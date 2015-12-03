Фирташ прогнозирует крах украинского правительства весной 2016 года

Об этом он сказал в комментарии Reuters в Вене.

Фирташ заявил, что он потерял веру в способность правительства Украины провести содержательные реформы и принял решение, что Украина нуждается в новом движения, который потребует политических изменений.

"Нынешнее правительство является политическим банкротом. Чем быстрее они оставят власть, тем лучше будет для людей", - сказал Фирташ.

По его убеждению, "если правительство не потерпит крах сегодня, тогда это вероятно состоится весной. Невозможно продолжать существовать и ничего не делать".

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Фирташ заявляет, что "мы должны изменить ситуацию". Он считает, что не имеет значения тот факт, что он находится за пределами Украины.

"Мы должны поддержать движение и дать народу Украины то, во что можно верить", - заявил Фирташ.

Олигарх отрицает обвинения США по подозрению взяточничества и отмывания средств.

Издание отмечает, что если Фирташ решит выступить против президента Украины Петра Порошенко, он будет грозным противником из-за своего богатства и политического влияния, которое он все еще сохраняет в украинской политике.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отмечает, что Национальная полиция Украины расследует два уголовных производства, непосредственно связанные с Фирташем.

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 на запрос Федерального бюро расследований США, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

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В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политических мотивов при вынесении американским судом ордера на арест. Следующие полгода Фирташ ожидал получения решения суда. Ему вернули загранпаспорт, и он может ехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в следующем году.

25 ноября Deutsche Welle сообщила, что Фирташ вернется в Украину и 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет.

Украина - одна из немногих стран, куда Фирташ может уехать из Австрии. Олигарх не может путешествовать в более чем 100 стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.

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29 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Фирташ по прибытии в Украину будет задержан.

В Федерации работодателей Украины ожидали выступления председателя ФРУ Фирташ на съезде 2 декабря. Однако, 1 декабря Фирташ сообщил, что отложил возвращение в Украину из-за "противодействия властей".