Вехи недели: президентская «желтая карточка», схватка за Фонд госимущества, погружение в кризис

На минувшей неделе миф о единстве президента и премьера слез, словно скорлупа с писанки. Виктор Ющенко показал «желтую карточку» правительству за высокую инфляцию, а Юлия Тимошенко вместе с Андреем Портновым отчаянно боролась за контроль над Фондом госимущества. Страна так и не увидела президентскую редакцию Конституции, а БЮТ и Партия регионов свои варианты Основного Закона обещают представить после майских праздников.

Президент не стал представлять собственный проект новой Конституции, прикрывшись внезапно заболевшим спикером Арсением Яценюком. Однако «дипломатический насморк» председателя парламента вряд ли может скрыть некоторую растерянность Банковой. Лихо выписывавшие параметры накачивания конституционных мускулов главы государства президентские соратники оказались в цугцванге: Конституционный Суд постановил, что на нынешнем этапе без законодателей в процессе реформирования Основного Закона не обойтись, а усиление президентских полномочий через сессионный зал не пройдет. Придется Ющенко держать паузу как хорошему актеру.

Представителям БЮТ и Партии регионов подражать президенту ни к чему, они готовятся после возобновления работы Верховной Рады поразить общественность своими конституционными проектами. Единственная надежда Банковой на то, что властные устремления Виктора Януковича и Юлии Тимошенко не позволят им договориться. Впрочем, «сердечники» и «регионалы» уже демонстрировали, что ради удара по Ющенко они готовы на разнообразные компромиссы. Благо и социология показывает, что в стране есть две упомянутые политические силы, лидеров которых поддерживает около четверти избирателей каждого. А вот президенту Ющенко давно уже не удается приблизиться к показателям популярности бывшего и действующего премьеров.

Но Виктору Андреевичу не с руки опускать руки – положение обязывает действовать активно. Возможно, поэтому ежеквартальную пресс-конференцию Ющенко во многом посвятил жесткой критике экономической политики и конституционных намерений Юлии Тимошенко. Правительству глава государства показал «желтую карточку» за высокие показатели инфляции. Похоже, наш президент весьма проникся подготовкой Украины к проведению Евро-2012, поэтому лихо использует футбольную терминологию. Ющенко также попытался раскрыть глаза прессе на сущность парламентской республики, отметив, что это – республика премьер-министра. Невооруженным глазом видно, как не хватает Виктору Андреевичу возможности отправить правительство Тимошенко в отставку. Казалось бы, создание «Единого Центра» позволяет поднять вопрос об ответственности правительства с надеждой набрать 226 депутатских голосов за вотум недоверия. Но в таком случае именно Ющенко получит с легкой руки Тимошенко, оперативно реагирующей на смену политической обстановки, ярлык «убийцы коалиции», с которым трудно рассчитывать на эффективное продолжение политической карьеры.

Похоже, на Банковой пока делают ставку на другую двухходовку. С одной стороны, соратники Виктора Андреевича по Майдану убеждают страну и мир, что запланированное альянсом БЮТ и Партии регионов урезание президентских полномочий может угрожать суверенитету нашей страны. С другой – представители «НУНС» шантажируют БЮТ распадом коалиции в случае, если «сердечная» фракция с расчетливым цинизмом поддержит создание парламентской комиссии для рассмотрения конституционных изменений. Сразу несколько бютовцев после отмены заседания Национального конституционного совета констатировали его смерть и призвали перенести обсуждение реформирования Основного Закона в парламентские стены. Юлия Тимошенко, заметим, не одернула соратников.

Куда интереснее оказались действия премьера в Страстную пятницу, когда вооруженная решением суда Тимошенко прибыла в Фонд госимущества представлять исполняющего обязанности председателя Андрея Портнова. Юлия Владимировна своими действиями не просто показала заинтересованность в приватизации стратегических объектов, но и намекнула президенту, что судебная власть в нашей стране зачастую играет на стороне сильного. По всей видимости, Валентину Семенюк-Самсоненко от позорного изгнания с рабочего места спасла только заблаговременно предоставленная президентом охрана. Последняя социалистка в системе власти обвинила премьера в попытке рейдерского захвата Фонда госимущества и стремлении любой ценой заполучить средства для выполнения предвыборных обещаний. Кстати, приватизационные планы правительства и Виктор Ющенко сравнил в ходе итоговой пресс-конференции с распродажей в столичном универмаге. Наступательный порыв дуэта Тимошенко – Портнов попыталась опротестовать Генеральная прокуратура, но ее протесты в правительстве проигнорировали, пообещав в ответ собрать подписи за отставку Александра Медведько с поста Генпрокурора.

В сухом остатке страстей по приватизации – сохранение печатей за старым председателем Фонда, перевод валютных и гривневых счетов в Госказначействе на имя исполняющего обязанности председателя и премьерское поручение Портнову не исполнять президентские указы, которые направлены на ограничение приватизации. 29 апреля Юлия Владимировна собирает региональных руководителей ФГИ, пригрозив увольнением тем, кто не явится.

По всей видимости, во власти начинается война нервов. Понятно, что Тимошенко сегодня необходимо продать Одесский припортовый завод, чтобы поскорее заштопать дыры в Государственном бюджете, под давлением социальных выплат превращающемся в Тришкин кафтан. Поэтому премьер действует с немалым напором, не обращая внимания на свои давнишние обещания изменить бюджет-2008 к 1 марта и принять незабвенную программу правительства «Украинский прорыв для людей, а не политиков». Не забыла лидер БЮТ посулить своему давнему заклятому другу Виктору Ющенко «красную карточку» за его политические действия.

По сути Юлия Владимировна решает не только финансово-экономическую, но и политическую задачу: энергично-размашистыми действиями она пытается спровоцировать главу государства на незаконную попытку своего увольнения, после которой можно открыто начинать борьбу за расширение электорального поля, которое до сих пор у Тимошенко и Ющенко во многом одно на двоих. Удивляет, что славящаяся хладнокровием и расчетливостью Тимошенко начинает боевые действия сразу на трех фронтах: установление контроля над ФГИ, изменение Конституции и борьба за власть в Киеве. Предсказать последствия этой ожесточенной схватки будет крайне сложно, равно как и высчитать направление главного удара.

Виктор Ющенко успел пообещать, что ни под каким соусом не подпишет закон о проведении выборов мэра Киева в два тура, назвав его политической технологией. Леониду Черновецкому после такого президентского заявления впору пить шампанское, хотя бы глоток. Впрочем, столичные выборы уже установили своеобразный рекорд: бороться за пост киевского мэра будут 79 претендентов. Впору издаваться специальный справочник для избирателей «Кто есть кто среди претендентов на кресло Черновецкого». Один из самых последовательных и целеустремленных оппонентов Леонида Михайловича, министр внутренних дел Юрий Луценко, не скрывает, что выборы 25 мая могут стать переходными. Бывший полевой командир Майдана считает главным сковырнуть действующего городского голову, после чего уже можно и разбираться, кто наиболее достоин права управлять Киевом. Так что спокойной жизни столичным жителям никто не обещает.

Впрочем, не только в столице барометр показывает бурю. Украина погружается в политический кризис, из которого возможны только два выхода, способных если не разрешить проблему, то снять ее остроту. Это проведение конституционной реформы, либо досрочные парламентские и президентские выборы. К сожалению, в украинской элите нет и не предвидится консенсуса относительно путей выхода из кризиса, поэтому предсказать, какая антикризисная конфигурация будет избрана, не возьмется, пожалуй, никто.

Евгений Магда