В Ужгороде из-за визита Порошенко усилили охрану и окружили аэропорт

На территорию аэропорта «Ужгород» никого не впускают, кроме правоохранителей, сообщает местное издание Mukachevo.net.

При этом стало известно, что журналистам разрешают снимать только с ощутимой дистанции.

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Улица Собранецкая, которая ведет от аэропорта, заполнена правоохранителями, которые стоят через каждые 10 метров. Сообщается, что все светофоры выключены.

Здание ОГА, где, вероятно, состоится представление нового председателя Закарпатской ОГА, правоохранители обыскивают с собаками. Повсюду устанавливают металлоискатели.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

Сегодня, 15 июля, первый заместитель председателя фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко сообщил журналистам, что председателем Закарпатской областной государственной администрации назначен Геннадий Москаль.

Вместе с тем на сайте президента обнародован указ о назначении Москаля.

До назначения Москаль занимал должность главы Луганской военно-гражданской администрации.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко сегодня осуществит рабочую поездку в Закарпатскую область.