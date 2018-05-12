Большинство опрошенных поддерживают мировые цены в газовых отношениях с Россией

Подавляющее большинство опрошенных на сайте УНИАН Интернет-пользователей поддерживают переход на мировые цены в украинско-российских газовых отношениях. За такие отношения высказались свыше 58% опрошенных, против – 37,5%. По состоянию на 18 апреля, 19.00 в опросе приняли участие 1551 респондент.

Вопрос на сайте УНИАН сформулирован следующим образом: “Поддерживаете ли Вы идею перехода на мировые цены за российский газ?”

Вот ответы на этот вопрос:

Да – 58,3%

Нет – 37,5%

Не знаю – 3,1%

Свой вариант – 1,1%

Из присланных в редакцию “собственных ответов” характераны следующие: “Позже”; “Не сейчас”; “Да, но постепенно”; “После того, как транзит также будет по мировым ценам”; “А также на транзит и хранение в газохранилищах”; “И транспортировка”; “Я поддерживаю переход на мировые зарплаты”; “Если хорошо поискать, своего будет больше, чем в России, но нужно вкладывать деньги”; “Как гражданин Украины я хочу пользоваться украинским газом”; “А разве есть выбор?”.

Опрос продолжается: смотрите украиноязычную и русскоязычнуюверсии сайта. Здесь учтен интегрированный показатель из обеих версий.