ЦИК в третий раз за месяц сменил председателя Криворожского горизбиркома

Об этом говорится в постановлении ЦИК №4 от 12 января.

Отмечается, что председатель комиссии подал личное заявление о сложении полномочий.

Новым председателем комиссии стал другой представитель "Оппозиционного блока" Игорь Стельмацький.

Кроме того, по представлению Республиканской партии член горизбиркома от этого субъекта Татьяна Федоренко была заменена на Валентину Зычкову.

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Отметим, что решением ЦИК №622 от 25 декабря 2015 года Слюта по представлению "Оппозиционного блока" был включен в состав Криворожского горизбиркома и заменил на посту ее председателя Светлану Сливко.

В свою очередь член комиссии Андрей Мосиенко был тогда заменен на Стельмацького.

Напомним, 15 декабря Центризбирком прекратил полномочия председателя Криворожского горизбиркома Павла Гивеля (ОБ), заменив его на Сливко. Тогда же, в частности, из состава комиссии были исключены Слюта (на тот момент представлял Республиканскую партию) и Стельмацький (на тот момент представлял Индустриальную партию).

23 декабря Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета. Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.

Однако на данный момент закон о выборах мэра Кривого Рога 27 марта до сих пор не подписан президентом Петром Порошенко. 29 декабря председатель парламента Владимир Гройсман заявил, что пока даже сам не может подписать документ, поскольку "он еще не поступил на подпись от профильного комитета".