Игры коалиции: "в длинную" или "на вылет"

Пессимизм вызывает, в том числе, тот факт, что даже на внеочередное заседание парламента собрать депутатов не удалось. Впрочем, нежелание внеурочной работы объясняется не только отсутствием ряда парламентариев в Украине из-за «работы» в заграничных округах. В большей степени, невозможность собрать под куполом хотя бы минимум, необходимый для голосования, - 226 депутатов – связана с тем, что в коалиции как не было, так и нет единой позиции по ряду законопроектов.

Торги идут за закрытыми дверями, но официальная позиция, озвученная спикером Владимиром Гройсманом, выглядит так: «После дополнительных консультаций с фракциями, решили все же рассмотреть все важные вопросы во время следующей пленарной недели, а на этой неделе сосредоточиться на отработке в коалиции согласованных позиций по всем актуальным на сегодня вопросам».

Популизм для электората

Собственно, речь идет о нескольких «проблемных», но необходимых голосованиях. Так, на несостоявшемся внеочередном заседании Верховной Рады депутаты должны были рассмотреть законопроекты о местных выборах, реформировании органов внутренних дел, законопроекты для получения кредитов МВФ и Всемирного банка, а также два правительственных – по облегчению визового режима. Во всяком случае, именно об этом речь шла на заседании Совета коалиции 7 июля.

В то же время, представители фракций коалиции, которые присутствовали на нем, путались «в показаниях» относительно переголосования закона о реструктуризации валютных кредитов, наделавшего шума в конце прошлой недели. Так, первый заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко отметил, что проект постановления о необходимости переголосования пресловутого закона (формально, из-за фактов неперсонального голосования за него) зарегистрирован в Верховной Раде, поэтому, «согласно статье регламента, этот закон, после рассмотрения регламентным комитетом, должен быть поставлен на переголосование спикером».

В свою очередь, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко, строящий свою политическую карьеру, в том числе, на популистских лозунгах для получения электоральных симпатий валютных заемщиков, заявил, что вопрос о переголосовании закона о реструктуризации валютных кредитов не будет выноситься в повестку внеочередного заседания, поскольку «нет общей позиции фракций коалиции». Мол, «Народный фронт» и Блок Петра Порошенко этого требуют, но Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь» - против.

Несовершенный закон порождает тысячи партийных «хотелок»

Впрочем, помимо этого вопроса, самым крупным камнем преткновения для коалиции остается закон о местных выборах. Создается впечатление, что, чем ближе время «Ч», тем меньше депутатов готовы поддержать «наработки» ко второму чтению.

Как уже писал УНИАН, среди дискуссионных вопросов остаются выборы мэров в два тура, целесообразность участия в избирательной гонке политических блоков, участие партий, зарегистрированных за год до начала избирательного процесса, а также о право участия партии в выборах, если она выдвинула кандидатов только в двух третях округов страны. «Из 1 170 поправок к законопроекту «О местных выборах» учтено около 100. Остальные рекомендовано отклонить», - рассказал народный депутат от Блока Петра Порошенко, член рабочей группы по подготовке избирательного закона Александр Черненко.

«Поступило множество поправок от недовольных фракций. Некоторые фракции, с которыми ранее были согласованы поправки, сегодня вновь начинают все сначала. А достигнутые на прошлой неделе договоренности снова не действуют. Видоизмененный законопроект во втором чтении должен еще пройти анализ и учет поправок на комитетах», - добавил он.

Собственно, «недовольные» представители Радикальной партии, несмотря на разговоры о готовности подержать закон о местных выборах, после заседания Совета коалиции отмечали, что от блоков все же следует отказаться, партия, участвующая в выборах, должна быть зарегистрирована не позднее, чем за год до проведения кампании, а также должна принимать участие в выборах по всей стране, «а не быть местечковым проектом под удельные княжества».

Впрочем, «Самопомощь», которая, в некотором смысле, подпадает под последнее определение «радикалов», также заявила о неготовности голосовать за закон без внесения в него своих поправок. Так, по словам главы фракции Олега Березюка, было подано 14 правок, 7 из которых «являются принципиальными». Здесь, опять же, речь идет об отказе от избирательных блоков, запрета политической рекламы и сокращение депутатского корпуса на местах. «Законопроект о выборах в таком виде, какой он сейчас есть, мы не готовы поддержать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это может быть технология оставить старый закон», - сказал Березюк.

Более того, суть своих поправок «Самопомощь» попыталась донести до президента. По информации пресс-службы партии, 8 июля состоялась рабочая встреча руководства фракции «Самопомич», ее председателя Андрея Садового с президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом. После чего Олег Березюк заявил, что народные депутаты проинформировали Порошенко и Гройсмана о своей готовности голосовать за законопроект о местных выборах, но при условии его качественной доработки.

К сожалению, говорить о таковой не приходится. Несмотря на то, что аппарату Верховной Рады в кратчайшие сроки удалось собрать необходимый для внеочередного заседания кворум депутатов, у профильного комитета в среду, 8 июля, кворума не было. Во всяком случае, об этом на своей странице в социальной сети Facebook проинформировал общественность руководитель коммуникационного направления общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Андрей Андрушкив. «Комитет по вопросам правовой политики и правосудия не собрал кворум для доработки законопроекта о местных выборах», - написал он.

Хотим Конституцию? Нужна коалиция

Собственно, решение вопроса сбора голосов за все «проблемные» законопроекты, похоже, займется Банковая. На вечер 8 июля была запланирована встреча Совета коалиции, спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и премьер-министра Арсения Яценюка с президентом. Тем временем эксперты обращают внимание на тот факт, что разброд в коалиции по этим вопросам ставит под сомнение возможность главы государства собрать необходимые 300 голосов для голосования в парламенте новой Конституции (проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации) был зарегистрирован в парламенте 1 июля).

«На следующей пленарной неделе запланировано первое голосование за направление в Конституционный суд. В августе, согласно намеченному плану и процедуре принятия изменений в Конституцию, должно состояться принятие окончательного текста, также 226 голосами. И момент истины - в сентябре - 300 голосов народных депутатов Украины», - сообщил спикер парламента Владимир Гройсман.

В то же время, по словам главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, кризис коалиции, первые зачатки которого проявляются сегодня, окончательно проявится как раз осенью. По его мнению, парламент «медленно движется к кризису коалиции». «Но этот кризис не сейчас, он, скорее всего, наступит или во время местных выборов, или, скорее, после местных выборов, когда, в зависимости от результатов, часть фракций коалиции будет решать для себя, каким образом подтолкнуть парламент, ситуацию в парламенте из-за распада коалиции к досрочным парламентским выборам», - сказал он.

В свою очередь, руководитель аналитического центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев считает, что пока о досрочных парламентских выборах говорить рановато, коалиция, хоть и «пустилась в блуд», не скончается завтра или послезавтра, но с необходимым для принятия решений Верховной Радой количеством голосов, в том числе, амбициозному желанию президента принять новый проект Конституции 300-ми голосами уже осенью, могут быть проблемы. «Сегодня Верховная Рада уже демонстрирует линию на раскол коалиции. Очевидно, что парламентское большинство какое-то время еще протянет, но этот состав парламента уже не отвечает запросу общества, - отметил он. – В то же время, учитывая, что сегодня не набирается и 226 голосов, с 300 голосами может быть проблема».

По его словам, на сегодняшний день для результативного голосования Администрации президента приходится со всеми договариваться и торговаться. «Но сумеет ли Банковая предложить такие бонусы, которые склеят раскол или он будет углубляться? На мой взгляд, осень может стать тем временем, когда в одну точку сойдутся социальные, экономические проблемы страны и местные выборы, правил игры для которых все еще нет. И этот клубок противоречий окончательно разорвет коалицию», - считает он.

Как бы там ни было, вряд ли парламентарии решат все спорные моменты до пленарных заседаний на следующей неделе. Хочется надеяться, что, несмотря на все противоречия относительно тех или иных законов, депутаты понимают и все риски. И не начнут работу с блокирования трибуны.

Татьяна Урбанская