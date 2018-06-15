Тимошенко из Страсбурга дала сигнал Ющенко?

На сессии ПАСЕ в Страсбурге во время доклада Юлия Тимошенко открыто заявила то, что до сих пор существовало лишь в версиях экспертов. Она высказалась за введение парламентской формы правления, прибавив, что соответствующие изменения можно внести в Конституцию уже до конца этого года. Кому было адресовано это послание: ПАСЕ или Президенту Украины? Есть ли уже у Юлии Тимошенко подготовленный проект изменений в Конституцию, предусматривающий “полную парламентаризацию” страны? Возможно ли это провести до конца года? И как это связано со слухами о желании БЮТ осенью провести внеочередные парламентские выборы? Об этом УНИАН спросил экспертов

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии: МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА СОЗДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ

Слова Тимошенко имели два адреса. Они были обращены к Западу, там с удовольствием воспринимают такие идеи. К тому же она объяснила: у меня наибольшие шансы стать Президентом, но я – демократ, я – за парламентский строй. И, конечно, она дала сигнал Ющенко о том, что он не получит поддержки своей истории об изменении Конституции с увеличением полномочий Президента.

Выглядит так, что у Тимошенко сформировалось ясное представление, и она считает эффективной именно парламентскую систему с сильным правительством (можно назвать ее канцлерской). Существует ли соответствующий проект Конституции, который решает эту проблему? Не знаю. Может быть, существует. Но, если существует, то полномочия исполнительной власти там не ограничены. Вся вертикаль исполнительной власти вполне подконтрольна правительству. Что касается возможных перевыборов парламента... Если осуществится этот вариант, то есть если закрепят у нас парламентский строй, Президент может остаться. При этом полномочия у него будут сильно урезаны. Но тогда, естественно, что по новой Конституции уже можно переизбрать парламент. Но по времени это осенью не получится. Даже, если представить, что завтра народные депутаты создадут временную конституционную комиссию (а затем парламент на месяц идет в отгулы), а 10 мая комиссия внесет предложения по изменениям в Конституцию. Поэтому, если эти предложения будут поддержаны фракцией Регионов, то теоретически их отправят в Конституционный суд. А из КС они вернутся лишь осенью. Это значит, что эти предложения осенью смогут проголосовать, и только после того, как они вступят в силу, уже можно объявлять внеочередные выборы. Но это уже будет или очень поздней осенью, или, что более вероятно – весной.

Теоретически вопрос о временной конституционной комиссии решен. Фракция Регионов и фракция БЮТ готовы это сделать. Вопрос только о времени. Думаю, это будет быстро. Я не знаю, на какие уступки должен пойти Президент, чтобы этого не допустить. Уволить Балогу, прекратить нападки на правительство, сказать, что на все согласен и просто снять все свои идеи по поводу своих изменений в Конституцию? Мы обречены на создание парламентской комиссии. И это будет или быстро, или так медленно, что не состоится никогда. Но, если она будет создана и депутатами будет поддержана идея о парламентаризации нашей политической системы, то этот цикл можно пройти до конца года.

Олесь Доний, политолог, народный депутат Украины (НС-НУ): СИТУАЦИЯ - ПАТОВАЯ, И ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОГЛИ БЫ СТАТЬ РАЗВЯЗКОЙ

Сообщение Юлии Владимировны в Страсбурге было направлено трем аудиториям. Западной - Тимошенко не хватает союзников в своей стране, она пытается привлечь их на Западе, и в этом плане хочет выглядеть парламентским демократом. Это было заявление для Ющенко, это в определенной мере - шантаж, эдакая умышленная утечка информации о том, что они с регионалами готовы совместно создать временную специальную комиссию по внесению изменений в Конституцию, и у нас, мол, есть ресурс для преодоления президентского вето. И третий адресат – это вся украинская аудитория. Соцопросы показывают, что сейчас население больше доверяет не структурам, а конкретным политикам. И у нас сильная персонификация, население не очень доверяет коллегиальным органам, в частности, парламенту. И потому оно больше склонно к президентской форме правления. Поэтому четкое заявление было направлено на то, чтобы у ее сторонников были четкие ориентиры относительно формы государственного правления.

Очевидно, что должен быть создан орган, который бы пытался найти компромисс между разными фракциями и разными точками зрения по внесению изменений в Конституцию. Тем более, что для внесения изменений нельзя обойтись голосами одной коалиции или оппозиции. Внесение изменений возможно лишь тремя сотнями голосов, а это значит, что нужны голоса и большинства, и меньшинства. Должен быть один орган, и его можно назвать как угодно, хоть президиумом Верховной Рады, хоть временной комиссией, но должна быть площадка, где шло бы согласование между всеми членами парламента изменений в Конституцию. Сама идея хорошая, но должно быть обсуждение в парламенте. Чтобы это не превратилось в "междусобойчик" двух наибольших фракций: Регионов и БЮТ. И чтобы они не протянули изменения, которые будут противоречить нормам демократии. В частности, демократические фракции отстаивают норму императивного мандата и больше всего педалирует эту тему БЮТ. При парламентской республике дать такой механизм в руки лидерам фракций или финансовым группам, стоящим за руководителями фракций, означает конец демократии.

Есть ли новый проект Конституции? Ни один проект пока не поступал в Верховную Раду.

Но, по моим подсчетам, около четырехсот депутатов за то, чтобы изменения принимались исключительно в парламенте. За это выступают: БЮТ, Регионы, блок Литвина, коммунисты, Народная Самооборона и часть “Нашей Украины”.

О желании провести досрочные выборы я слышал из нескольких источников. Я слышал о таком желании Секретариата Президента. Оно объясняется желанием провести в парламент партию “Единый Центр” (3-5%) плюс прибавить голоса Партии Регионов, и это дало бы возможность переформатировать коалицию. С другой стороны, и БЮТ мог надеяться на рост поддержки. Не уверен, что политические силы готовы к выборам. Но ситуация патовая, и выборы теоретически могли бы быть развязкой. Впрочем без изменения избирательного законодательства радикальных изменений в парламенте не произойдет.

Алексей Гарань, политолог, директор школы политической аналитики НаУКМА: ЧИСТО АРИФМЕТИЧЕСКИ ДОСТАТОЧНО ГОЛОСОВ БЮТ И ПАРТИИ РЕГИОНОВ

Доклад Тимошенко на сессии ПАСЕ - это реакция на то, как президентская сторона продвигает свои идеи через Национальный Конституционный Совет с потенциальным обходом парламента, что не очень удачная идея. Она вызывает сопротивление, о чем сначала заявила Партия регионов, а теперь об этом говорят и представители других фракций. Конституционные споры происходят и на другом фоне между Президентом и правительством. Я не знаю, удастся ли провести изменения, предполагающие парламентаризацию политической системы. Я думаю, что это зависит от отношений Президент – правительство, и соответственно - отношений обеих сил с Партией регионов. Думаю, проведение конституционных изменений желательно при участии коалиции и регионов. Хотя чисто арифметически достаточно голосов БЮТ и Партии регионов.

Опрашивала Маша Мищенко