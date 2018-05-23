Фальшивая "мобилизация"

В разных регионах план мобилизации выполняют по-разному. Во Львовской области совсем недавно пытались использовать для этого патрули ГАИ и выискивали уклонистов в рядах автомобилистов. В Закарпатье после событий в Мукачево стало «модно» вручать повестки мужчинам, попавшимся на контрабанде. В Киеве же придумали «письма счастья».

Выглядит это так: в почтовом ящике киевлянина появляется письмо, на котором к тому же написано, что копии документа направлены на адрес районной прокуратуры и МВД, за подписью военного комиссара того или иного района столицы. В документе черным по белому написано, что потенциальный мобилизованный обвиняется в уклонении от мобилизации и военком просит прокурора возбудить против гражданина уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации), санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Собственно, этим «письмом счастья» потенциального мобилизованного уведомляют, что информация о его «правонарушении» должна будет появиться в «Едином реестре граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга и военной службы». И требуют «немедленно явиться» в местный военкомат для объяснения «причин неприбытия» туда ранее.

Собственно, все бы ничего, но многие, получившие такие письма, киевляне, либо не получали повесток вовсе, либо уже получили и даже побывали в военкомате и на медкомиссии, но… считаются уклонистами.

Так, брат киевлянина Юрия Негрея получил повестку еще в июне. Каково же было удивление мужчины, когда, уже пройдя медкомиссию, в почтовом ящике он обнаружил «письмо счастья», уведомляющее гражданина, что он – уклонист, что ему грозит лишение свободы, так как его дело передается в прокуратуру. «На следующий день он пошел в военкомат с этой бумажкой и там ему сказали, не обращайте, мол, внимания, мы всем такие отсылаем, а то у нас недобор. Может, кто-то и придет», - рассказывает Юрий.

Мобилизовать, не нарушая закон

Впрочем, с прессой такого радушного общения у военкоматов не получается. Во всяком случае, перед журналистами сотрудники районных военкоматов тушуются и не спешат подтверждать, что «письма счастья» - их рук дело. Однако правдивость рассылки таких писем в военкоматах подтвердили офису Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. «Это вызвало беспокойство в офисе Уполномоченного по правам человека, и мы будем готовить, в том числе, публичную позицию по этому поводу. Также будем обращаться в Генеральную прокуратуру, в Минобороны с просьбой разъяснить, ведут они на самом деле такой единый реестр граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, военной службы. Если да, то как это согласуется с законом о защите персональных данных. Если нет, то мы будем просить дать оценку действиям соответствующих военкоматов», - подчеркнул Михаил Чаплыга.

Собственно, в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека утверждают, что ничего не знают о существовании единого реестра граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга и военной службы. По словам представителя офиса омбудсмена Михаила Чаплыги, в Украине действует закон о защите персональных данных, а ведение реестров всегда связано с обработкой таких данных. «Мне не известны законы, которые бы создавали или регламентировали бы создание единого реестра граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга. Единственное, о чем могла бы идти речь в этих письмах, это о так называемом реестре военнообязанных, который только хотят предусмотреть в соответствующем законопроекте Минобороны. Он недавно был подан в Верховную Раду, но пока даже нет текста этого проекта закона», - рассказал он.

В то же время, юристы обращают внимание, что и факт уклонения нужно еще доказать. «В ходе досудебного расследования по заявлению военного комиссариата должно быть установлено наличие умысла на уклонение – это является обязательным условием для привлечения к ответственности по данной статье (ст. 336 УК). В случае отсутствия надлежащих доказательств, уголовное производство подлежит закрытию», - отмечает адвокат Глеб Дубров.

Юристы также не исключают, что, в скором времени, военкоматы могут получить в ответ на «письма счастья» ряд судебных исков. В частности, граждане могут аргументировать их статьей 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления). Юристы отмечают, что люди, которые не получали повесток, зато получили угрозы о возможном открытии против них уголовных дел за уклонение от мобилизации, вправе защищать свои честь и достоинство в суде. Более того, могут требовать материальную компенсацию от государства в качестве морального ущерба.

Фальшивки для «подставы»?

В свою очередь, в Генштабе не отрицают наличия проблем с мобилизацией и знают о подобных рассылках в почтовые ящики киевлян. Тем не менее, просят «очень внимательно смотреть» на «письма счастья», поскольку подозревают, что это, в большинстве своем, фальшивки. Так, спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что, учитывая летний период – сезон отпусков, сельскохозяйственных работ – имеются определенные сложности по выполнению задач в рамках шестой волны мобилизации. В этой связи, гражданам направляются письма, имеющие информационный характер, поскольку «основанием для прибытия в военкомат является или повестка, или объявление в любой другой способ». «Но есть фейковые «письма счастья», которые рассылаются для того, чтобы максимально внести раздор в общество», - рассказал он и добавил, что такие документы высылаются с печатями, сделанными «на принте», и это не является законным.

При этом, отвечая на вопрос, имеют ли право в «письмах счастья» угрожать военнообязанным открытием уголовных производств, Селезнев ответил, что «это не компетенция военных комиссариатов».

В свою очередь, в офисе омбудсмена также обращают внимание на ряд несоответствий в «письмах счастья», например, в Дарницком и Днепровском районах Киева, и ошибки в написании - «міліція», «милиція» - что не допустимо в документах. «Кроме того, письмо якобы Дарницкого военкомата не содержит углового штампа, то есть, документ просто напечатан на листе бумаги А4», - отмечает Чаплыга.

Это, по мнению представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, может свидетельствовать о том, что часть таких «писем счастья» – фальшивки. Чаплыга уверяет, что «по поводу этих писем (из разных военкоматов столицы) можно сделать вывод, что эта проблема носит системный характер» и офис омбудсмена будет с ней разбираться.

В свою очередь, пресс-офицер Генштаба Алексей Мазепа отметил, что «в данный момент мы проводим расследование и выясняем, что это за письма и откуда они взялись». «Если человек получает какие-либо документы, в которых ему предлагают прийти в военкомат, то просьба прийти в военкомат и уточнить свои учетные данные», - добавил он.

К слову, первый, кто из официальных лиц заговорил о «письмах счастья» - советник президента Юрий Бирюков – также высказал мнение, что письмо, которое оказалось в его распоряжении, фальшивое. Из истории, описанной Бирюковым в социальной сети Facebook следует, что, как и многие другие киевляне, некий Вадим обнаружил «письмо счастья» в почтовом ящике и удивился, поскольку повесток не получал. Тем не менее, мужчина пошел в военкомат, где военком объяснил, что это не самодеятельность чиновников, а «поддельные бланки с напечатанной типографским методом печатью и подписью». «А у военкомата к гражданину претензий нет, равно как и нет пока планов на его мобилизацию», - описал ситуацию Бирюков.

Любопытно, что это конкретное «письмо счастья» Юрий Бирюков связывает с наличием в почтовом ящике киевлянина Вадима листовки «с призывом жечь шины, собирать Майдан-3/3.5, голосовать на местных выборах за вот эту вот партию». Учитывая, что в Генштабе намерены расследовать подобные инциденты, отметим, что рассылка липовых писем началась задолго до принятия нового закона о местных выборах, не говоря уже о том, что задолго даже до неофициального старта избирательной кампании. Так, «первые ласточки» потенциальным мобилизованным прилетели еще в июне. А закон был принят только в середине июля. Поэтому, стоит ли увязывать фейковые «письма счастья», выставляющие в невыгодном свете военкоматы, с политической рекламой – большой вопрос.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская