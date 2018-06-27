Мечты о контракте

В 2015 году были запланированы несколько волн частичной мобилизации. Последняя из них, которая закончилась в понедельник, 17 августа, должна стать завершающей в текущем году. Однако, как сообщил на днях заместитель министра обороны Украины Петр Мехед, «в зависимости от ситуации, может быть и седьмая, и восьмая, и девятая волны мобилизации».

Демобилизация вместо мобилизации

Впрочем, эксперты считают такую тактику провальной и приводящей к противоположному результату – демобилизации общества. «Если углубиться в теорию, то слово «мобилизация» имеет несколько значений. С одной стороны, это процесс, комплекс мероприятий, который проводится государством в целях укрепления обороны. С другой стороны - это состояние общества и государства в целом. Здесь мы наблюдаем определенный парадокс, когда меры мобилизации, которые проводятся органами государственной власти, ведут к демобилизации общества, то есть, они подрывают состояние его мобилизации», - отмечает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Действительно, еще год назад уровень мобилизации был чрезвычайно высок, а в военкоматы, буквально, стояли очереди из добровольцев. Сегодня же происходит обратный процесс, отмечает эксперт.

И это, по его мнению, является серьезным поводом для власти задуматься: почему ситуация изменилась так кардинально.

По словам Мельника, основной причиной такого положения дел являются нелепые методы проведения мобилизации, которые применяются не только военкоматами, а и властями на местах. При этом военный эксперт не исключает, что подобные вещи происходят с молчаливого согласия «верхов».

Речь идет и о странных методах проведения мобилизации, о чем уже писал УНИАН, и, в целом, в расхождении между декларациями власти и реальными ее делами. В результате, когда к защитнику отечества, от которого требуют жертвовать здоровьем и жизнью, относятся как к какому-то рабу, это «подрывает желание граждан выполнять свой конституционный долг».

Вторая причина, по словам Мельника, состоит именно в том, что изменения в армии, регулярно декларируемые властью, не всегда соответствуют действительности. «В армии действительно улучшено материальное обеспечение, увеличен оборонный бюджет, власть постоянно объявляет о каких-то инициативах по улучшению питания, вещевого обеспечения, вводятся новые стимулы – выплаты за участие в боевых действиях, уничтоженную технику», - отмечает военный эксперт.

Однако, если подобные позитивные шаги не приводят к положительному результату, следовательно, их недостаточно, считает он. В этой связи, по мнению Мельника, власть напоминает ученика, который не выполнил все уроки, но в свое оправдание продолжает твердить «я же учил». «Власть говорит: «мы же делаем», но, в конце концов, результаты мобилизации - это как раз и есть та оценка, которую общество выставляет действиям власти», - убежден он.

Предсказуемый результат

В свою очередь коллега Мельника, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский называет выполнение шестой волны частичной мобилизации прогнозированным показателем. «Потому что если в первых волнах мобилизации мы имели мотивированную часть общества и все это держалось на патриотическом порыве граждан Украины, то, чем дольше мы продлеваем АТО, чем дольше государство упирается от введения военного положения, тем больше мотивация и патриотический порыв сходят на нет. И результаты мы все видим», - говорит он.

Помимо этого, по его словам, сегодня в Украине происходит исчерпание мобилизационного ресурса. «По приблизительным подсчетам, мобилизационный резерв Украины составляет до 1 млн человек, может 800 тыс, однако в армию попадают лишь 5-10%. Остальные либо имеют право на отсрочку, либо непригодны по состоянию здоровья, либо не могут служить по каким-то другим причинам», - отмечает Сунгуровский.

В этой связи, по его мнению, объявляя очередные волны мобилизации, можно прийти к тому, что «весь мобилизационный резерв будет исчерпан».

Таким образом, по словам Николая Сунгуровского, уже сегодня следует задуматься о других, нестандартных, но радикальных мерах. В частности, решение парламента о продлении срока призыва на 1,5 года является половинчатым. «Более рационально вести речь о продлении срока службы на весь особый период», - считает он.

Впрочем, это упирается в необходимость введения военного положения. И, в результате, может стать поводом для срыва демобилизации и, как следствие, справедливого недовольства от таких решений и военных, и их семей. «Необходимо обеспечивать социальный пакет самим военнослужащим, а также предусматривать какую-то компенсацию семьям тех, кто призван. И, тем более, тех, кто погиб или пострадал во время боевых действий. Введение такого процесса могло бы рассматриваться как первый шаг перехода на контрактную армию», - добавляет он.

Безопасность не бывает дешевой

Собственно, по мнению Сунгуровского, у украинской армии нет альтернативы перехода на контрактный принцип комплектования. «Методика подсчетов перехода на контрактный принцип комплектования для вооруженных сил не нова и ничто не мешает пересчитать все потребности исходя из новых реалий», - считает он.

По словам эксперта, контрактная армия не намного дороже призывной. Поскольку призывника тоже необходимо одевать, обувать, кормить, мыть в бане, обеспечить проживание в казарме и т.д. «Если взять все это в совокупности, то сума выйдет ненамного больше, - отмечает он. - Но при этом в контрактной армии более рациональный расход ресурсов, более рациональное содержание техники, более умелое пользование оружием, не говоря о том, что эффективность применения контрактной армии намного выше», - подчеркивает военный эксперт.

Понимание этого, а также результат шестой волны мобилизации, приводят к тому, что власти все чаще вспоминают о необходимости контрактной армии.

Более того, Генштаб уже сегодня активно работает над увеличением количества военнослужащих, готовых служить по контракту полгода и больше.

По словам экс-замначальника Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, переход на контракт безусловно, есть выходом из сложившейся ситуации, поскольку контрактная армия более эффективна, хотя ее создание и влечет за собой немалые затраты. Так, по словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, контрактная армия обойдется Украине в более 100 млрд гривен в год. И эта цифра предусмотрена с учетом сохранения пропорции контрактников и призывников 60/40.

В свою очередь, Алексей Мельник отмечает, что «безопасность не может быть дешевой». К тому же, большое количество неподготовленных людей не может дать тот же продукт безопасности, который может дать значительно меньшая по количеству, но профессиональная армия.

Собственно, сегодня в составе вооруженных сил наибольшее количество военнослужащих – это мобилизованные. Через год они перейдут в резерв на случай всеобщей войны. А выполнять непосредственные задачи в АТО они не будут.

Впрочем, помимо финансового вопроса, немаловажным для формирования контрактной армии остается и наличие политической воли. «Из-за того, что это (переход на контрактную армию – УНИАН) не было сделано своевременно, а только декларировалось все годы независимости, мы имеем то, что имеем», - отмечает Романенко.

По его словам, любой агрессор сильно бы задумался, понимая потери, которые пришлось бы понести для достижения поставленных целей, если бы ему противостояла профессиональная армия.

В поисках вариантов

В целом, в мире существуют и успешные, боеспособные призывные армии. К таковым, в частности, эксперты относят израильскую. Однако, по словам Алексея Мельника, уровень мобилизации общества в Израиле настолько высок, что он позволяет постоянно обеспечивать армию качественными кадрами. В Украине же ситуация несколько иная.

Поэтому, в сегодняшних динамичных условиях, Украина должна найти для себя определенную комбинацию между призывной и контрактной армией.

«Однозначно, тот личный состав, который непосредственно задействован на линии фронта, должен быть профессиональным, то есть, контрактным. В то же время, есть большая потребность в мобилизационном резерве и здесь наиболее оптимальное решение – оставить призыв, но это не должен быть обязательный призыв в том виде, как он сейчас проводится», - считает Мельник.

По мнению эксперта, в армии должен быть определенный конкурс, «потому что есть люди, которые, по разным признакам, непригодны для службы». «То есть, в итоге должна быть профессиональная армия, которая воюет и призывная система, которая обеспечивает комплектацию мобилизационного резерва», - отмечает он.

Контрактники же должны набираться, в первую очередь, уже с этого мобилизационного резерва, который прошел базовую военную подготовку.

Кроме того, немаловажным в формировании новой украинской армии является и решение проблем с добровольческими батальонами. Поскольку сегодня, с одной стороны, осуществляется принудительная мобилизация, с другой – происходит расформирование батальонов, а людям, которые уже получили боевой опыт и показали свою готовность воевать за Украину, не предоставляется никаких устраивающих их условий для продолжения службы.

Учитывая, что далеко не все бойцы добровольческих батальонов готовы присоединиться к структурам МВД или ВСУ, существует необходимость рассмотреть какой-то другой вариант интеграции добровольцев в силовой сектор Украины.

Примером, в частности, может послужить опыт Эстонии, где существует Кайтселийт (Союз обороны) – добровольческое военизированное формирование, которое, наряду с Вооруженными силами Эстонии входит в состав Сил обороны страны.

Непрерывный процесс

Справедливости ради отметим, что только лишь политической волей, пониманием того, что именно Украина хочет видеть на выходе, и наличием необходимого для этого финансирования, процесс становления новой армии не заканчивается. К примеру, когда США вынуждены были перейти на контрактную армию в период Вьетнамской войны, подходы к ее формированию менялись в два-три этапа, постоянно вносились определенные изменения, поскольку это процесс, над которым необходимо работать ежедневно.

Алексей Мельник напоминает, что Украина, формально, занимается переходом на контрактную армию с 2002 года. «Но, если исходить из международного опыта, существуют определенные базовые меры, которые необходимо обязательно выполнить и некоторые факторы, которые необходимо учитывать для того, чтобы этот процесс был успешным. Его нельзя просто провести и завершить, этот процесс необходимо постоянно поддерживать», - считает эксперт.

В этой связи, по его мнению, публичные заявления официальных лиц о наличии намерений перехода украинской армии на контракт – хорошая новость, но над этим необходимо постоянно работать. «Невозможно привлечь людей к службе в вооруженных силах только дав им высокую зарплату. Это должен быть целый комплекс мероприятий как материальных, так и нематериальных», - рассуждает Алексей Мельник.

Таким образом, процесс формирования контрактной армии должен начинаться с того, что доброволец, пришедший в военкомат, должен быть встречен как потенциальный герой. Более того, он с первого дня должен чувствовать заботу о себе, а также знать, что, если с ним что-то случится, его семье не придется страдать. Ни сам боец, ни его родные не должны месяцами ходить по инстанциям и собирать справки-доказательства о его ранении, о его присутствии в этот момент в зоне боевых действий и так далее. «Эти проблемы, о которых сообщают военные, абсолютно несовместимы с теми добрыми намерениями, которые декларирует власть», - считает Мельник.

И только с их решением можно будет говорить о том, что процесс формирования новой армии начался и может закончиться успешно.

Константин Гончаров