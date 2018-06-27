УНИАН поздравляли: Яценюк, Богатырева, Васюник и другие официальные лица
Информационное агентство УНИАН отметило 15-летний юбилей. Поздравить коллектив пришли именитые гости. Нас поздавляли теплыми словами, цветами, ценными подарками и наградами..
Информационное агентство УНИАН отметило 15-летний юбилей. Поздравить коллектив пришли именитые гости. Нас поздавляли теплыми словами, цветами, ценными подарками, наградами и отличиями.
|Председатель ВР Яценюк первым поздравил УНИАН
|Секретарь СНБО Богатырева пришла с огромным букетом оранжевых роз
|Лучшие униановцы получили ценные подарки
Вице-премьер Васюник тоже любит УНИАН
|Министр Владимир Шандра и народный депутат Александр Третьяков обсуждают чрезвычайную ситуацию в ВР?
|Депутат Шуфрич (ПР) пришел не с красными розами (символ социал-демократии), а с белыми
|Председатель Киевской ОГА Ульянченко не принимает никаких просьб в нерабочее время
|Депутат Тарасюк (НУ–НС) заинтересовался развитием корреспондентской сети УНИАН за рубежом
|Экс-губернатор Киевщины Жовтяк начинает утро с новостей УНИАН
|Секретарь Киевсовета Олесь Довгий увидел знакомые лица
|Господин Довгий вручил УНИАН три пакета...
|Две местные власти (киевская областная и киевская городская) обсудили проблему разрастания столицы
|Шуфрич охотно общался с униановскими девушками
|Министр обороны Ехануров вручил медаль
|Депутат Бойко (ПР) стал активным автором УНИАН
Фото Сергея Светлицкого/УНИАН
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