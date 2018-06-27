УНИАН поздравляли: Яценюк, Богатырева, Васюник и другие официальные лица

Информационное агентство УНИАН отметило 15-летний юбилей. Поздравить коллектив пришли именитые гости. Нас поздавляли теплыми словами, цветами, ценными подарками и наградами..

Информационное агентство УНИАН отметило 15-летний юбилей. Поздравить коллектив пришли именитые гости. Нас поздавляли теплыми словами, цветами, ценными подарками, наградами и отличиями. Фото Сергея Светлицкого/УНИАН

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