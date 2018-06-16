Конфликт в Мукачево: локальная проблема всеукраинского масштаба

В субботу днем в Мукачево и его окрестности внезапно вернулись 90-е. В результате перестрелки между членами закарпатского «Правого сектора» и людей из окружения народного депутата Михаила Ланьо, 13 человек были ранены, двое погибли. Для урегулирования ситуации была начата спецоперация с привлечением СБУ и Нацгвардии. Пока силовики продолжают попытки разоружить «Правый сектор», в ПС настаивают на правильности действий своих закарпатских бойцов и проводят акции протеста в ряде городов Украины. В свою очередь, закарпатские народные депутаты – вышеупомянутый Михаил Ланьо и Виктор Балога (обоих местные жители, политики и медиа называют участниками передела рынка контрабанды) – пытаются снять с себя ответственность за конфликт, кивая друг на друга.

Тем временем в Киеве, на заседании Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, на котором обсуждалась ситуация в зоне АТО и в Мукачево, президент Украины Петр Порошенко озвучил очевидное: конфликт в Закарпатье возник из-за перераспределения потоков контрабанды. По словам главы государства, события в Мукачево показали ряд назревших проблемных вопросов, которые требуют немедленного решения. «Должны распутать клубок застарелых проблем, которые требуют немедленного решения. Я про клановость, контрабанду, коррупцию и тому подобное. Картина того, что сейчас там происходит, не черно-белая. Она просто потрясающе черная», – заявил он.

При этом президент подчеркнул, что требует решительных действий от правоохранительных органов в борьбе с контрабандой: «Должно быть жесткое и принципиальное расследование в отношении всех, кто к этому причастен. Обыски, задержания и прямая уголовная ответственность. Не помогут ни депутатские мандаты, ни связи во власти».

Кроме того, глава государства дал поручение сделать кадровые выводы по результатам расследования. «Контрабанда не является сугубо закарпатской проблемой. Только мы начали зажимать гайки – сразу вся эта нечисть повыскакивала. Контрабандисты Закарпатья бросили вызов всей Украине. Я хочу заявить – мы этот вызов принимаем», – заявил Порошенко.

Относительно кадровых вопросов свой ход сделал и премьер Арсений Яценюк, который поручил председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ГФС - от начальника таможни и руководства таможенных постов до рядовых работников. Собственно, к концу дня на сайте ГФС появилось сообщение, что весь руководящий состав Закарпатской таможни отстранен от исполнения обязанностей для проведения служебной проверки.

От клановости до федерализации – один шаг

Впрочем, такое единичное решение вряд ли поможет покончить с контрабандой, считает политтехнолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Каким-то одним решением (увольнением всех таможенников Закарпатья) с контрабандой не покончить, слишком прочно за 20 лет она вросла корнями в этот регион. Но для начала большим благом стало бы упорядочивание потока товаров через границу», - считает он.

По его словам, из одного только Виноградарского района Закарпатской области еженедельно в Европу уходит 8-12 фур контрабандных сигарет. «Пачка сигарет в Украине стоит 80 евроцентов, в Европе – 5 евро. Чистая прибыль с каждой фуры составляет 450-500 тысяч гривен. И это только сигареты, не считая нелегалов и наркотрафика, который там проходит. Все это - сотни миллионов долларов ежемесячно и понятно, что эти средства идут не в бюджет, и отнюдь не на укрепление государства и решение его проблем… Необходимо потихоньку, пусть не очень громкими, но реальными действиями, повернуть ситуацию в русло закона в этом регионе. А так, увы, там правит совсем не закон, а конкретные кланы – Ланьо и Балог», - добавил Золотарев.

Собственно, эксперт уверен, что события в Мукачево вскрыли давнюю украинскую проблему, которую в Киеве годами стремились не замечать – более 20 лет Закарпатье жило не по украинским законам, формально сохраняя лояльность центральной власти, а «по-мукачевски»: «То есть, менялись президенты, премьеры, менялась власть в Киеве, но кланы в Мукачево не менялись. И сегодня вопрос стоит ребром – либо государство подчиняет своей воле любые частные структуры, общественные организации, добровольческие батальоны, либо эти структуры съедают государство».

В этой связи, постепенный демонтаж коррупционной вертикали в Закарпатье, а, вслед за ним – в других приграничных регионах Украины – тот шаг, который Киеву сделать придется. «Ситуация в Мукачево опасна тем, что она может сдетонировать цепочку событий, которые, в купе с грядущими экономическими и социальными проблемами, а также, судя по всему, сверхконфликтными местными выборами, рискует привести к процессу феодализации страны», - считает Золотарев.

По мнению политтехнолога, первый шаг в решении этого вопроса – поступать по закону. То есть, с одной стороны, сделать так, чтобы государственные должности перестали быть «местом кормления и зарабатывания денег». С другой – чтобы люди с оружием не разгуливали свободно в сотнях километров от зоны АТО.

Общество и власть: нужны ответы на неудобные вопросы

В свою очередь, содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник считает, что конфликт в Мукачево необходимо урегулировать мирно, без дальнейшего кровопролития: «Для сторон, которые сейчас ведут переговоры, должны быть очерчены предварительные, четко обозначенные, условия». В частности, необходимо закрыть вопрос с незаконными вооруженными формированиями, одним из которых, формально, остается закарпатский «Правый сектор», иначе подобные случаи будут повторяться.

По мнению эксперта, небольшое количество радикальной части общества не может ставить на колени всю украинскую власть. Особенно, учитывая наличие угрозы масштабной дестабилизации. «Оставим за скобками патриотические заслуги «Правого сектора», но, если есть сообщения о том, что бойцы ПС блокируют дороги на въезде в Киев, у меня, как у гражданина, возникает вопрос: у нас в стране есть силовые структуры?», - отметил он, добавив, что монополию на применение силы должно иметь государство.

Впрочем, по словам Алексея Мельника, и президенту, как Верховному главнокомандующему и как гаранту Конституции, в этой связи, придется отвечать на неудобные вопросы. «И, боюсь, что это будет достаточно неприятная беседа. Я имею в виду, то, что люди не получили того, что ожидали от новой власти. Люди получили разочарование, когда нет реальных реформ, нет реальной борьбы с коррупцией, и продолжается все то, что было при Януковиче», - отметил он.

По мнению эксперта, ситуация в Мукачево – всего лишь наглядный вариант «нарыва, который прорвал». И такие ситуации могут повторяться: «Есть опасение, что пойдет цепная реакция или эффект домино по всей Украине. Потому что ни для кого не секрет, что продолжается контрабанда, продолжают работать все эти схемы, и они не могут работать без покровителей в высших эшелонах власти».

Алексей Мельник считает, что борьбой с коррупцией и контрабандой нужно было заниматься если ни сразу после победы Майдана, то после избрания Порошенко на пост президента. «Упущен больше, чем год. И за это время было сделано огромное количество ошибок, как кадровых, так и в том, что вместо реальных реформ шла их имитация… Факты коррупции, скандалы в судах, прокуратурах – все это продолжается. И ожидать, что очередная серия арестов будет воспринята обществом как реальная борьба с коррупцией достаточно наивно. Пускай кто-нибудь убедит людей в Мукачево или вообще в Украине, что обо все этом (масштабной контрабанде на западной границе Украины - УНИАН) не знали высшие руководящие лица государства, руководители СБУ или МВД. Если они будут говорить, что не знали, тогда нет смысла в продолжении диалога, если они знали – тогда будет другой вопрос, на который будет еще сложнее ответить – почему ничего не делалось для того, чтобы событий, которые произошли в Закарпатье, не случилось», - подытожил он.

Ликвидировать не поводы, а причины

События в Мукачево могут послужить коллапсом внутренней политики государства, считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, по форме – это полукриминальный коммерческий конфликт, а по сути – конфликт, в котором приняло участие военно-политическое движение. «Этот конфликт ведет к общей милитаризации и «силовизации» политики, когда любую проблему – от коммерческой до политической – могут начать решать с помощью оружия, а не путем легальной правовой процедуры», - отметил он.

При этом, по мнению политолога, наивно рассчитывать на бюрократические формы решения конфликта, в частности, кадровые изменения в Закарпатской области, которые прозвучали из уст высших чиновников. «Это не конфликт Мукачево или Закарпатья, он более глубокий. И власти нужно думать над тем, чтобы ликвидировать не просто поводы, а причины такого рода конфликтов», - считает он.

«Системное решение проблемы контрабанды – это и есть евроинтеграция. Когда будут сняты разного рода тарифные и нетарифные преграды, тогда контрабанда потеряет смысл. Мы должны понимать, что если мы не прекратим контрабанду, то на нас будут смотреть как на дыру в восточной Европе и никаких безвизовых режимов мы не получим. Нам нужно навести порядок на таможне, получить контроль над товарными потоками. И это должно быть задачей правительства», - уверен политолог.

Справедливости ради стоит отметить, что контрабанда – отнюдь не украинское ноу-хау, и по ту сторону границы также есть ее выгодоприобретатели. В этой связи, хочется надеяться, что временная следственная комиссия Верховной Рады, которая, как запланировано, подготовит отчет о событиях в Мукачево к 17 июля, даст ответ не только на вопрос, кто крышует контрабанду сигарет и наркотиков в Закарпатье, кто покрывает продажи десятков кг янтаря из Ровенской, Житомирской и Волынской областей, а и на вопрос, кто это все нелегально приобретает в ЕС.

Татьяна Урбанская, Константин Гончаров