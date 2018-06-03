Политики ссорятся между собой, а реформы, направленные на либерализацию, прекращаются

Вашему вниманию предлагается свежайшая серия политической мыльной оперы из жизни Украины. В главных ролях Юлия Тимошенко - премьер-министр и Виктор Ющенко - Президент. Краткое содержание предыдущих серий: госпожа Тимошенко, облаченная во все белое героиня "оранжевой революции", воссоединяется с Ющенко и одерживает знаменитую победу на парламентских выборах в октябре прошлого года. "Злодей" (экс-премьер-министр) Виктор Янукович терпит поражение и превращается во второстепенного персонажа. Три месяца политические силы торгуются за влияние, в результате чего Тимошенко становится премьер-министром и формирует коалиционное правительство.

Затем Ющенко начинает ревновать к своей более популярной в народе партнерше. Вместо того чтобы сдержать обещание и позволить ей руководить правительством, он начинает вмешиваться почти во все решения и публично отчитывать Тимошенко. Несколько месяцев она сносит эти унижения, но все-таки срывается.

13 мая партия Тимошенко заблокировала трибуну, чтобы помешать Ющенко выступить в Раде (парламенте). Это первый случай, когда так поступает парламентское большинство. В кадре появляется эпизодический персонаж – Виктор Балога, глава секретариата украинского президента. Он строит козни против коалиции и обвиняет Тимошенко в строительстве "фашистского режима". В финале серии альянс "оранжевых" находится на грани раскола, а принятие политических решений на Украине парализовано.

В стране два руководителя фонда государственного имущества, но ни одному из них так и не удалось провести приватизацию чего-либо. Тимошенко и Ющенко уже полтора месяца между собой не разговаривают; зато, по слухам, они поодиночке ведут переговоры с Януковичем. Тем временем инфляция подбирается к 30%-й отметке, коррупция цветет буйным цветом, а реформы застопорились.

В идеологическом плане у Ющенко и Тимошенко почти нет разногласий. Оба хотят, чтобы Украина вступила в НАТО и ЕС, оба ратуют за свободную рыночную экономику. Когда они действуют сообща, то могут достигать результатов – например, благодаря их усилиям Украину приняли в ВТО. Но поскольку на исходе 2009 года грядут президентские выборы, сейчас для обоих важнее краткосрочные политические маневры.

Честно говоря, соперничество и мелочные ссоры преследуют Украину со времен "оранжевой революции". Но поскольку экономика развивалась благополучно, большинство украинцев обращало мало внимания на политическую обстановку. Но теперь они теряют эту роскошь. Одна из причин высокой инфляции состоит в том, что Центральный банк Украины, подчиняющийся Ющенко (собственно, нынешний президент им когда-то руководил), сохраняет привязку гривны к доллару и тем самым "импортирует инфляцию". Экономист Андерс Аслунд недавно заметил, что Ющенко "по-видимому, больше заинтересован в том, чтобы навредить Тимошенко на политическом фронте, чем в обуздании инфляции".

Популизм Тимошенко не облегчает ситуацию. Она начала выплачивать гражданам Украины компенсации за сбережения, потерянные из-за высокой инфляции в начале 1990-х. Расходы государства в целом не выросли, но доля социальных выплат в них увеличилась. Наверно, Тимошенко больше понравится, чтобы ее уволили (снова), чем чтобы ее обвиняли в неспособности обуздать инфляцию. Но именно поэтому Ющенко хочет удержать ее на посту премьера максимально долго. "Обе стороны знают, что коалиция неэффективна, но никто не хочет с ней покончить", – отмечает некий иностранный дипломат.

Несомненно, Тимошенко принадлежит к породе политиков, одержимо стремящихся к власти, а Ющенко руководствуется скорее идеей сделать Украину демократической европейской страной. Но это обстоятельство, отдельно взятое, еще не делает Ющенко более умелым политиком. Даже союзники Ющенко отчасти обвиняют его в нынешнем хаосе. Он окружил себя загадочными советниками и позволяет втягивать себя в дрязги между конкурирующими лагерями. Он не дает Тимошенко свободы на выполнение ее обязанностей. Григорий Немыря, вице-премьер Украины, говорит, что в течение всего лишь 100 дней секретариат президента направил правительству 800 указаний.

Существует и более глубинная причина хронического политического кризиса. Дело в том, что в конституции Украины полномочия президента и премьер-министра разграничены неадекватно. Внести поправки в конституцию стремятся оба лагеря, но каждый хочет подогнать их под собственные интересы, отмечает Олег Рыбачук, бывший глава секретариата Ющенко. Тимошенко хочет усилить власть премьер-министра, утверждая, что это будет полезнее в контексте стремления Украины в ЕС, а также для борьбы с разобщенностью. "Президентские выборы раскололи страну на запад и восток", – поясняет Немыря.

Этот аргумент звучал бы убедительнее, если бы украинские партии не были бы всего лишь немой опорой своих лидеров и лиц, которые этих лидеров финансируют. "Если убрать Тимошенко из ее партии, партия просто перестанет существовать", – поясняет Рыбачук. Иногда партия Тимошенко напоминает секту, но харизма лидера не распространяется на ее коллег по организации. На недавних выборах мэра Киева кандидат, которого поддерживала Тимошенко, потерпел поражение, сколько бы премьер не настаивала, что "он – это я минус коса" (вместо этого прежнего мэра переизбрали на следующий срок).

У Ющенко, в отличие от Тимошенко, сторонников вообще мало, даже в рядах его собственной партии. "После "оранжевой революции" у "Нашей Украины" был шанс сделаться воистину демократической партией и включить в себя людей, которые дежурили на майдане. Вместо этого она стала партией номенклатуры", – признает Рыбачук.

Однако, несмотря на весь этот хаос, Украина ныне имеет узнаваемые черты демократии, свободную прессу и сильную оппозицию. Всепроникающий страх развеялся. В этом смысле обстановка на Украине намного здоровее, чем в России, где премьер-министр и президент действуют почти как один человек. Но теперь уже недостаточно быть демократичнее, чем Россия. Коррупция – одна из крупнейших проблем страны в период до "оранжевой революции" – почти не сократилась, а инфраструктура доселе остается слабой.

Собственно, один из топ-менеджеров IKEA утверждает, что открыть магазин в Киеве, по-видимому, труднее, чем в Москве. Судя по результатам выборов мэра, ситуация вряд ли изменится к лучшему. Победу одержал действующий мэр Леонид Черновецкий, прозванный "Космос" за свое эксцентричное поведение и вид "не от мира сего", а также преданность местной секте "Посольство Божье", которая провозглашает, что "богатство – это не для мягкотелых". Исход недавнего кризиса предугадать невозможно – вероятно, дело кончится каким-то неуклюжим компромиссом – но времени у украинских политиков остается в обрез.

Одним из признаков того, что многим избирателям надоело нынешнее положение, является интерес к историческим деятелям прошлых веков. Рекордное число зрителей приняло участие в популярной телепередаче "Великие украинцы" (ее идея позаимствована у британского аналога). Победил князь Ярослав Мудрый, правивший в Киеве в XI веке. Когда-то Ярослав предостерегал своих детей: "Если же будете в ненависти жить, в распрях и раздорах, то погибнете сами, и погубите землю отцов своих и дедов своих". Пока что его советам никто не внемлет.

The Economist