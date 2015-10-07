Климкин: о "финишной прямой" агрессии России против Украины речь не идет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на заседании Верховной Рады, комментируя результаты встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 2 октября.

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Он сказал: "Это, к сожалению, не финишная прямая российской агрессии. Но настроение и атмосфера восприятия нашей силы является совершенно другими".

По словам Павла Климкина, "сейчас всем прекрасно понятно, что Россия полностью ответственна за гуманитарный кризис на Донбассе".

Как отметил министр, одним из ключевых требований в гуманитарном блоке переговоров в рамках "нормандской четверки" является, в частности, доступ представителей Международного комитета Красного Креста к украинским пленным, "нашим заложникам, которые находятся на Донбассе". По словам Павла Климкина, в частности в Луганске "пытаются вытеснить и препятствовать работе организациям ООН".