Балога плетет интригу: кто не спрятался – он не виноват?

Страна замерла в ожидании. Слов, как и раньше, хватает – куда нам без этого, а вот с действиями (о результативных тактично умолчим) явный напряг. Стремление политсил «пересидеть в кустах» - понятно. С учетом ситуации, сейчас первый же, у кого сдадут нервы, окажется в безусловном проигрыше. Да и повод, так сказать, официальный имеется. Все-таки лето, сезон отпусков – традиционное время спада любой активности, в том числе и политической. И «поднимать»-то по большому счету некого. Электорат судорожно пытается «прожевать» несоответствие между неуклонно снижающимися официальными цифрами инфляции и не менее упорно «худеющими» кошельками... и кажется, только этим и занят. Но есть тут и изначально заложенная опасность. Как показывают данные соцопросов, Украина с течением времени все ближе подходит к выводу, что никакая она не «помаранчевая», а, как это ни прискорбно, просто «рыжая». Со всеми вытекающими последствиями…

В конце прошлой недели нежданно-негаданно прервал свое добровольное отшельничество лидер регионалов Виктор Янукович. Дней 20 как о нем не было ни слуху, ни духу, и почти уж сложилось впечатление, что Виктор Федорович основную функцию лидера оппозиции видит в том, чтобы случайно не попасть на глаза широкой общественности. И тут такой сюрприз: Янукович, забыв о разногласиях с группой Ахметова (в том числе, и по вопросу Раисы Богатыревой, не только до сих пор пребывающей в окружении Ющенко, но и фактически претендующей на титул «неформальной первой леди» - так часто и так раскованно она мелькает рядом с Президентом на всяких-разных сейшенах), вдруг бросается Рината Леонидовича защищать . От Юлии Тимошенко, которая отреагировала на сообщение о том, что Ахметов стал самым богатым человеком не только в СНГ, но и в Европе, рекомендацией развивать страну, а не свой капитал. И «защита от Януковича» выглядит тем более нелепо, что Ахметову тут никакой щит не нужен. Все, что наговорила ему Тимошенко, явно было сказано в сердцах, ей-то лучше, чем кому бы то ни было, должно быть известно, кто должен заниматься экономикой страны, а кто – развитием собственной империи.

Зато в этом контексте совершенно замечательно смотрится фраза Януковича о том, что его с Ахметовым внутрипартийные отношения «всегда были открытыми, прозрачными и комфортными». Разумеется, вопрос, можно ли считать комфортными отношения двух людей, один из которых платит, и соответственно музыку заказывает, а другой под эту музыку пляшет – всего лишь дело вкуса. Но столь явное, пардон, виляние хвостом, вероятно, стоит считать признаком надвигающегося большого дерибана, в ожидании которого и персональные недоразумения забыть можно, и верность лишний раз продемонстрировать.

Справедливости ради стоит заметить, что фальшь в отношениях переходит в явную форму не только внутри Партии регионов. Обе части демократической коалиции уже мозоли на языках натерли, доказывая, что заявления о выходе двух нардепов из большинства (но не из фракций) не влечет за собой юридических последствий в виде распада коалиции. И соответственно отставки правительства Тимошенко. И состав большинства разве что на пальцах не пересчитывали. Все это просто замечательно, если забыть о том, что с весны ведутся разговоры о новой конституционной реформе. Причем в контексте двух взаимоисключающих вариантов нового основного закона – президентского и бютовского. И ни Ющенко, ни Тимошенко от своего варианта отказываться не собираются.

То есть фактически все это время говорилось именно о возможности переформатирования коалиции, что обе стороны сегодня активно отрицают. Но без регионалов ни один, ни другая, как это ни смешно, нужной Конституции не получат. Это же подтверждают и данные СМИ: Янукович, якобы, лично приложил руку к разработке тимошенковского варианта конституционных изменений.

Некоторую надежду на то, что коалиция не развалится на «конституционных порогах», дало согласие Тимошенко на назначение судей Конституционного суда по квоте Ющенко. Понятно же, что Президент, усиливая свои позиции в КС стремился не допустить прохождения версии Юлии Владимировны (парламентской республики) через единственный в стране орган, способный запретить внесение определенных изменений в основной закон. По крайней мере до следующих президентских выборов. А там уж пускай юристы разбираются, может ли глава государства, избранный с одними полномочиями, осуществлять свое правление в искусственно измененных условиях (в случае если Тимошенко таки решится крупно подгадить самой себе еще одним «ситуативным» голосованием БЮТ и ПР).

Однако в прогнозируемую ситуацию вмешалось новообразование Единый Центр, под который активно сманивают админресурс, до недавнего времени находившийся в распоряжении Виктора Ющенко и, соответственно, Нашей Украины - губернаторы, директора, партноменклатура. Да к тому же еще и лично глава Секретариата Президента Виктор Балога ушел в отпуск, чтобы без помех подстегнуть приостановившееся было партстроительство ЕЦ. Глава партии Игорь Криль не исключил и персонального участия Балоги в руководстве ЕЦ. Помимо главы Секретариата были названы и такие кандидатуры как Арсений Яценюк и Раиса Богатырева.

И если трем основным игрокам – НУ-НС, БЮТ и ПР досрочные выборы, к которым их подталкивают, сейчас совсем ни к чему, то ЕЦ и Балога вполне могут получить некие дивиденды из спровоцированной ситуации.

Очевидно, что на следующие парламентские выборы ЕЦ пойдет отдельно. И очевидно, что принцип формирования (за счет Нашей Украины и на базе президентского ресурса) партия так и сохранит. В то же время «выдавливать»Ющенко из политики для Балоги сейчас совсем не интересно. Второй президентский срок, если его удастся организовать, даст Виктору Ивановичу время на врастание в киевскую политэлиту. Да и Президент Ющенко ему выгоден как никто другой. Для этого необходимо продемонстрировать персональную лояльность и полезность. Ход очевиден: поскольку президентская партия теряет рейтинг, необходимо предоставить Ющенко поддержку в парламенте за счет другой – не подконтрольной, но дружественной политсилы. Или как вариант – создания ее блока с партией Президента.

Наличие других прогнозируемых союзников тут сыграет Балоге только на руку. И опять далеко ходить не надо – есть регионалы. Недаром же не особо обремененный принципами Виктор Федорович спешит восстановить мир и согласие в партии в предчувствии очередной раздачи потрфелей. А вот в любой момент готовая сорваться с поводка Тимошенко в этот расклад никоим образом не вписывается, и ей, вероятно, придется подвинуться. Кстати, процесс уже пошел. Как у нас принято, начали с организации негативной прессы, причем надо отдать должное, на хорошем профессиональном уровне. Лично исполнительный директор Нацбанка по экономическим вопросам Игорь Шумило не поленилсяподробно объяснить Зеркалу недели, что экономика Украины пребывает в глубокой заднице. Да еще и припечатал, напрасно, мол «высшие должностные лица страны» пытаются объяснить разговоры об инфляции происками политических оппонентов. А чтобы не возникало сомнений, в чей огород брошен камень, припомнил данныеохаянного лично премьером международного рейтингового агентства Standard&Poors. Разумеется, нельзя утверждать, что за этой и подобными публикациями стоит глава СП, но из-за всей комбинации его «уши» просматриваются явственно. Похоже, что Виктор Иванович в очередной раз пытается заставить окружающих «сделать ему приятное», не особо при этом высовываясь из тени, что ему свойственно.

Не стремятся высовываться и остальные. Тимошенко озаботиласьсозданием положительного имиджа в Европе, а внутри страны реагирует только на неприкрытые наезды. Виктор Андреевич по долгу службы критикует экономику Тимошенко, а в остальном больше занят культурной программой. Да еще старательно верит в светлое будущее парламентской коалиции. В НУ-НС языками продвигают НАТОвские и евроинтеграционные идеи, да раз за разом пересчитывают по головам оставшихся верными нардепов. ПР мирится, вяло покусывает Кабмин, да еще продуцирует комментарии, если не на абсолютно абстрактные, то на темы, что обретут перспективу в весьма отдаленном будущем.

И совершенно правильно, что основные игроки, для которых уже расписаны роли в «подтанцовке» спектакля Балоги, замерли в ожидании того, как будут разворачиваться события. Первый, у кого взыграют нервы, вынудив сделать явный шаг, окажется кругом виноватым. Ведь все идет к тому, что новый сезон политической активности откроется публичным «жертвоприношением». И потому, что без врага отечественный политикум принципиально не может жить. И потому, что Украине придется как-то объяснять, почему она в очередной раз осталась «рыжей».

Елена Перегуда