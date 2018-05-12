После первого же незаконного решения по земле в Киеве снова будут перевыборы

Мэров надо менять по-хорошему раз в два года – чтобы не успели пустить корни и создать свою теневую систему… Несмотря на бравурные реляции, шансов остаться в кресле у Черновецкого практически нет...

На вопросы УНИАН отвечает лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева», радикальный противник уплотнительного строительства в столице, Виталий Черняховский

Господин Черняховский, по-вашему, может ли снова победить Черновецкий?

Несмотря на бравурные реляции глашатаев Черновецкого, шансов остаться в кресле у него практически нет. Во-первых, при 2-туровой системе он однозначно проиграет любому оппозиционному кандидату. Во-вторых, в случае, если соратники Черновецкого (Партия регионов, Секретариат Президента, часть блока «Наша Украина») воспрепятствуют внесению изменений в законодательство о выборах сельских, поселковых и городских голов, – то не факт, что Черновецкий выйдет за пределы 20–25% поддержки. И в этом случае его одолеет даже в одном туре либо Турчинов, либо Кличко, либо Катеринчук.

А если всё-таки сработает интенсивная предвыборная кампания Черновецкого, или результаты выборов будут попросту сфальсифицированы?

Даже если произойдёт коллективное умопомрачение, то у Черновецкого могут возникнуть проблемы со вступлением в должность. Новое античерновецкое большинство Киеврады не позволит ему принести присягу в сессионном зале. Здесь сработает оппозиция. "Сладкую" жизнь обещают Черновецкому бютовцы: его ожидают бесконечные хождения по судам и прокурорам. Так что в любом случае внеочередные выборы имеют абсолютный смысл: поскольку каждое решение Киеврады или единоличное распоряжения по землеотводам председателя КГГА нарушает как минимум 7–8 законов Украины. Такие деяния содержат признаки преступления, предусмотренного статьями 364, 365 Уголовного кодекса Украины, а именно злоупотребление властью и служебным положением или превышение власти. Даже за одно незаконно подписанное распоряжение Черновецкий может угодить за решетку.

В случае продолжения земельного дерибана новым головой (кто бы им ни был) и новым составом Киеврады, можете не сомневаться, уже через 3–6 месяцев общественностью будет инициирована очередная отставка головы и роспуск Киеврады.

Что, по-вашему, представляют эти выборы с точки зрения электората: участие в борьбе за чужие бизнес-интересы или попытка улучшить ситуацию в городе?

Несмотря на неоднозначность этих выборов, это всё-таки способ изменить ситуацию. Мэров надо менять по-хорошему раз в два года – чтобы не успели пустить корни и создать свою теневую систему. За примерами далеко ходить не приходиться: карьера предыдущего мэра Александра Омельченко начиналась ещё с начала 90-х, когда он был назначен заместителем председателя Киевского горисполкома, за два срока в кресле городского головы он создал мощную административно-строительную мафию, которая пустила метастазы во все высшие структуры власти, и считал себя непобедимым.

Так каковы же шансы у защитников города на этих выборах?

Это процесс перманентный. Как только мы увидим, что новоизбранная власть начинает злоупотреблять правами горожан – надо изгонять её, не раздумывая. Стоит обратить внимание, что о снятии с должности Черновецкого заговорили в ноябре 2006 года, буквально спустя полгода после выборов. Думаю, что вопрос о досрочном прекращении полномочий уже новоизбранного мэра и председателя Киеврады нужно ставить уже с его первого незаконного решения.

А на выборах надо выбирать из всех зол меньшее. Люди имеют право знать, кого на самом деле хотят провести блоки под своими благозвучными именами и не голосовать за потенциальных грабителей, которые уже успели себя показать.

Почему киевский голова одновременно сидит на двух креслах? Киевляне выбирают городского голову, а он получает в подарок ещё одну должность – председателя Киевской городской госадминистрации. Ваш комментарий?

В своё время это порочное совмещение протащил в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» тот же Омельченко. В то же время в областях (а Киев по статусу приравнен к ним) должности председателя облсовета и облгосадминистрации занимают разные люди. Представим себе, какой вой поднялся бы, если бы Президент Ющенко занимал также должности Председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины. Думаю, что его тут же обвинили бы в тоталитаризме. Тем не менее, политики замалчивают то, что в Киеве одно лицо узурпирует фактически три должности: Киевского городского головы, спикера Киеврады и руководителя исполнительной власти.

Совмещения должностей – это питательный бульон для киевской коррупции. Есть законопроект о недопущении совмещения этих должностей. Думается, что его нужно усовершенствовать и поддержать. Иначе мы и дальше будем избирать всё того же «омельченко», только под разными фамилиями.

Недавно Ющенко перед варшавской публикой выразил своё негативное отношение к выборам городского головы в два тура. Можно ли в этой ситуации надеяться, что ВР примет этот закон?

Это пример лицемерия... В 2005-м Ющенко стал Президентом после третьего тура голосования, а жителям городов, посёлков и сёл при выборе их голов он отказывает и во втором. Законопроект о 2-туровой системе выборов вносился многими народными депутатами... Не так давно, 15 апреля усовершенствованный вариант этого законопроекта был подан Николаем Катеринчуком. У председателя ВР Арсения Яценюка не было оснований не вносить этот законопроект для голосования в сессионный зал.

Сейчас важно добиться принятия этого законопроекта 226 голосами, а дальше пусть Президент попробует его не подписать. А не подпишет – я думаю, что после таких антидемократических выкрутасов его рейтинг упадёт ещё ниже...

Что Вы считаете главной проблемой Киева? Земельный вопрос? Вы, кажется, заявляли о необходимости введения моратория на землеотводы… А как другие социальные проблемы: тарифы, мусор, пробки?

Земельный вопрос остаётся ключевым. 75% киевлян возмущены застройкой. Если её не остановить, как я уже говорил, новоизбранный мэр, кем бы он ни был, долго не продержится. Все остальные вопросы – производные.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что любая новостройка – административная, офисная или жилая – притягивает к себе новых людей и автотранспорт. Земля в пору правления Омельченко – Черновецкого выделялась только под строительство домов, но не под паркинги, поскольку паркинг не имеет такой окупаемости. Не прекратив уплотнительную застройку, город никогда не сможет справиться с пробками.

А как Вы относитесь к проблеме массового заселения Киева приезжими?

Это проблема не только Киева, но и страны в целом. Сейчас в столице нелегально пребывает порядка 3 миллионов незарегистрированных мигрантов, а по официальным данным в Киеве проживает 2 млн. 720 тыс. жителей. Город несёт двойную нагрузку. Представьте, что у вас в квартире стало проживать, пользоваться водой, газом, светом и туалетом в два раза больше людей.

Конечно же, власти должны решать проблему безработицы в регионах, развивать сельское хозяйство, а не торговать земельными угодьями под застройку коттеджей. Не вина приезжих, что они вынуждены ехать в большие города в поисках лучшей жизни.

Оправдана ли высокая цена на проживание в городе, где нечем дышать, где водопроводная вода годится только для мытья полов?

Власть нынешнюю, как и прежнюю, мало волнуют эти проблемы. Доказательство тому – попытка навязать строительство мусоросжигательного завода в спальном районе, на Троещине, вопреки многочисленным протестам жителей. Так что, как видите, всё вращается вокруг строительной лихорадки, которая стала главной болезнью власти последних лет. Резко ухудшились экологические параметры воздуха, показатели наличия выхлопных газов уже в двадцать раз превышают нормы в местах транспортных развязок.

В пылу строительной гонки не успевают устанавливать в достаточном количестве канализационные трубы, и они не справляются с количеством фекалий.

Невозможно решить проблему качества жилищно-коммунальных услуг, которые остаются одними из самых низких в мире.

Вместо реформирования жилищно-коммунального хозяйства и повышения качества жилищно-коммунальных услуг путём создания объединений совладельцев многоквартирных домов Киеврада отбирает территории под застройку. Таким образом, у жильцов пропадает желание становиться хозяевами своего жилья. Придомовая территория должна закрепляться за каждым домом, но её используют под застройку. Киеврада нового созыва непременно должна отменить все незаконные решения прошлых созывов. Иначе чем новоизбранные депутаты будут лучше нынешних?

А что Вы можете сказать про списки блоков Леонида Черновецкого, НУ–НС, Омельченко, Соцпартии, ГАК, Партии регионов?

Вся фракция Черновецкого – лидер земельного грабежа. При единогласном голосовании этой фракции более 2 тысяч участков земли было выделено под застройку парков, скверов, лесов, детских и спортивных площадок, придомовых территорий, заповедников, рекреационных зон.

В списке первый зам Черновецкого Денис Басс, секретарь Киевсовета Олесь Довгий, еще один заместитель градоначальника Анатолий Голубченко, Сергей Березенко (племянник нардепа от НУНС Анатолия Матвиенко), Степан Черновецкий (сын Леонида Черновецкого), Анатолий Чуб (родственник Черновецкого по жене), Вячеслав Супруненко (зять Черновецкого)

У Александра Омельченко в первой пятёрки три застройщика: Владимир Присяжнюк (владелец строительной фирмы, известной скандальной застройкой сквера над станцией метро «Театральная», депутат Киеврады двух созывов), Александр Пилипенко (председатель правления ООО «Завод железобетонных конструкций им. М. Ковальской, основной поставщик бетона на незаконные стройки Киева и области), а также Вячеслав Непоп (директор коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ»), Александр Омельченко (сын А.Омельченко); Константин Яловой (сын бывшего секретаря Киевсовета Владимира Ялового); Руслан Лысов (сын Игоря Лысова, нардепа от Партии регионов), Павел Кривонос (директор коммунального предприятия по обслуживанию иностранных представительств); в НУ–НС – Николай Шавловский, известный присвоением средств от размещения рекламы в метрополитене. В так называемом обновлённом списке "Нашей Украины - Народной Самообороны" депутаты Киевсовета времён Черновецкого, которые замешаны в земельных решениях: Александр Морозов, Ольга Богомолец-Шереметьева, Елена Ледовских, сотрудница строительной фирмы Давида Жвании «Бринкфорд», матёрые застройщики Николай Толмачёв, собственник компании «ТММ», известной незаконной застройкой территории студгородка университета им. Т.Шевченко, Пётр Шилюк, председатель АО ХК «Киевгорстрой»...

В списке Блока Кличко – бывший руководитель "Киевэнерго" Иван Плачков (депутат Киевсовета 1998-2000, 2002–2006 годов, непосредственно поддерживал все незаконные решения по землеотводам), Анатолий Коваленко, 13 лет занимавший должность председателя Печерской РГА, который непосредственно давал согласие на все застройки в Печерском районе столицы. Основу блока Кличко составляет партия «Европейская столица», в числе видных представителей которых являются бизнесмены Лев Парцхаладзе и Андрей Миргородский. Не позабыты также и представители строительной фирмы «Кроун», отношение к которой имеет Андрей Странников (депутат Киевсовета 2002–2006 гг).

Возросло ли качество избирателей по сравнению с выборами 2006 года, научились ли киевляне отличать обёртку от начинки?

Самое слабое звено здесь – отсутствие реальной критической информации о персоналиях, скрытых в списках кандидатов. Билборды, ТВ, газеты, журналы заполнены саморекламой их лидеров, а кого они с собой протаскивают – для большинства это тайна, покрытая мраком.

Как же киевлянам узнать правду?

Самое главное – не лениться. В Интернете есть очень много информации о кандидатах. Современные средства коммуникации это позволяют…

Самое главное – не голосовать за те партии и блоки, в которых находятся паразиты и вредители: застройщики, владельцы игорного, табачного, алкогольного бизнеса, коррумпированные чиновники, перебежчики, часто сменяющие свои дислокации. За них не следует голосовать ни при каких обстоятельствах.

Но ведь обычный электорат того же Черновецкого – это малообеспеченные, необразованные люди. Об Интернете они знают понаслышке…

Омельченко имел 20% устойчивого, прикормленного электората, в то же время карманные социологические службы рисовали ему рейтинг 31% и выше. Сейчас ситуация аналогична.

Второй тур здесь сыграет свою роль естественного отбора. Тогда будут учтены голоса более продвинутых киевлян.

Беседовала Елена Корж