Витренко еще может попасть в парламент?

Несмотря на то, что избирательная кампания 2006 года проходила вяло, и даже скучно, ее окончание ознаменовалось рецидивом недоверия. В частности, к результатам предварительных подсчетов голосов на выборах как в Верховную Раду, так и местные советы.

Речь идет даже не о признании недействительными выборов мэров и местных советов - в Симферополе, Черкассах, Хмельницке, Броварах - и не о многочисленных требованиях признать местные выборы недействительными в других городах и регионах Украины. Речь идет даже не о случаях, свидетельствующих о беспорядке в организации выборов, - когда в окружные комиссии сдавали туалетную бумагу и обои вместо бюллетеней, а потерявшиеся коробки с настоящими бюллетенями случайно находили уборщицы. Допустим все же, что небрежность и хаос случались и раньше. Разве что не в том же объеме, да и говорить об этом было не принято.

Главной представляется коллизия, которая в буквальном понимании достойна драмы, – выборы в Верховную Раду Украины.

Первая составляющая этой коллизии – неожиданный результат на парламентских выборах „партии власти”. При 14% избирателей, которые отдали голоса за эту политическую силу, она теперь вынуждена унизительно искать союзников по коалиции, в том числе среди политических сил, которые еще вчера были для нее любимым объектом для сокрушительной критики.

Вторая составляющая – бесспорная победа политической силы, которая еще в прошлом году была явно не в фаворе по меньшей мере у половины населения Украины.

Третья составляющая – очевидные проблемы с созданием „помаранчевой коалиции”, которая уже не первый месяц существует исключительно в форме обещаний и клятв в вечной любви. Слишком долго, чтобы не вызывать улыбки при очередных заверениях, что такая коалиция будет „уже сегодня вечером”, „уже завтра”, „уже в мае”. В мае какого года?

И четвертая составляющая – партии, которые на выборах в Верховную Раду не добрали десятые, а то и сотые проходного процента. Именно эта составляющая содержит скрытый взрывоопасный потенциал. Поскольку, в случае прохождения этих партий в парламент „помаранчева коалиция” перестанет быть актуальной по меньшей мере на ближайшие 5 лет.

При этом требования пересчитать результаты выборов в украинский парламент с каждым днем звучат все эмоциональнее. Без семи сотых процента „победительница” Наталья Витренко заявляет о параллельном подсчете голосов, согласно которым явка избирателей не совпадает с протоколами с мокрой печатью, представленными в ЦИК.

Народные депутаты, которые входят в Народный блок Литвина, в Блок Народно-демократических партий, Гражданский блок ПОРА-ПРП и другие, намерены 4 апреля требовать от Верховной Рады постановление о пересчета голосов на выборах 2006 года. Еще одним из вариантов называется обращение в Верховный Суд, тем более, что такая практика уже была в украинской истории.

В обращении этих политических сил в ВР констатируется, что на выборах были массовые факты фальсификаций подсчета результатов голосования. И поскольку большинство политических партий – участников выборов настаивают на пересчете голосов, такие действия будут единственным выходом из ситуации общего недоверия и взаимных обвинений в обществе, заявляют авторы обращения. Они просят парламент как высший представительный и законодательный орган обязать Центральную избирательную комиссию организовать полный пересчет избирательных бюллетеней на всех избирательных участках по результатам выборов 2006 года при участии всех заинтересованных участников избирательного процесса и прессы.

Также авторы обращения просят ВР: запретить ЦИК и его должностным лицам объявлять результаты выборов до завершения окончательного пересчета голосов и отражения их в протоколах; обязать МВД и СБУ срочно обеспечить государственную охрану бюллетеней, где бы они сейчас не находились, и проконтролировать печатавшее бюллетени издательство «Украина».

Есть ли правовые основания для пересчета голосов? Какой орган должен принимать решение о необходимости пересчета? Есть ли перспектива обращения в международные судебные инстанции?

Максим Лавринович, управляющий партнер юридической фирмы „Лавринович и партнеры”:

В соответствии с Законом «О выборах народных депутатов Украины» субъект обращения на свое усмотрение может подать жалобу в избирательную комиссию или суд.

Правовыми основаниями для пересчета голосов комиссиями может стать несоответствие числа избирателей, участвовавших в голосовании на избирательном участке, сумме избирательных бюллетеней с голосами избирателей, поданными за кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список и избирательным бюллетеням, голосами избирателей, не поддержавшими кандидатов в депутаты ни от одной партии (блока) и недействительных избирательных бюллетеней. Пересчет голосов может также быть осуществлен при имеющихся признаках распечатывания пакетов с запакованными документами участковой избирательной комиссии.

Решение о пересчете оформляется решением соответствующей избирательной комиссии – участковой, окружной или Центральной избирательной комиссии (выполняющей функции окружной избирательной комиссии для многомандатного общегосударственного избирательного округа).

В случае, если жалоба подана в суд, ее рассмотрение осуществляется в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Украины. Решения, действия или бездействие Центральной избирательной комиссии по установлению ею результатов выборов обжалуются в Высшем административном суде Украины. Все другие решения, действия или бездействие Центральной избирательной комиссии, члена этой комиссии обжалуются в окружной административный суд, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев. Решения, действия или бездействие избирательных комиссий, членов этих комиссий, обжалуются в местный общий суд (как административный суд) по месту нахождения соответствующей комиссии.

Суд должен немедленно известить соответствующую избирательную комиссию или комиссию по референдуму и комиссию высшего уровня о поступлении искового заявления и о принятом судом решения. А в случае, если будут установлены нарушения законодательства о выборах, суд определяет в решении способ защиты нарушенных прав и интересов, а также порядок устранения всех последствий этих нарушений. Копии судебного решения безотлагательно выдаются лицам, которые принимали участие по делу, или направляются им, если они не присутствовали во время его провозглашения.

Судебные решения по результатам рассмотрения судами первой инстанции дел, определенных статьей 172 Кодекса административного судопроизводства, вступают в законную силу по окончании срока апелляционного обжалования, а в случае их апелляционного обжалования - с момента провозглашения судебного решения суда апелляционной инстанции. Судебные решения Высшего административного суда Украины вступают в законную силу с момента провозглашения и не могут быть обжалованы.

Судебные решения по результатам рассмотрения дел, определенных ст.172 Кодекса, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в двухдневный срок со дня их объявления. Судами апелляционной инстанции являются соответствующие апелляционные административные суды. Суд апелляционной инстанции по результатам апелляционного рассмотрения не может возвращать дело на новое рассмотрение. Судебное решение суда апелляционной инстанции является окончательным.

Однако, даже если решения национальных судов будут негативными, избирательные вопросы могут стать предметом обжалования в Европейском суде по правам человека. В частности, жалобщики могут апеллировать к ст.3 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой Украина обязалась проводить свободные выборы с разумной периодичностью тайным голосованиям на условиях, обеспечивающих народу свободное изъявление своего мнения в ходе избрания законодательной власти.