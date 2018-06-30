Вехи недели: перезапуск Черновецкого, исход из президентского фан-клуба, вторая желтая карточка для правительства

Антипрезидентские заявления премьера подхватили другие члены правительства. На заседании СНБО Тимошенко устроили публичную выволочку. Власть в Киеве практически осталась прежней.

Власть имущие в Украине сами не скучают и согражданам не дают. В какой еще стране действующий министр внутренних дел собирает пресс-конференцию, чтобы обвинить президента в «крышевании» подготовки государственного переворота и создания широкой коалиции? Где еще шеф милицейского ведомства публично предполагает, что МВД может быть захвачено силой? Правила политического этикета цивилизованного мира, в который мы стремимся, предполагают, что чиновник, разочаровавшийся в партнерах по власти, уходит в отставку, и только потом начинает резать правду-матку. Но в нашей стране даже после скандала с вакцинацией от кори и краснухи министр здравоохранения не положил заявление об уходе на стол премьеру. Что говорить о вчерашнем полевом командире Майдана, деятельностью которого заинтересовалась Генеральная прокуратура?

Юрий Луценко продолжает развивать навыки уличного трибуна, словно предчувствуя новые выборы. При этом он заметно ограничил собственное пространство для политического маневра. После угрожающих словесных эскапад в адрес Банковой Юрию Витальевичу только и остается, что подыскивать место в свите Юлии Тимошенко. Правда, там и без него не протолкнуться среди желающих подставить плечо одному из самых популярных политиков страны. Для радикализации Луценко может быть только одно оправдание: он ринулся в бой, чтобы защитить честь и достоинство побратима по «Народной самообороне» Давида Жвании, которого коварный президентский секретариат задумал лишить украинского гражданства. Перспектива поменять паспорт на вид на жительство – не самая привлекательная, поэтому Давид Важаевич борется за собственное политическое будущее.

Надо сказать, что заявления Жвании становятся день ото дня более острыми и резонансными. На Банковой определенно не рассчитали ответной реакции политика, не только бывшего президентским конфидентом и одним из спонсоров оранжевой революции, но и вхожего в первую семью страны. Собственник бренда «Народная самооборона» отбивается от атак президентского окружения просто таки отчаянно. В результате прозвучало заявление Давида Важаевича о том, что в 2004 году никакого отравления Виктора Ющенко не было. После него даже предположение Жвании, что Ющенко на следующих президентских выборах рассчитывать не на что, звучит почти миролюбиво. Остается подождать, кто наиболее эффективно использует «оранжевую склоку» в собственных интересах.

Похоже, Печерские холмы просто таки охвачены эпидемией разочарования в главе государства. Например, Юлия Тимошенко созналась в прямом эфире одного из телеканалов, что не является фаном президента. Неприятное открытие для Виктора Андреевича, искренне верящего в свою миссию главы государства. Похоже, этим признанием премьер не собирается ограничиваться. Юлия Владимировна вскрыла существование широкой коалиции в Конституционном Суде, который признал неконституционными некоторые статьи бюджета-2008. Год назад в аналогичной ситуации оппозиционный тогда БЮТ поднял решение КС на щит предвыборной борьбы, но сегодня конъюнктура совсем иная. Тимошенко солидарна с Юрием Луценко в его опасениях относительно использования «ширки» во власти, и даже пообещала уйти в отставку, если президент найдет таки общий язык с Партией регионов.

Относительно увольнение премьера в среде оппонентов Юлии Владимировны мнения разделились. Одни считают, что нужно воспользоваться моментом и «малой кровью, единым ударом» вернуть Тимошенко в привычное ей оппозиционное состояние. Дескать, Родина в опасности, и промедление смерти подобно. Другие предлагают позволить премьеру навесить на себя дополнительный груз экономических проблем, способных утопить рейтинг даже такой энергичной дамы, как лидер БЮТ. Консенсус относительно будущего леди Ю пока не найден, дискуссия продолжается. Модератором ее, как представляется, выступал и будет выступать Виктор Балога, стремящийся стать для Тимошенко и судьей, и прокурором, и исполнителем приговора.

По крайней мере, заседание СНБО, прошедшее 30 мая, не стало спусковым крючком для увольнения главы правительства. Вместо этого президент Ющенко и секретарь СНБО Богатырева устроили премьеру публичную выволочку. Виктор Андреевич показал вторую желтую карточку, презрев футбольные правила и не удалив с поля. Раиса Васильевна констатировала, что Кабмин не справляется с инфляцией и не имеет четкой антикризисной программы. Эка невидаль – работать без программы у нас умеют абсолютно все политики, прорвавшиеся наверх. Причина этого проста: ситуация меняется настолько быстро, что программы не успевают переписывать.

Излучает оптимизм Леонид Черновецкий. Переизбранному мэру столицы пока никто не мешает. Леонид Михайлович даже пообещал сотрудничать со всеми фракциями Киевсовета, за исключением БЮТ. Не нравится столичному градоначальнику «звериный оскал» «сердечников», хотя он должен быть им благодарен: инициированные БЮТ досрочные столичные выборы значительно укрепили позиции Черновецкого. Порадовали они и аналитиков на Банковой, получивших основание считать, что Тимошенко 20-процентную планку не перепрыгнет и в национальном масштабе.

Любопытно будет посмотреть, как повлияет решение Конституционного Суда на работу местных советов, особенно столичного. Как известно, КС разрешил лишать мандатов депутатов местных советов, если они не вступают, выходят или переходят из фракции политической силы, с которой получили мандат на представительство интересов избирателей. Но вот формулировку «по другим причинам» Конституционный Суд признал нелегитимной, уменьшив авторитарный потенциал руководящих органов партий и блоков. Похоже, вскоре в местных советах то и дело будут проходить «праздники непослушания» во время принципиальных голосований.

Евгений Магда