реинтеграции временно оккупированных территорий частей Донецкой и Луганской областей и Крыма. В этом отношении особенно важным было значительное вовлечение от имени ЕС Франции и Германии посредством Нормандского формата в реализацию Минских cоглашений. ЕС также активно участвует в более широких международных усилиях ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии в Украине, а также через свою консультативную миссию с целью реформирования гражданского сектора безопасности, чей мандат должен быть усилен и быть более конкретным с тем, чтобы внести свой вклад в безопасность страны.

По-прежнему значительна финансовая и политическая поддержка ЕС, и наше сотрудничество развивалось на всех уровнях. Я всегда выступал за то, чтобы Украина оставалась среди самых высоких приоритетов политической повестки дня ЕС, несмотря на то, что кризис беженцев и мигрантов представляет собой одну из самых больших проблем со времен основания ЕС.

В прошлом году состоялись саммит Украина-ЕС на высшем уровне, Совет Ассоциации, два заседания и обмен визитами Комитета Ассоциации, которые придали импульс необходимым проевропейским реформам в Украине. Отличной новостью стало вступление в силу углубленной и всеохватывающей Зоны свободной торговли. Также одним из главных достижений стала положительная рекомендация Европейской комиссии в отношении безвизового режима для граждан Украины после того, как Верховная Рада Украины приняла пакет важных законов.

Какова ваша оценка сотрудничеству с Верховной Радой?

Как глава делегации ЕП в Украине, я очень доволен интенсивным диалогом с моим коллегой Семераком (первый замглавы парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, – УНИАН) и другими друзьями в Верховной Раде, равно как и отличным, открытым сотрудничеством с президентом Порошенко, премьер-министром Яценюком, главой парламента Гройсманом, министром Климкиным и многими другими политическими лидерами. Мы провели многочисленные встречи для обмена мнениями с депутатами, политиками, дипломатами, экспертами и представителями гражданского общества в отношении всех аспектов ситуации в Украине. Что касается нашей деятельности в Европейском парламенте, выглядит так, что мы являемся одной из самых активных делегаций.

Верховная Рада Украины приняла ряд ключевых законов, которые устанавливают необходимую законодательную основу для реформ, заложенных в Соглашении об Ассоциации. Европейский парламент приветствует принятие в первом чтении поправок в Конституцию Украины, направленных на децентрализацию, которые Венецианская комиссия рекомендовала ввести в действие в 2016 году. Децентрализация является важным шагом в экономической и политической трансформации Украины.

Ряд законов, принятый Верховной Радой в прошлом году, привели к созданию институтов для борьбы и ликвидации коррупционных рисков (Антикоррупционное бюро, Антикоррупционные прокуроры и Управление по возвращению активов), а также проложил путь для украинцев к безвизовому режиму в 2016 году. Мы в Европейском парламенте отмечаем принятие необходимого дерегуляционного законодательства, в частности, о государственном финансировании политических партий, прозрачности собственности средств массовой информации, о реформе государственной службы.

А в чем состоят проблемы? Что еще должно быть сделано?

Мы уважаем четкий выбор украинцев, которые решили присоединиться к европейскому проекту, и мы в Европейском парламенте помогаем Украине в этих трудных и всеобъемлющих стремлениях. Процесс трансформации в Украине происходит в агрессивной среде, где Украина является жертвой агрессии.

Состоянием на сегодня, Украине уже предоставлена беспрецедентная политическая, экспертная и финансовая поддержка со стороны ЕС. В процессе ассоциации и расширения, многие недавние государства-члены прошли через аналогичный мучительный путь реформ. Например, моя страна, Хорватия в 90-х годах стояла перед лицом военной агрессии, оккупации территории и даже эмбарго на импорт оружия. Тем не менее, в отличие от Украины, процесс европейской интеграции и реформ не проводится параллельно с освобождением наших земель, это случилось десять лет спустя.

В этом контексте важно, чтобы украинские проевропейские политические силы выполнили свою часть работы и оставались едиными. ЕП будет стоять рядом с Украиной в реализации глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли и постепенной трансформации экономики в соответствии с европейскими стандартами, особенно, в свете необоснованных торговых ответных мер, предпринятых Россией.

Недавняя комплексная презентация процесса реформ господином Шимкивым, которую мы организовали в ЕП, была еще одной демонстрацией мощного привода для реформ, который предоставляет Украине Соглашение об Ассоциации, предлагая четкий план, вместе с достаточной финансовой помощью ЕС. Я надеюсь, что предложения Европейской комиссии для программ, которые будут финансироваться в 2016 году, будут соответствовать очень конкретным целям реформы.

Каковы ваши планы на 2016 год?

В этом году мы ожидаем продолжения нашей решительной поддержки Верховной Раде, в том числе, в рамках программы по наращиванию потенциала, начатой с помощью бывшего президента ЕП Пэта Кокса Европейским парламентом и Верховной Радой в июле 2015 года. Как ведущий член этой программы, я рассматриваю ее важнейшим практическим инструментом повышения институционального потенциала Рады в работе с европейским вопросами. На предстоящей «украинской неделе», которая пройдет в Европейском парламенте в начале марта с участием около 50 депутатов Верховной Рады, будет представлена Дорожная карта мер для поддержки реформ.

На первом пленарном заседании ЕП в этом году в Страсбурге мы поддержали принятие резолюции, касающейся осуществления реформ, предусмотренных соглашениями об ассоциациях, заключенных с Грузией, Молдавией и Украиной. Наша делегация будет продолжать активную работу по осуществлению контроля за выполнением Соглашения об ассоциации и развитием отношений между ЕС и Украиной.

6 апреля в Нидерландах, которые председательствуют в Совете ЕС, пройдет консультативный референдум по Соглашению об Ассоциации Украина-ЕС. Я полагаю, что этот референдум специально не нацелен на Украину, но отражает более широкую анти-европейскую кампанию евро-скептически настроенных политических сил. Мы консультируем наших голландских коллег, чтобы посмотреть, как можно помочь с объяснением нидерландским гражданам преимуществ Соглашения об Ассоциации.

Когда ЕП будет голосовать либерализацию визового режима? Существует ли вероятность того, что эта резолюция не будет одобрена?

После положительных рекомендаций в отношении выполнения Плана действий, опубликованных в декабре 2015 года, Европейская комиссия должна представить законодательное предложение Совету и Европейскому парламенту для того, чтобы отменить визовые требования для украинцев. Положительное решение Совета является решающим, и мы в Европейском парламенте его ожидаем.

Позиция Европейского парламента остается неизменной – мы полностью поддерживаем предоставление украинцам безвизового режима, и я считаю, что мы большинством сможем это доказать так скоро, как только предложение будет поставлено на голосование. Тем не менее, это требует от украинского руководства выполнения обязательств, принятых, в частности, в области борьбы с коррупцией.

Ирина Сомер