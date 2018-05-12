Список Блока Черновецкого: политическое убежище для чиновников мэрии

Среди основных участников борьбы за Киевраду меньше всего изменений произошло в Блоке Леонида Черновецкого… Блок прирос заместителями главы городской госадминистрации… УНИАН и газета «Комментарии»анализируют списки кандидатов в депутаты Киевсовета…

Среди основных участников борьбы за Киевраду меньше всего изменений произошло в Блоке Леонида Черновецкого. И это вполне объяснимо. Предыдущий список своего именного блока Леонид Михайлович сформировал преимущественно из людей, связанных (непосредственно или через родственников) с его концерном «Правэкс» или с возглавляемой им Христианско-либеральной партией Украины, а избрание Черновецкого мэром еще больше сплотило эту партийно-бизнесовую семью. Ни один из 21 члена фракции БЛЧ не проявил ни малейшего желания переметнуться куда-либо (избрание Александра Супруненко народным депутатом Украины VI созыва по списку Партии регионов – не в счет, о включении брата своего зятя в список ПР Черновецкий сам договорился с руководством «регионалов»). Поэтому самые значительные изменения в БЛЧ связаны не с изгнанием кого-либо, а с переменой мест уже имеющихся слагаемых и добавлением нескольких новых.

Из первой десятки двухлетней давности в нынешнюю первую десятку БЛЧ попали пятеро. Первое место осталось, естественно, за самим Леонидом Михайловичем. Сохранил третью позицию в списке его заместитель на посту мэра, секретарь Киеврады Олесь Довгий (сын народного депутата Украины от НУ – НС Станислава Довгого). С пятой позиции на четвертую поднялся руководитель фракции БЛЧ и фактически главный заместитель Черновецкого по партийной линии Денис Комарницкий (перед выборами 2006 года именно ему Черновецкий доверил возглавить ХЛПУ на тот период, когда самому Леониду Михайловичу пришлось «прикидываться» беспартийным, чтобы попасть в парламентский список блока «Наша Украина»). С апреля 2007 года Комарницкий, который к тому же является партнером Вячеслава Супруненко, возглавляет наблюдательный совет АК «Киевэнерго».

В то же время со второй позиции на девятую опустился председатель городской организации ХЛПУ Андрей Заяц (родственник Супруненко). Наконец, десятое место сохранил 24-летний Сергей Березенко, который два года назад значился в списке как генеральный директор ООО «Украинская буровая компания», а сейчас исполняет обязанности начальника главного управления КГГА по делам семьи и молодежи. Собственно, ради должности руководителя столичного молодежного ведомства он и влился в команду Черновецкого. Березенко – племянник лидера УРП «Собор», народного депутата Украины от НУ – НС Анатолия Матвиенко, в феврале 2005 года возглавил общественную организацию «Украинский молодежный собор», которую затем привлек к активному сотрудничеству с БЛЧ.

Через 12 ступенек перешагнула (с двадцатой на восьмую) член президиума ХЛПУ Алла Шлапак, которая на прошлых выборах (тогда она носила фамилию Селиванова) управляла сетью БЛЧ «по работе с избирателями». Очевидно, взлет Аллы Васильевны в партийной иерархии связан с тем, что применение схем сетевого маркетинга к избирательной кампании доказало свою эффективность.

Во второй десятке списка видим в основном депутатов из нынешней фракции БЛЧ: сына действующего мэра, старшего вице-президента Правэкс-Банка Степана Черновецкого (№12, был №8), заместителя председателя Гостаможслужбы Павла Пашко (сохранил №13), президента ООО «Граунд Луол» (занимается торговлей недвижимостью и земельными участками), секретаря комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений Александра Луцкого (№14, был №7), главу набсовета ОАО «Киевское АТП-2240», зампреда комиссии Киеврады по вопросам транспорта и связи Игоря Кононенко (№16, был №4), зятя Леонида Черновецкого Вячеслава Супруненко (№17, был №6), советника мэра, руководителя Оболонской райорганизации ХЛПУ, зампреда комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития Виталия Лаврененко (№18, был №19), члена президиума ХЛПУ Анатолия Чуба (№20, был №18).

В третий десяток из нынешних членов фракции БЛЧ попали председатель совета директоров ЗАО «Промэнергоэкспорт», руководитель Святошинской райорганизации ХЛПУ, муж Инги Айвазовой (младшей сестры супруги Черновецкого Алины Айвазовой) Виктор Гринюк (№21, был №15), директор ООО «Бровтек», руководитель столичной организации партии «Зеленая планета» (соучредитель БЛЧ), секретарь комиссии Киеврады по вопросам собственности Петр Иванов (№22, был №17), директор рекламного агентства «Украинский рекламный альянс» Максим Саврасов (№23, был №16), директор ООО «Холдинг-Сити» Юрий Ишунинов (№24, был №9), директор ООО «Антарес» и «Завод спасательных средств» Игорь Лавров (№25, был №22), преподаватель КНУ им. Шевченко Алексей Самохин (№26, был №23), председатель правления ООО «Украгрокомерс», секретарь комиссии Киеврады по вопросам градостроительства и архитектуры Павел Гречковский (№27, был №11), коммерческий директор ООО «Киномедиа Эдвертайзинг» (занимается производством и размещением рекламной продукции для столичных кинотеатров), глава комиссии Киеврады по вопросам промышленности, предпринимательства и регуляторной политики Михаил Яковчук (№28, был №12).

Из нынешних депутатов Киеврады от БЛЧ в новый список не попал лишь один — зампредправления ОАО «Киевметрострой» Олег Токарев. Впрочем, большинству из тех, кто попал, пришлось опуститься вниз на несколько ступенек, чтобы освободить места для чиновников мэрии и других новобранцев. Шансы на получение мандата теми, кто фигурирует в третьем десятке, особенно во второй его половине, выглядят очень сомнительными.

Второе место в списке получила Ирэна Кильчицкая, которую Черновецкий летом 2006 года перевел с поста вице-президента Правэкс-Банка на должность зампреда КГГА. В КГГА Кильчицкой подчинены те главные управления, которые заведуют вопросами социальной политики: ГУ здравоохранения и медобеспечения, ГУ по вопросам торговли и быта, ГУ социальной защиты населения, ГУ ритуальных услуг, ГУ по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ГУ труда и занятости, а также управление по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда.

Пятое место досталось зампреду КГГА Виталию Журавскому. Ему подчинены главные управления, заведующие гуманитарными вопросами: ГУ культуры и искусств, ГУ охраны культурного наследия, ГУ образования и науки, ГУ по физической культуре и спорту и ГУ по делам семьи и молодежи.

На шестой и седьмой ступеньках расположились оба первых заместителя Черновецкого на посту главы КГГА – Анатолий Голубченко и Денис Басс. Вершиной карьеры Анатолия Константиновича была должность первого вице-премьер-министра Украины, которую он занимал с августа 1997-го по январь 1999 года. С начала 2002 года и до перехода в киевскую мэрию Голубченко возглавлял набсовет ОАО «Укрэлектроаппарат» (город Хмельницкий). Свою должность в КГГА получил как представитель Соцпартии (вскоре после формирования «антикризисной коалиции»), однако сейчас уже никоим образом себя с ней не связывает. Впрочем, это вполне в его стиле: до перехода в СПУ (в 2006 году баллотировался в парламент по ее списку под №69) он был в «Трудовой Украине», а в 1999-2001 годах возглавлял партию «Молодая Украина», что сопровождалось многочисленными скандальными событиями. В КГГА Голубченко подчинены ГУ топлива, энергетики и энергосбережения, ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций, ГУ коммунального хозяйства, ГУ жилищного хозяйства, ГУ капитального строительства и управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Денис Басс пришел в КГГА с должности первого заместителя председателя правления Правэкс-Банка. Ему подведомственны главное финансовое управление, ГУ экономики и инвестиций, ГУ по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью, ГУ коммунальной собственности, ГУ связи, информатизации и защиты информации, ГУ промышленной, научно-технической и инновационной политики, ГУ транспорта, ГУ по вопросам рекламы и управление охраны окружающей природной среды. В отличие от Кильчицкой, Бассу не приходится быть публичным политиком, но именно он является правой рукой Черновецкого в городской госадминистрации.

Есть среди новобранцев БЛЧ и бизнесмены. В частности, №15 получил предприниматель Алексей Засенко, контролирующий столичное ООО «Коммерческая собственность». В конце прошлого года эта компания сообщила о концентрации в своих руках 66% акций ЗАО «Завод радиоаппаратуры». По итогам 2006 года завод получил доход в 1,6 млн. грн., стоимость его активов составляет 29 млн. грн.

В условно проходной части списка БЛЧ нашлось место для трех перебежчиков из БЮТ. №19 достался главе комиссии Киеврады по вопросам транспорта и связи, генеральному директору коммунального предприятия «Киевпастранс» Николаю Ламбуцкому (сейчас входит в группу «Столичные реформы»). А 30-ю и 31-ю позиции заняли глава комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений Алексей Евлах (какое-то время он даже руководил фракцией БЮТ) и глава набсовета ООО «Экстрим» Александр Драпий, которые сейчас являются членами фракции «Демократический Киев». Им остается утешать себя тем, что ведущий юрист БЛЧ, партнер адвокатской компании «Граве» Виталий Павлик получил лишь чуть более высокое место – 29-е. Кстати, Павлик принимал активное участие в защите Евлаха, Драпия и других перебежчиков от «карающего меча» императивного мандата.

Виталий Пирович Полную версию читайте в газете «Комментарии»