А.Квасьневский: Украинским политикам нужно больше работать не с Западом, а с собственным обществом

В Киеве состоялся форум, посвященный заключению углубленного соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Одно из заседаний форума проводил экс-президент Польши Александр Квасьневский. Заседание называлось “дебаты с политическими лидерами”.

Без дебатов не обошлось. Квасьневский проводил его виртуозно, с чувством юмора.

Когда он хотел напомнить одному из ораторов, вице-премьер-министру Григорию Немыре о регламенте, заметил: “Всё пытаюсь понять, что такое в понимании украинского правительства десять минут”.

Еще интересный момент: Квасневский пригласил к разговору участников форума и попросил сначала выступать леди. Когда вышел мужчина и извинился, что он не леди, Квасневский улыбнулся и сказал: “Ничего. You look good».

В перерыве Александр Квасневский ответил на несколько вопросов.

Господин Квасьневский, могли ли бы Вы вспомнить, как Польша подписывала договор о зоне свободной торговли?

Польша подписала договор о зоне свободной торговли, и это был важный момент нашей политической и экономической истории. Главная цель Польши тогда была – членство в ЕС, мы очень хотели этого. И настоящий договор помог изменить и организовать нашу экономику, принять все мировые стандарты.

Бизнес, работающий на экспорт, понимал, что это очень нужно. У нас были дискуссии, но они не были острыми, мы понимали, что нам нужно стать членами ЕС, и мы последовательно шли к этому членству. Я думаю, что для Украины свободная торговля – это также важный шаг на пути к евроинтеграции, и это может стать куда более близким будущим, чем членство в ЕС.

Вы считаете, что украинская экономика готова к зоне свободной торговли? Украинская экономика, если иметь в виду динамику, выглядит хорошо. Что касается экономических стандартов, то это уже не так хорошо. И это уже ваше решение, договориться о рамках будущего соглашения.

Многое зависит от воли политиков, от тех, кто будет стоять у руля переговоров. Что касается сроков, то переход на зону свободной торговли зависит от вашего правительства, от его готовности. В Польше это прошло быстро. Но в начале 90-х годов Польша была лучше подготовлена, чем вы. Я об этом напоминаю и нашим западным партнерам: развитие Польши, Словакии, Венгрии было лучше – это были отдельные страны, а Украина была одной из советских республик. Но следует понимать: вы независимы с 1991 года, и уже почти двадцать лет вы можете делать все, что хотите. Но вам самим понимать, как делать лучше.

Когда Польша вступала в ЕС, польские политики добились очень выгодных условий для своего аграрного производителя. У нас же даже переговоры о вступлении в ВТО были чрезвычайно закрытыми. Отдельные эксперты говорили, что найти документы переговоров просто невозможно.

Ваш процесс начался значительно позже. Мы были в первой очереди тех, кто прошел в ЕС, сейчас это значительно сложнее. Экономическая картина мира в 90-х годах была лучше. Сейчас мы все обеспокоены тем, что происходит в США, других странах. И сейчас момент для переговоров сложнее, чем для Польши в 90-х. Но знаете, в экономике, как в жизни – то хорошо, то хуже, поэтому если сейчас плохо, то к концу дня будет лучше.

Вы друг прежнего Президента Украины Леонида Кучмы. Сейчас, когда его биографы и сторонники оценивают период его деятельности, то говорят, что Кучма сохранил промышленность, что Украина, в отличие от Польши, не стала страной мелких торговцев. А вы якобы пожертвовали промышленностью за право поляков слетать в Париж за двадцать евро. Вы согласны с такой оценкой?

Да, я согласен. Но, мне кажется, нельзя сравнивать экономику Польши и Украины. У вас были большие промышленные комплексы, очень сильные предприятия ВПК. Польша больше похожа на Италию. А двигателем экономики Италии были небольшие, часто семейные предприятия. И это, если хотите, нас спасло. Последние двадцать лет у нас не было экономического кризиса, потому что значительной частью польской экономики были мелкие, семейные предприятия. Таких предприятий было около трех миллионов. И это был бум для польского развития. В этом смысле Польша избрала позитивный путь. Украина другая...

Наше общество пытаются расколоть по отношению к членству в НАТО. Могли ли бы Вы вспомнить, как это происходило в Польше? Такие главные решения, как НАТО, ЕС, нельзя и не стоит принимать без понимания и без участия общества. Политики – президент, премьер – должны постоянно говорить обществу: мы должны это делать вместе. Это не отдельные поля политических войн. В Польше, например, я дважды обращался к собственному народу, с вопросом, что он об этом думает. Так было и с принятием Конституции... Я также спрашивал поляков, что они думают о вступлении в ЕС. И главная задача украинских лидеров – говорить, объяснять, спорить с обществом. Без понимания общества не будет согласия общества. Украинским политикам следует больше работать не с западными странами, с западными обществами, а в первую очередь – с собственным народом. Общество должно понять, что членство Украины в НАТО сделает ее важным фактором мира и безопасности.

Работала Маша Мищенко