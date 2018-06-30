Вехи недели: законсервированная столица, друзья и враги Президента, коалиция на последнем издыхании

Столица избрала старую-новую власть, лишив представительства в Киеве пропрезидентский блок. Парламентская коалиция уволила депутатов-совместителей, но не сумела продемонстрировать чудеса работоспособности. Давид Жвания личным примером доказал, что из друга президента легко можно превратиться в объект пристального внимания Генеральной прокуратуры.

Неделя началась для Юлии Тимошенко неудачно: правительству под давлением Генеральной прокуратуры пришлось перенести приватизацию Одесского припортового завода на неопределенные сроки. Впрочем, Юлия Владимировна взяла реванш оперативно, продолжив наступление на позиции компании Vanco, которую она именует не иначе как «РосУкрЭнерго-2». Для демонстрации серьезности своих намерений Тимошенко пообещала международное расследование законности допуска злополучной компании к работе на черноморском шельфе. Судя по тональности лидера БЮТ, такую эффектную, хоть и труднореализуемую в украинских условиях процедуру как импичмент президента, она для себя вполне допускает.

Надо сказать, что у Юлии Владимировны остается все меньше пространства для маневра. С приватизацией стратегических объектов не складывается, на конституционном фронте нет определенности, а столичные выборы принесли неутешительные результаты. Александр Турчинов, занявший второе место, может быть удовлетворен разве только тем, что обогнал Виталия Кличко, хотя его персональных заслуг в этом немного – и его, и блока рейтинг привычно вытянула на себе Юлия Владимировна. Однако главная цель – лишение Леонида Черновецкого столичной власти – достигнута не была, даже наоборот. Если Черновецкому удастся отстоять приемлемые для себя результаты голосования в суде, во время своеобразного «второго тура» выборов, его положение не просто укрепится – он превратится в политического игрока национального масштаба.

Куда менее успешным оказалось контрнаступление Юрия Луценко, обрушившегося со всем революционным гневом на президентский Секретариат. Юрия Витальевича понять можно, ведь на Банковой наступили на его любимую мозоль: подняли вопрос о законности получения гражданства Давидом Жванией, спонсором «Народной самообороны». Давид Важаевич в свободное от финансирования «самбистов» время любил невинные политические шалости, которые ему припомнили по совокупности. Понятно, что не он единственный, у кого были шероховатости с гражданством, очевидно, что команда Балоги устроила показательное выступление. Но от этого президентскому куму не становится менее досадно.

Луценко попытался вызвать огонь на себя, рассказав о планах Банковой прищучить правительство на ближайшем заседании СНБО и добавить к должности премьера неприятную приставку «и.о.». Эти пламенные речи имели бы куда больший эффект, если бы ведомый Юрием Витальевичем блок НУ-НС преодолел 3-процентный барьер. Но ни скоротечно-энергичная агитационная кампания, ни громкие призывы демократических сил к объединению не помогли НУ- НС завоевать доверие киевлян в необходимом объеме. Тем самым, кстати говоря, ускорив процесс распада блока, так и не сумевшего превратиться в мощную пропрезидентскую партию.

В сфере партийного строительства некоторое время назад успешно работал Виктор Медведчук, сумевший на непродолжительное время превратить СДПУ (о) в партию власти. Видимо, чтобы напомнить Виктору Владимировичу, что слава земная проходит, а оперативные дела остаются, СБУ решила допросить его по вопросу возможного участия в фальсификации результатов столичных выборов. Получилось малоубедительно, Медведчук получил повод обратиться в суд, а общественность невольно вспомнила, что украинскую спецслужбу уже полтора года возглавляет временно исполняющий обязанности председателя Валентин Наливайченко.

Впрочем, парламенту сегодня не до утверждения председателя СБУ. Коалиция никак не может наладить свою работу, и наличие проблем в ее функционировании публично признал даже Арсений Яценюк. У него, как известно, «пиковый интерес»: пребывания молодого политика в спикерском кресле находится в прямой зависимости от функционирования коалиции. Лишив группу парламентариев-совместителей депутатских полномочий, законодатели дезавуировали слухи о возможности переформатирования коалиции. Собственно, после провала НУ- НС на столичных выборах вряд ли Партия регионов даже в прагматичной ее части испытывает к пропрезидентскому блоку былое притяжение.

Президент Ющенко тем временем сосредоточился на внешнеполитической деятельности. В Киеве прошел Энергетический саммит, в ходе которого шесть президентов стран Балтийско-Черноморско-Каспийского региона решали будущее каспийской нефти и нефтепровода Одесса – Броды. Хотя Виктор Андреевич подписал указ об использовании в первоначально запланированном направлении этой многострадальной трубы, шансы на реализацию его планов невелики. Зато Юлия Тимошенко в ходе саммита премьеров стран СНГ добилась встречи с Владимиром Путиным, словно доказав, что энергетическая политика бывает многовекторной. У Юлии Владимировны есть вполне очевидные резоны: ей необходимо в ближайшее время развязать проблему поставок газа в Украину, поскольку катапультирование из премьерского кабинета ей пока не грозит.

Евгений Магда