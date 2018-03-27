Ющенко обеспокоился дрязгами вокруг портфелей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен “дрязгами” политических сил, которые прошли на выборах в парламент, вокруг раздела должностей, но надеется на создание именно демократической коалиции.

Об этом Президент заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

Отметив, что впервые в независимой Украине парламентская коалиция не сгоняется давлением и перекупом голосов, а формируется исключительно путем переговоров, В.Ющенко констатировал, что это стало вызовом для политических сил. “Нужно иметь мужество и мудрость, чтобы объединиться вокруг конкретных программ и шагов, а не сбиться вместе ради раздела должностей”, - сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул: “Меня как Президента беспокоит, что уже неделю идут дрязги вокруг портфелей, и очень мало говорится о принципах формирования коалиции, ее программных началах. В этих дискуссиях все забыли о стране, ее будущем, ее стратегических интересах”. Он отметил, что такую политику расценивает как “поверхностную и эгоистичную”, и что это - “неуважение к избирателю, который голосовал за будущее Украины, а не трудоустройство отдельных политических деятелей”. Поэтому Президент обратился ко всем политическим силам с призывом лучше показать обществу “программные документы” развития страны.

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что сформирована будет “именно демократическая коалиция” – ведь, по его словам, это отвечает настроениям украинского общества. “Думаю, политическим силам, которые войдут в будущую коалицию, хватит мудрости отказаться от ассоциации с определенным цветом, и работать на объединение всей страны”, - добавил он.

Отметив в своем выступлении, что в парламентской коалиции он видит “все силы, которые вместе на Майдане боролись за демократию”, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что демократической коалиция должна быть не только по определению, но и по своему мировоззрению и принципам. “Год назад у нас уж был шанс создать такую коалицию, но из-за внутренних дрязг и эгоизма, из-за любви к портфелям и победы популизма над здравым смыслом, та коалиция распалась”, - подчеркнул Президент.

При этом он отметил, что это был “сокрушительный” удар по команде и стране, который привел к разочарованию миллионов украинцев. В этом контексте он добавил, что сегодня возникает впечатление, что урок над ошибками не сделан, и что тема портфелей снова остается приоритетом номер один.

“Поэтому я призываю политические силы, которые прошли в парламент и сегодня формируют большинство, сосредоточиться на принципиальных для общества вещах – согласовании программных целей”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что как Президент видит "формулу успеха Украины" в следующих принципах. Первое - политические силы, разделяющие демократические принципы и ценности, должны подписать объединительный меморандум, который ляжет в основу парламентской коалиции. Второе - нужно подписать соглашение между участниками коалиции, предусматривающее не только общие принципы и задачи, но и законопроекты и конкретные правительственные шаги. "Это соглашение должно включать четкий план реализации, точные временные сроки их выполнения и гарантии того, что поставленные задачи будут выполнены", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Третьим принципом, по его словам, является то, что "только после определения пути движения можно приступать к распределению ответственных", то есть участники коалиции должны определить, кто именно наиболее профессионально будет работать на той или иной должности.

"Конституция определяет четкий перечень должностей, который можно распределять в рамках коалиции, замахивание на большее ставит под угрозу целостность государственного управления. Коалиционной страны не бывает", - подчеркнул Президент.