9 мая: ветеранов задаривали цветами, кормили кашей и уговаривали примириться с воинами УПА

Мы отметили 63-ю годовщину Победы. Как всегда тепло и трогательно.

Мой четырехлетний сын утром долго мучился выбором: посмотреть ли ему военный парад в Москве по телевизору или пойти со мной на шествие ветеранов на Крещатик.

- По телевизору покажут ракету, которую раньше вообще никогда не показывали, - объяснял мне малыш свое желание остаться.

- Парады в Москве на 9 мая будут всегда, и ты их еще посмотришь. Зато у нас на Крещатике ты увидишь настоящих живых разведчиков, партизан и моряков. Они уже очень старенькие, и ты сможешь вручить им цветы. А они тебе что-нибудь расскажут, - мотивировала я ребенка.

Время поджимало и поручив сына деду, я побежала на шествие.

Каждый этот праздник Победы похож и непохож на предыдущий.

В этот раз, как и в прошлый, главы райадминистраций бережно подсаживали в автобус ветеранов своего района, и этим же автобусом отправлялись с ними к Мемориальному комплексу Великой Отечественной Войны. А уже там сотрудницы из мэрии и оргкомитета медленно и тоже как-то бережно кружили своих стареньких партнеров в вальсе «Осенний сон».

Ветеранам все, кто приходит в центр, дарят цветы. Дарят до того момента, пока они могут унести эти букеты. С ними фотографируются, а само шествие колонны ветеранов снимают и на дешевенькие мыльницы, и на дорогие видеокамеры. Если вы увидите ветерана в этот день, предложите ему свою руку, и не идите слишком быстро.

- Подводят ноги, давайте сбавим скорость, - виновато попросил меня Иосиф Борисович (фамилия прозвучала неразборчиво), который искал свою группу ветеранов Шевченковского района, - Я сначала в пехоте служил, потом в авиации. На обороне Москвы был. Но окончание войны уже в военном училище встретил.

«Мы все хотели на фронт… Нам не было страшно… Нам было страшно только в первые минуты боя… Мы очень хотели победить…»

Каждый год в своих фрагментарных интервью они произносят эти слова. Каждый раз по твоей просьбе они могут рассказать тебе настоящие эпизоды войны. И эти истории опять обжигают, несмотря на то, что ты тысячу раз видела все это в фильмах, и читала в книжках. Мы пытаемся их благодарить, но это они признательны тебе за интерес к их военным судьбам…

В этом году все прошло, как обычно, сначала - шествие ветеранов, во главе колонны – Президент, спикер, секретарь СНБО. Потом ветеранов рассаживают по автобусам и везут на Певческое Поле, где после короткого приветствия их угощают в палатке кашей и боевыми ста граммами.

- Вы уважаете нашу победу? - спросила я у группы англоязычных мужчин в эдаких праздничных беретах, которые смотрели шествие.

- О да, это очень волнующе, - поспешили заверить меня иностранцы, - А мадам не скажет, как называются эти украинские кадеты, которые идут по сторонам колонн?

- Курсанты училища Ивана Богуна, - подсказала я.

- Я в Украине уже давно. Раньше у вас в День Победы шла армия, а сейчас вот такое шествие ветеранов. Вот идет президент, дети, военные, одетые в форму времен войны, и это очень трогательно. Трогательно, что вы не армию выставляете, а думаете о ветеранах, это ведь они - главные герои. И тут же есть Президент и люди из власти, - сказал мне, (как он позже представился) англичанин, профессор Рикко, глава Общества международной логистики.

В свое время, когда отмена военного парада и замена его шествием ветеранов вызывала много дискуссий, я была на стороне тех, кто не видел в этом ничего крамольного. Было приятно, обнаружить своего единомышленника из числа английской интеллигенции.

Ветераны, окончив шествие, рассаживались по автобусам, чтобы продолжить празднование на Певческом поле. Я зашла в один из них.

- Я – медик, с первого дня войны на фронте, потом стала начальником санитарной службы батальона, - рассказывает Ольга Матвеевна Савицкая, - Позже мы попали в окружение, и надо было выходить из него, чтобы не попасть в плен. Мы шли ночью. С нами были мужчины, я по селам просила продуктов для них. Люди давали молоко и хлеб.

- Что я могу рассказать? Как служил в блокадном Ленинграде? Как немцы обстреливали? Солдат хоть немного кормили, а семьсот тысяч из трех миллионов гражданских вообще умерли от голода. Страшно вспоминать, бомбы рвутся, осколки летят. Ребята погибли, а мне вот повезло, - рассказывает Владимир Иванович Старков.

- Я с сентября 41 года в партизанах на Черниговщине. Я сначала была связной, мы прятали дома моего раненого дядю, бывшего офицера. Но его обнаружили немцы. Нас всех арестовали, повели в гестапо. Мне удалось сбежать. Немцы потом все дороги перекрыли, пытались поймать, облавы устаивали. Сумела скрыться, чрез три дня нашла в лесу партизан. Я вспоминаю отряд, Вася Бальбуру – монгол, Никита Ибраев – казах, Володя Богданов – русский, Михаил Дешко – украинец. Этот отряд сначала маленький был, а потом три тысячи людей насчитывал, мы и в освобождении Киева участвовали, у нас три Героя Советского Союза было, а потом к нам примкнул даже немец, Гюнтер.

- А где же вы стрелять научились?

- Нас тогда всему этому в школе учили. У меня был значок ГТО, Ворошиловский стрелок. Мы тогда и стрелять умели, и к санитарной службе были пригодны, - прям как по Суворову, рассказала мне Галина Васильевна Данилко.

Торжественная часть началась приветствием Президента. Выступление Виктора Андреевича было коротким:

- Этот день - святой для каждого из нас. Сегодня мы отмечаем великую Победу украинского народа, который вместе с другими нациями в смертельной борьбе спас мир от фашистского мракобесья, - сказал глава государства и добавил, - От имени всего украинства я говорю слова благодарности представителям всех наций, которые приближали наш общий триумф на всех фронтах войны.

Весь наш народ склоняет головы перед светлой памятью соотечественников, павших в борьбе за честь и свободу Родины, всех невинных жертв, чью жизнь оборвала война. Украинский народ был среди тех, кто во время войны понес наибольшие потери и отдал больше всего сил, чтобы спасти мир от нацизма. В рядах Советской армии воевали свыше 7 миллионов украинцев, больше чем двум тысячам из них за годы войны было присвоено звание Героя Советского Союза, 29 - стали дважды Героями.

Выступление было хорошим, ненавязчиво украинским, но когда Президент вмонтировал туда слова про примирение ветеранов войны и воинов УПА, присутствующие недовольно зашумели. Виктор Андреевич сделал вид, что возмущения не заметил, но тему развивать не стал.

Потом последовало возложение цветов к скульптурной композиции «Форсирование Днепра» и ветераны пошли по палаткам, выпить боевые сто грамм, съесть гречневую кашу с огурчиком. На столах лежали бутерброды. Фронтовикам нравилось это все, за столами велись очень оживленные беседы. Даже тем, кто встретился за этим столом впервые, было, что вспомнить.

Через полчаса ветераны стали расходиться, кто-то опирался на палочку, кто-то на руку своих таких же престарелых подруг. Заметила, как в одной палатке, официантка заворачивала ветерану соленые огурцы.

- Да, мне не огурцы, мне дайте этикету от банки, чтобы я показал дочке, какие купить нужно, - объяснял старичок.

- А вы и этикету, и огурцы возьмите, - настаивала официантка.

Интересно, что родственники, которые вели своих ветеранов, казалось, были готовы выполнить любой их каприз. Сама видела, как молодой парень хипповатого вида терпеливо застегивал китель своего деда, поскольку тому хотелось именно так «сфотографироваться застегнутым».

На Певческом Поле собралось немало политиков. Было такое ощущение, что они не столько ищут популярности, сколько хотят почувствовать праздник. А разве можно его почувствовать, не почтив ветерана? Некоторые из политиков приходили без депутатских значков, так сказать, «в штатском», и со всей семьей. Юрий Ехануров подошел к палатке Соломенского района. «Минобороны находится в вашем районе. Я поздравляю!» - сказал Юрий Иванович. Его стали приглашать в палатку. Владимир Литвин был популярен у ветеранов не менее, чем ветераны у простого зрителя. С ним то и дело фотографировались и обнимались участники войны. Недалеко от Президентской палатки стояли Виктор Балога и Валерий Гелетей. К ним не подходили. Или их не знают в лицо, или срабатывает эффект кардинала Ришелье.

Мои мысли прервал звонок мобильного телефона. Высветился номер отца.

- Мы все успели, - радостно объявил мне в трубку сын, - И парад посмотреть и цветы возложить… Только вот ветеранов не вижу… Можно я вручу цветы кадету?

Маша Мищенко

Фото Николая Лазаренко, Сергея Светлицкого, Михаила Маркива, Алексея Суворива / УНИАН