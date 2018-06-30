Черновецкий показал журналистам все лица мэра (фоторепортаж)

27 мая действующий и почти новоизбранный мэр Киева Леонид Черновицкий дал едва ли не самую скандальную из всех своих пресс-конференций. На орехи досталось всем, кто хоть раз переходил дорогу столичному городскому голове... Одни только мэрские цитаты с успехом демонстрируют послевыборное настроение Черновецкого.

«Единственная партия, с которой мы не сможем сотрудничать, – БЮТ, поскольку это партия фюрерского типа»

«Хочу сказать первое, что касается этих выборов: ежедневно во время выборов я просыпался и ждал, что меня арестуют. В действительности все было серьезно, и все готовилось, кажется, не совсем психически уравновешенным человеком – господином Луценко – для того, чтобы меня скомпрометировать или посадить в тюрьму. В мои годы ожидание таких вещей нехорошо, а я законопослушный человек и потому почувствовал себя немножко героем»

«Все это миф. Это неправда. Люди не меняются. Они или хорошие, или они имеют такую звериную подкладку» (Это было сказано в адрес Юлии Тимошенко и ее команды)

“Там (в Секретариате Президента во время инцидента Луценко-Черновецкий) было много людей, которые могут это подтвердить. Нормальный человек? В присутствии главных действующих лиц в стране он нападает на меня и делает такие унизительные вещи... Я был напуган! Когда вышел из администрации, я просто подумал: “Господи, надо же такое!”

“Я считаю, что время отставки правительства давным-давно уже пришло, потому что когда вы что-то покупаете, вам должны дать объяснение, почему эта вещь вдруг стала на 100% дороже. Всему должны быть объяснения... Возможно, действительно что-то случилось... И в самом деле, я думаю, есть конкретные проблемы. Но обман – это нехорошо”

Общение Черновицкого с прессой завершилось инцидентом с журналистом СТБ, который пытался задать мэру вопрос “вне лимита”.

Елена Перегуда

Фото Александра Синицы / УНИАН