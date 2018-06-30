Вехи недели: законсервированная столица, друзья и враги Президента, коалиция на последнем издыхании
Жвания личным примером доказал, что из друга Президента легко можно превратиться в объект внимания Генпрокуратуры...
Столица избрала старую-новую власть, лишив представительства в Киеве пропрезидентский блок. Парламентская коалиция уволила депутатов-совместителей, но не сумела продемонстрировать чудеса работоспособности. Давид Жвания личным примером доказал, что из друга президента легко можно превратиться в объект пристального внимания Генеральной прокуратуры.
|Юлия Тимошенко
Надо сказать, что у Юлии Владимировны остается все меньше пространства для маневра. С приватизацией стратегических объектов не складывается, на конституционном фронте нет определенности, а столичные выборы принесли неутешительные результаты. Александр Турчинов, занявший второе место, может быть удовлетворен разве только тем, что обогнал Виталия Кличко, хотя его персональных заслуг в этом немного – и его, и блока рейтинг привычно вытянула на себе Юлия Владимировна. Однако главная цель – лишение Леонида Черновецкого столичной власти – достигнута не была, даже наоборот. Если Черновецкому удастся отстоять приемлемые для себя результаты голосования в суде, во время своеобразного «второго тура» выборов, его положение не просто укрепится – он превратится в политического игрока национального масштаба.
|Юрий Луценко
Луценко попытался вызвать огонь на себя, рассказав о планах Банковой прищучить правительство на ближайшем заседании СНБО и добавить к должности премьера неприятную приставку «и.о.». Эти пламенные речи имели бы куда больший эффект, если бы ведомый Юрием Витальевичем блок НУ-НС преодолел 3-процентный барьер. Но ни скоротечно-энергичная агитационная кампания, ни громкие призывы демократических сил к объединению не помогли НУ- НС завоевать доверие киевлян в необходимом объеме. Тем самым, кстати говоря, ускорив процесс распада блока, так и не сумевшего превратиться в мощную пропрезидентскую партию.
|Виктор Медведчук
Впрочем, парламенту сегодня не до утверждения председателя СБУ. Коалиция никак не может наладить свою работу, и наличие проблем в ее функционировании публично признал даже Арсений Яценюк. У него, как известно, «пиковый интерес»: пребывания молодого политика в спикерском кресле находится в прямой зависимости от функционирования коалиции. Лишив группу парламентариев-совместителей депутатских полномочий, законодатели дезавуировали слухи о возможности переформатирования коалиции. Собственно, после провала НУ- НС на столичных выборах вряд ли Партия регионов даже в прагматичной ее части испытывает к пропрезидентскому блоку былое притяжение.
|Виктор Ющенко
Евгений Магда