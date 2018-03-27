Дмитрий Выдрин: “Убеждаю Луценко, что депутат он лучший, чем министр”

У Юлии Тимошенко всегда есть люди, которые бесперебойно комментируют каждый ее шаг. Раньше это был Александр Турчинов. Но сейчас, будучи в ожидании должности силового министра, Александр Валентинович говорит, что болен и не встает с постели. Чтобы прояснить сегодняшнюю ситуацию с кадровыми аппетитами и последующими намерениями БЮТ, мы обратились к Дмитрию Выдрину, директору Европейского института интеграции и развития, новоизбранному депутату (БЮТ).

- Дмитрий Игнатьевич, как идут переговоры из создания большинства?

- Нормально, но “Наша Украина” пытается их затянуть...

- Эксперты довольно скептически оценивают премьерские перспективы Юлии Владимировны. На этом посту ее не будет поддерживать Президент, она будет раздражать парламент, у нее практически не будет своей команды. Конец ее еще не начатой политической деятельности прогнозируют на осень... - Юлия Тимошенко станет премьером и, скорее всего, сможет сформировать свою команду. Роль премьера в нынешней системе власти изменится. Новые полномочия главы правительства несопоставимые с прежними. Если раньше у нее были связаны руки, ноги и даже крылья, то теперь не так. В кадровых вопросах она значительно свободнее и сможет подбирать команду на всех уровнях. Кадровый набор, начиная от кабминовских клерков и заканчивая начальниками департаментов отделов, она возьмет под свой контроль. И уже сейчас Тимошенко создает систему подбора кадров для Кабмина. Будут использованы европейские модели тестирования, проверки кадров на профессионализм. Думаю, ей удастся сформировать принципиально новую команду. Много зарубежных интеллектуальных центров готовы оказать поддержку – с инвестициям, учебой кадров, налаживания международных экономических связей.

- Юлия Тимошенко якобы не хочет видеть в правительстве шесть человек. Можно догадаться, что это Порошенко, Червоненко, Третьяков, Жвания, возможно, Луценко. А кто шестой?

- Я сразу так и не скажу. Ну тех, кого вы назвали, несомненно. А подумайте, кто еще есть из одиозных людей? Я сейчас и не вспомню...

- Есть еще слухи, что Виктор Андреевич путем телефонного прослушивания узнал о том, что часть его окружения ведет переговоры с Тимошенко. Говорили, что она обещала пост вице-спикера Зваричу, а спикера то ли Бессмертному, то ли Еханурову? - Два последних дня я с утра до вечера нахожусь в штабе Тимошенко. Я видел ее целыми днями. Может, такие переговоры она вела ночью... Но, думаю, что ночью она спит. Но, как по мне, нет смысла их проводить. В “Нашей Украине” и так идет раскол. Политики из «НУ» даже без дополнительных стимулов и сигналов со стороны Юлии Владимировны, готовые ее поддержать.

- Юлия Владимировна претендует на две должности: должность премьера – для себя - и какую-то из должностей силовых министров, понятно, что для Турчинова. А как же остальные амбициозные ребята из вашего блока? Вы бы, скажем, согласились на скромный пост председателя парламентского комитета? - Мне тяжело это комментировать. Кабмин будет сформирован, но с возникновением новых вызовов будут происходить ротации. Большинство людей увидело, что главное не “свой человек” в кабмине, а результат его деятельности. Это будет правительство коалиционное, потому, думаю, если какой-то министр не справится со своей работой, политическая сила, что его выдвинула, сама же его устранит, чтобы не рисковать своей репутацию. Я сейчас веду полемику с министром внутренних дел Юрием Луценко по поводу тех неприятных вещей, которые происходили у меня в офисе... Пытаюсь доказать ему, что как депутат он значительно эффективнее чем министр. Вскоре ему скажут об этом и социалисты.

Поскольку это правительство надолго, то той лихорадки, которая была в прошлом году, не будет. Тогда каждая политическая сила пыталась взять от должности министра все - финансовые, организационные дивиденды. А поскольку сейчас срок пребывания на должности растет, то главным стимулом будет участие в правительстве высокой эффективности. А это вынудит тщательнее отнестись к подбору министров.

- Лично Вы претендуете на какую-то должность? - Лично я не претендую. Заканчиваю книгу. Это древнеиндийский трактат о власти, которому 2500 тысяч лет. Там интересные, актуальные и поныне мысли. Например, лидер не может брать в правительство своих кумовьев, людей, с которыми вместе зарабатывал деньги, а также людей, с которыми учился на одном курсе в каком-нибудь медресе или светском заведении. Я проанализировал деятельность правительства за прошлый год сквозь призму этого трактата, и оказалось, что у нас все не так... С этим я связываю высокую неэффективность нынешнего правительства. Правительственные чиновники не знали элементарных основ, известных еще две с половиной тысячи лет назад. Вспоминаю, в этой книге даже есть раздел “Воспитания сына Президента”.

И чтобы новая власть не допускалась таких же ошибок, я написал книгу “Вспоминая Артхашартара”.