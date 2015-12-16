ЦИК заменил 5 членов Криворожского горизбиркома, включая председателя

Об этом говорится в приложении к постановлению ЦИК №603 от 15 декабря.

В частности, Центризбирком досрочно прекратил полномочия председателя комиссии Павла Гивеля от "Оппозиционного блока", заменив его на Светлану Сливко.

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Кроме того, Игорь Лисицкий от ОБ был заменен на Андрея Мосиенко, Василий Слюта от Республиканской партии - на Татьяну Федоренко, Игорь Стельмацкий от Индустриальной партии - на Евгения Ломачевского, а Андрей Сулейманов от партии "Ридна краина" - на Дарию Крешту.

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