Большинство опрошенных поддерживают мировые цены в газовых отношениях с Россией
За мировые цены на российский газ высказались свыше 58% посетителей сайта УНИАН, против – 37,5%... “А также на транзит и хранение в газохранилищах”... “Хочу пользоваться украинским газом”...
Подавляющее большинство опрошенных на сайте УНИАН Интернет-пользователей поддерживают переход на мировые цены в украинско-российских газовых отношениях. За такие отношения высказались свыше 58% опрошенных, против – 37,5%. По состоянию на 18 апреля, 19.00 в опросе приняли участие 1551 респондент.
Вопрос на сайте УНИАН сформулирован следующим образом: “Поддерживаете ли Вы идею перехода на мировые цены за российский газ?”
Вот ответы на этот вопрос:
Да – 58,3%
Нет – 37,5%
Не знаю – 3,1%
Свой вариант – 1,1%
Из присланных в редакцию “собственных ответов” характераны следующие: “Позже”; “Не сейчас”; “Да, но постепенно”; “После того, как транзит также будет по мировым ценам”; “А также на транзит и хранение в газохранилищах”; “И транспортировка”; “Я поддерживаю переход на мировые зарплаты”; “Если хорошо поискать, своего будет больше, чем в России, но нужно вкладывать деньги”; “Как гражданин Украины я хочу пользоваться украинским газом”; “А разве есть выбор?”.
Опрос продолжается: смотрите украиноязычную и русскоязычнуюверсии сайта. Здесь учтен интегрированный показатель из обеих версий.