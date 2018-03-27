Чем займутся бывшие?

Валерий Асадчев (Блок Костенко-Плюща) будет выступать в мужской капелле Я, когда узнал о результатах голосование, перекрестился и пошел поставил Богу свечку. Если мы проиграли, значит так было нужно. У меня уже есть предложение идти на преподавательскую работу в Славистический Университет. На эти выходные я с семьей едем на юморину в Одессу, где мэром мой большой друг Эдуард Гурвиц. В мире много интересных вещей, которыми можно заниматься. Я пою в мужской капелле, и продолжу заниматься пением, это мое призвание. Жена восприняла поражение УНП без драматизма. Стала планировать, как мы будем отдыхать, куда поедем. Президент сделал все, чтоб парламент стал таким, какой мы получили. О бюджете и законотворческой работе думаю с общей гражданской заинтересованностью, но без профессионального интереса. Еще планирую заниматься партийной работой, перестройкой партии.

Борис Андресюк (Блок Литвина) будет играть в футбол У меня есть много интересных дел. Я член редколлегии газеты “Бульвар”, следовательно, могу принимать участие в этом проекте, - смеется, - А если серьезно: сначала я хочу отдохнуть. За время этой кампании я дважды побывал в каждом регионе, ежедневно проводя по пять встреч, этот опыт трудно переоценить. Я когда-то написал книгу “На пути к гражданскому обществу”. Теперь я планирую написать еще одну книжку. В ней также буду исследовать тему гражданского общества, я же видел как изменился народ после революции. Посмотреть на это глазами политолога, проанализировать – у меня собран большой материал для такой работы. Еще буду гонять в футбол с Димой Гордоном и Александром Швецом. В ближайшее время поеду в Крым. Я там 8 лет, на протяжении предыдущих двух созывов отдыхал в пансионате “Ореанда”, так же и в этот раз выберу какое-то тихое место, и буду читать недочитанное, писать. А затем, возможно, вернусь к партийной работе.

Сергей Гмыря (КПУ) будет писать трилогию о Первой мировой войне Когда находишься в драке, тяжело сказать, что будет потом. Но жена, когда поняла, что у меня будет больше времени, уже планирует походы в театр. У меня нет проектов, но есть некоторые прожекты. Знаете, еще в молодые годы я мечтал написать трилогию о Первой мировой войне. Возможно, сейчас сяду за это. Я люблю преферанс и бридж. Но для таких игр тяжело найти партнеров. Мне трудно сказать, что я буду читать, потому что я читаю постоянно. Со мной всегда Киплинг. Киплинг это же не только Маугли, это большая поэзия, которую у нас еще глубоко не знают. Историков Соловьева, Ключевского перечитывал по несколько раз, а современную литературу, которая претендует на статус исторической, читаю сразу же после ее появления в продаже. А в ближайшее время поеду куда-нибудь отдыхать.

Инна Богословская (Вече) будет пересчитывать голоса Запомните, я буду работать в парламенте. Мы добьемся пересчета голосов, и партия Вече будет в парламенте. Я не могу думать ни о чем другом, когда насилуют мою страну. Я должна ее спасать.

Будет продолжено