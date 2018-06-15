Чем отличается Литвин-ректор от Литвина-политика?

Президент Виктор Ющенко указом освободил Виктора Скопенкоот должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и назначил исполняющим обязанности ректора заведующего кафедры новейшей истории Украины, народного депутата Владимира Литвина. Мы спросили у политологов, что означает это назначение.

Сергей Небоженко: ЮЩЕНКО ЕЩЕ РАЗ ХОТЕЛ ПОКАЗАТЬ ТИМОШЕНКО, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН Иногда очень сложно определить, что Виктор Ющенко хотел сказать... Обычно он экспериментирует – сначала делает, а затем смотрит, какой политический смысл из этого возникает, и уже работает с этим смыслом.

Относительно снятия Скопенко. Конечно, можно это было сделать не в такой грубой форме, хотя он засиделся на той должности, и университет нуждается в серьезных изменениях.

Я не совсем понимаю месидж, который посылает Литвин этим своим шагом. Он занимается активно политикой или он занимается благородной миссией перестройки высшего образования в Украине на примере Киевского госуниверситета? Если он избрал второй путь – работу с молодежью, то, соответственно, должность ректора Киевского государственного университета – это ступенька к будущему президенту Национальной академии наук Украины. Но тогда он не может активно заниматься политикой...

Таким образом Литвин дает понять Ющенко, что в следующей президентской кампании Ющенко сам будет разбираться с Тимошенко – без его участия. Потому что тяжело себе представить, чтобы ректор университета пошел на президентские выборы. Это уже не 90-ые годы, когда в президентской кампании могли принимать участие все, кому не лень.

Этим назначением Ющенко еще раз хотел показать, кто в доме хозяин, прежде всего Тимошенко.

Думаю, этот ход был достаточно рискован. Это все-таки нужно было делать с учетом традиции самоуправления университета. После того, как они совершили такой неловкий поступок со снятием Скопенко, Секретариат займется попытками приглаживания негативных последствий такого решения. То есть еще будут конкурсы, выборы в университете...

И если Литвин решит все-таки остаться, а он, как всегда, еще не решил, что избрать – политику или образование, – ему придется серьезно доказывать свою привлекательность бюрократии университета.

О том, что Литвин не будет спешить сдавать мандат, об этом даже говорить не стоит. Вы же помните, как он на всю Украину говорил, что “країні потрібен Литвин”. Если же стране нужен Литвин, то как он после этого может сдать мандат?

Если он все-таки уйдет из политики – на теплую уютную должность, то этот шаг будет неожиданностью для его фракции. Сами они ничего не будут решать.

Владимир Фесенко: ЛИТВИН СБЛИЖАЕТСЯ С “НАШЕЙ УКРАИНОЙ” Литвин временно будет исполнять обязанности ректора. Это первое важное обстоятельство...

Вторая – правовой конфликт... Потому что нельзя действующему народному депутату быть полноценным действующим ректором. В конце концов Литвину придется выбирать.

Сам он в последнее время говорит о том, что эта Верховная Рада долго не просуществует.

На месте Владимира Михайловича я был бы осторожнее. Во-первых, его могут обвинить в нарушении закона. Во-вторых, если он согласится на ректорство, то это вызовет серьезные сомнения в перспективности его политсилы. У него не будет перспективы и дальше оставаться влиятельным народным депутатом. Также возникает вопрос: если будет следующий парламент, то будет ли в нем Блок Литвина?

Здесь не только правовой, но и политический конфликт.

Размышления Владимира Михайловича понятны: он хочет быть номером один в своем университете.

Я не рискну сейчас угадывать, какие мотивы этого шага были у Президента и Литвина, потому что проблема Скопенко существовала давно: пенсионный возраст и так далее. Также продолжалась борьба вокруг того, кому должен подчиняться Киевский национальный университет – правительству или Президенту.

Но вряд ли Владимир Михайлович уйдет из большой политики. За последние несколько месяцев Блок Литвина стал важной составляющей частью конструкции ситуативного большинства в Верховной Раде, а также неформальным союзником коалиции. В частности, по голосованию досрочных выборов киевского мэра. Наблюдается сближение Блока Литвина с “Нашей Украиной”.

Михаил Погребинский: ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШАГ ЮЩЕНКО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА Литвин сказал, что никуда из парламента он не уйдет. Он автоматически – подчеркиваю, автоматически – получил должность исполняющего обязанности ректора. Но даже в этом он нарушает закон. По Конституции он даже не может исполнять обязанности.

Однако здесь есть коллизия: Литвин является председателем наблюдательного совета университета. И это достаточно естественно, когда председатель наблюдательного совета временно исполняет обязанности, чтобы обеспечить выборы нового ректора.

Знаю, что Литвин давно хотел стать ректором, но верю его словам, что он не собирается оставлять Верховную Раду.

Они с Ющенко просто обеспечат выборы такого ректора, который раз и навсегда положит конец внеидеологическому руководству первого вуза Украины. До сих пор Киевский университет был вне идеологии, которую отстаивает Ющенко. Президенту нужен ректор, вроде Вячеслава Брюховецкого или Павла Мовчана, который будет рассказывать, что главное историческое событие – Конотопская битва (в которой украинцы побили Москву. – Авт.), и так далее. А Скопенко этого не делал.

Литвин, конечно, может помочь Ющенко избрать достойного ректора, потому что у него -соответствующие связи.

А кому и кто что обещал, я не знаю.

Если бы Литвин не попал в парламент, то, скорее всего, был бы ректором.

Увольнение Скопенко именно сейчас – это последовательные шаги Президента по расстановке кадров, которые бы обеспечили в Украине государственную идеологию интегрального национализма.

Андрей Ермолаев: СИТУАЦИЯ С ЛИТВИНОМ ПОДЧЕРКИВАЕТ ВРЕМЕННОСТЬ НЫНЕШНЕГО ПАРЛАМЕНТА

Эта комбинация показывает для многих политиков, что нынешний парламент является парламентом временным. И никто его не рассматривает, как что-то перспективное.

С одной стороны, сам Виктор Ющенко зациклен на том, чтобы перетянуть, завлечь к себе политический ресурс Блок Литвина. И комбинация с ректорством дает возможность искать новую конфигурацию парламента.

А с другой стороны, это свидетельствует о возможных досрочных парламентских выборах. Соответственно, дает мотивацию самому господину Литвина, который рассматривает ректорство как новый политический мостик к очередным политическим баталиям на будущих досрочных парламентских выборах.

Кстати, если не ошибаюсь, господин Литвин недавно прогнозировал, что досрочные парламентские выборы таки будут. Поэтому ректорство для него может стать средством сближения с президентской командой. А также определенной площадкой для новой публичной общественной деятельности в подготовке к будущим парламентским баталиям.

К сожалению, ситуация с Литвином и ситуация с походом Турчинова на Киев показывает, что правительство рассматривает себя как временное и готовится к будущим политическим кризисам. И Президент со своей командой рассматривает парламент как временный и готовится к выборам. По-другому эти решения расценить нельзя.

Опрашивала Оксана Климончук