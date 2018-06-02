Украинский интерес. Долгожданные санкции, торг от Путина и укрощение "Газпрома"

Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юридических и физических лиц и некоторых иностранцев. Правда, не обошлось без казуса – под санкции попала внушительная группа иностранных журналистов, которых пришлось реабилитировать лично президенту. Россия устами спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко пообещала, что не будет отвечать на санкции, хотя процесс дискриминации ее таможенными органами украинских товаров начался еще до Евромайдана.

Джордж Сорос призвал Европейский Союз оказать поддержку Украине, отметив, что это будет хорошей инвестицией для Старого Света.

Санкции в данном случае носят скорее политический, а не чисто экономический характер, поскольку должны продемонстрировать готовность Украины нести потери вместе с государствами Запада. Европейский Союз без особого шума продлил свои санкции против России еще на полгода. О готовности продлить санкции против Кремля, если он «не примет стратегическое решение по Донбассу» заявил устами Виктории Нуланд и Вашингтон. Мудрый Джордж Сорос призвал Европейский Союз оказать поддержку Украине, отметив, что это будет хорошей инвестицией для Старого Света.

Но и в Кремле не сидят без дела, а пытаются активно использовать имеющиеся ресурсы. Пока в Москве излучают миролюбие, российский марионетка Александр Захарченко объявил о проведении местных выборов в самопровозглашенной "ДНР" 18 октября. Понятно, что такой вариант развития событий делает реализацию Минских договоренностей невозможной.

Но в России определенно намерены перекладывать с больной головы на здоровую. Открывшуюся в Нью-Йорке сессию Генеральной Ассамблеи ООН там рассматривают как возможность донести свои политические позиции до мирового сообщества. Даже в случае нежелания Барака Обамы общаться с Владимиром Путиным тот намерен выступить с трибуны Объединенных Наций. Российские дипломаты утверждают, что речь пойдет об общей борьбе против ИГИЛ, и именно под этим соусом РФ усиливает свое военное присутствие в Сирии. На саммите ОДКБ Владимир Путин выразил обеспокоенность растущим напряжением в мире и подчеркнул, что Россия готова принять участие в борьбе с террористами. Вот только США и другие страны Запада такую услугу от российского медведя принимать не спешат.

Российская энергетическая монополия «Газпром» на уходящей неделе признала невозможность реализации «Турецкого потока». Вслед за крахом «Южного потока» это очередное поражение в энергетическом противостоянии.

Есть основания рассчитывать, что зима 2015/2016 годов пройдет и для Украины, и для Европейского Союза без потрясений.

Конечно, в «Газпроме» рассчитывают компенсировать убытки за счет запуска «Северного потока-2», но пока вынуждены казаться белыми и пушистыми. По этой причине глава правлении компании Алексей Миллер провел плодотворные переговоры с шефом «Нефтегаза Украины» Андреем Коболевым, отметившим конструктивный характер диалога. Есть основания рассчитывать, что зима 2015/2016 годов пройдет и для Украины, и для Европейского Союза без потрясений. Что, впрочем, отнюдь не отменяет необходимости диверсифицировать источники энергоресурсов и внедрять технологии энергосбережения.

Евгений Магда