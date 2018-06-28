Вехи недели: парадоксальный БЮТ, ястреб мира Балога и воскрешение Януковича

Президентское послание парламенту было сорвано. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко стремительно продвигаются к открытому противостоянию. Юрий Луценко разругался с Банковой, а Виктор Янукович вернулся из затянувшегося отпуска.

БЮТ наглядно продемонстрировал степень своего влияния на парламентские процессы по принципу «Бей своих, чтоб чужие боялись». Мальчиком для битья оказался Виктор Ющенко, планировавший 13 мая выступить с ежегодным посланием парламенту. Но не судьба – сторонники Юлии Тимошенко предпочли войти в политическую историю Европы, ранее не знавшей, что часть правящей коалиции может сорвать обращение главы государства. Как ни удивлялся спикер парламента Арсений Яценюк возможности блокирования работы законодателей частей правящей коалиции, бютовцы доказали, что не забыли своего пребывания в оппозиции.

В итоге Виктору Андреевичу пришлось доводить свое видение ситуации в брифинг-холле парламента, в эфире Украинской службы Би-Би-Си, через «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр». Сменившая на «лобном месте» президента Юлия Владимировна пообещала действовать решительно, не конкретизировав направление главного удара. Леди Ю не смущает, что пакета мер по борьбе с инфляцией в природе не существует. При этом правительство отказывается вносить изменения в Государственный бюджет 2008 года, вместо этого Тимошенко обещает с 1 сентября на 30% поднять зарплаты бюджетникам. Судя по накалу популистских обещаний премьера, она готовится оказаться в отставке, чтобы с развязанными руками начать борьбу за абсолютную власть в стране.

Тональность публичного обмена мнениями между главами государства и правительства может радовать разве что противников нашей страны. Сегодня в Украине нет политической воли, чтобы признать неработоспособность существующей коалиции и сформировать техническое правительство. Очевидно, что для реализации этого алгоритма необходимо договариваться, чему украинские государственные мужи и дамы практически не обучены. Договоренности в отечественном политикуме напоминают либо создание предпосылок для «кидка» партнера, либо надиктовывание условий побежденному. Наверное, поэтому парламентариям проще рассуждать о досрочных выборах Верховной Рады, чем пытаться изменить ситуацию в действующем созыве законодателей.

Возобновление работы Верховной Рады 16 мая вряд ли обманет политических экспертов. Народные депутаты немало преуспели в имитации бурной деятельности как составляющей политического процесса, поэтому позволили себе чуток поработать. Принятие новой редакции закона «О Кабинете Министров» позволило не только потешить президентское самолюбие, но и дало основание бютовцам говорить о готовности сделать все для сохранения коалиции. Прилив их конструктивности вполне объясним: заблокированная трибуна Верховной Рады не позволяет бело-сердечным продвигаться по пути конституционного реформирования, о заинтересованности в котором без устали говорит Юлия Тимошенко. Логичным был и провал на разрешение беспошлинного ввоза 250 тысяч тонн мяса и согласие на правительственное регулирование торговой наценки на социально значимые продукты. Парламентариям необходимо изредка демонстрировать активность, чтобы сограждане (потенциальные избиратели) от них совсем не отвернулись.

Воспользовавшись случаем, Ющенко и Тимошенко провели инвентаризацию своих союзников. На радость Президенту, его подопечные «нашеукраинцы» ощутили небывалый прилив лояльности главе государства. Лидер фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко энергично бичевал неконструктивных союзников по коалиции, не забывая заверять в ее нерушимости. В унисон с вождем Нашей Украины высказывались и «говорящие головы» президентского секретариата. Даже Виктор Балога позволил себе нарушить образ «молчаливого, великого и ужасного», чтобы в образных выражениях объяснить общественности, что БЮТ поступает неправильно. По мнению Виктора Ивановича, «сердечники» смирились с поражением на столичных выборах и попытаются обернуть его в наступление на общенациональном фронте. Балога увидел, что соратники Юлии Тимошенко готовятся к новому Майдану.

Например, один из его полевых командиров Майдана-2004, Юрий Луценко, никак не может найти себя в новой политической жизни. Юрий Витальевич предпочел начать участие в киевской кампании с призыва уволить Виктора Балогу, который не был услышан Президентом. Понятно, что Луценко пребывает в поиске политических перспектив не только для себя, но и для «Народной самообороны», заявившей о желании уйти в одиночное плавание без нашеукраинцев. Но даже «честному менту» должно быть известно, что в свою свиту леди Ю принимает исключительно на собственных условиях и поодиночке.

Взять, к примеру, Андрея Портнова. Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества делает все, чтобы доказать, что продажа Одесского припортового завода является делом его жизни. Андрей Владимирович щедро приправляет свои усилия по продаже стратегического объекта антипрезидентскими пассажами. Шансы Портнова стать легитимным главным приватизатором малы, зато ситуация вокруг ОПЗ может стать катализатором нового политического кризиса. Образцовый пиар-шаг предприняла Валентина Семенюк-Самсоненко, заложившая квартиру, чтобы выплатить зарплату сотрудникам ФГИ. Отрадно, что председатель Фонда не стала брать взаймы деньги у супруга, человека состоятельного, а самостоятельно продемонстрировала стремление и впредь руководить приватизацией.

После затянувшегося молчания в информационное пространство вернулся лидер Партии регионов Виктор Янукович. Вождю украинской оппозиции могут позавидовать коллеги из других стран: никаких усилий предпринимать не надо, поддерживай к себе минимальный интерес и жди, когда политические оппоненты вконец разругаются. Правда, стоит отметить, что острие словесных выпадов Виктора Федоровича все чаще направлено в сторону премьера. Да и реформировать Конституцию вместе с БЮТ Янукович отказался, огорчив этим Юлию Тимошенко до крайности.

Не ошибусь, если предположу, что большинство активных политических игроков с нетерпением ожидают 25 мая. Последнее весеннее воскресенье станет, по всей видимости, началом для нового витка полномасштабного кризиса. Ситуация со столичными выборами не просто запутана, но и не предполагает цивилизованного выхода из нее. Закрытие участков для голосования в Киеве, по всей видимости, станет началом судебных тяжб, в которых субъекты избирательного процесса постараются утопить более удачливых оппонентов.

Евгений Магда