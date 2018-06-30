Вехи недели: перезапуск Черновецкого, исход из президентского фан-клуба, вторая желтая карточка для правительства
На заседании СНБО Тимошенко устроили публичную выволочку... Антипрезидентские заявления премьера подхватили члены правительства...
Антипрезидентские заявления премьера подхватили другие члены правительства. На заседании СНБО Тимошенко устроили публичную выволочку. Власть в Киеве практически осталась прежней.
Власть имущие в Украине сами не скучают и согражданам не дают. В какой еще стране действующий министр внутренних дел собирает пресс-конференцию, чтобы обвинить президента в «крышевании» подготовки государственного переворота и создания широкой коалиции? Где еще шеф милицейского ведомства публично предполагает, что МВД может быть захвачено силой? Правила политического этикета цивилизованного мира, в который мы стремимся, предполагают, что чиновник, разочаровавшийся в партнерах по власти, уходит в отставку, и только потом начинает резать правду-матку. Но в нашей стране даже после скандала с вакцинацией от кори и краснухи министр здравоохранения не положил заявление об уходе на стол премьеру. Что говорить о вчерашнем полевом командире Майдана, деятельностью которого заинтересовалась Генеральная прокуратура?
|Юрий Луценко
Надо сказать, что заявления Жвании становятся день ото дня более острыми и резонансными. На Банковой определенно не рассчитали ответной реакции политика, не только бывшего президентским конфидентом и одним из спонсоров оранжевой революции, но и вхожего в первую семью страны. Собственник бренда «Народная самооборона» отбивается от атак президентского окружения просто таки отчаянно. В результате прозвучало заявление Давида Важаевича о том, что в 2004 году никакого отравления Виктора Ющенко не было. После него даже предположение Жвании, что Ющенко на следующих президентских выборах рассчитывать не на что, звучит почти миролюбиво. Остается подождать, кто наиболее эффективно использует «оранжевую склоку» в собственных интересах.
Похоже, Печерские холмы просто таки охвачены эпидемией разочарования в главе государства. Например, Юлия Тимошенко созналась в прямом эфире одного из телеканалов, что не является фаном президента. Неприятное открытие для Виктора Андреевича, искренне верящего в свою миссию главы государства. Похоже, этим признанием премьер не собирается ограничиваться. Юлия Владимировна вскрыла существование широкой коалиции в Конституционном Суде, который признал неконституционными некоторые статьи бюджета-2008. Год назад в аналогичной ситуации оппозиционный тогда БЮТ поднял решение КС на щит предвыборной борьбы, но сегодня конъюнктура совсем иная. Тимошенко солидарна с Юрием Луценко в его опасениях относительно использования «ширки» во власти, и даже пообещала уйти в отставку, если президент найдет таки общий язык с Партией регионов.
|Юлия Тимошенко
По крайней мере, заседание СНБО, прошедшее 30 мая, не стало спусковым крючком для увольнения главы правительства. Вместо этого президент Ющенко и секретарь СНБО Богатырева устроили премьеру публичную выволочку. Виктор Андреевич показал вторую желтую карточку, презрев футбольные правила и не удалив с поля. Раиса Васильевна констатировала, что Кабмин не справляется с инфляцией и не имеет четкой антикризисной программы. Эка невидаль – работать без программы у нас умеют абсолютно все политики, прорвавшиеся наверх. Причина этого проста: ситуация меняется настолько быстро, что программы не успевают переписывать.
|Леонид Черновецкий
Любопытно будет посмотреть, как повлияет решение Конституционного Суда на работу местных советов, особенно столичного. Как известно, КС разрешил лишать мандатов депутатов местных советов, если они не вступают, выходят или переходят из фракции политической силы, с которой получили мандат на представительство интересов избирателей. Но вот формулировку «по другим причинам» Конституционный Суд признал нелегитимной, уменьшив авторитарный потенциал руководящих органов партий и блоков. Похоже, вскоре в местных советах то и дело будут проходить «праздники непослушания» во время принципиальных голосований.
Евгений Магда