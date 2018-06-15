Антиукраинские выпады Путина: раздражение? провокация? затуманивание мозга?

Недавно российские СМИ обнародовали антиукраинские высказывания их Президента Владимира Путина об Украине. В разговоре с Джорджем Бушем он заявил, что в случае вступления в НАТО Украина может потерять целостность. “Украина – это даже не государство! – глубокомысленно сказал Путин. – Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!" На следующий день эти слова фактически подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Должна ли официальная Украина как-то реагировать на такие выпады? Что думают об этом представители оппозиции, позиция которых по всем вопросам удивительным образом совпадает с российской?

Сергей Головатый (ПР) увидел детский лепет на лужайке Поскольку это говорил Президент Российской Федерации, то единственный надлежащий уровень, на котором такое можно комментировать, это – Президент Украины. Глава государства должен реагировать на месиджи главы государства. Больше – никто. Все остальные – это детский лепет на лужайке.

Василий Киселев (ПР) не верит, что Путин мог такое сказать Не нужно высасывать из пальца то, что кто-то о чем-то хотел там додумать. Это кто-то что-то кому-то там сказал... Я так никогда не действую, и пока нет официального сообщения по этому поводу, комментировать незачем. Я не собираюсь допускать правдивость слов, в которые не верю в принципе.

Юлия Тимошенко видит раздражение тем, что Украина защищает национальные интересы

Жесткие высказывания руководства России в адрес Украины стали реакцией на уровень защиты страной своих национальных интересов. Если эта фраза прозвучала, то это является свидетельством наибольшего раздражения от того, что Украина начала отстаивать свои национальные интересы, защищать свою независимость и выстраивать свою собственную стратегию.

Такие жесткие заявления свидетельствуют и о том, что Украина становится более сильным и более могучим государством, которое играет свою роль в геополитических процессах.

Но эта оценка высказываний Владимира Путина не является официальным заявлением. Это не официальное заявление, а мое отношение пока еще лишь к имеющимся слухам.

Андрею Шкилю (БЮТ) удивительно слышать такое из уст Президента федерации республик

Заявление Президента России Путина имеет откровенно недружелюбный характер. Россия в свое время выкручивала руки Украине, требовала, шантажировала, вынуждала отказаться от ядерного оружия... Хотя мы это сделали добровольно и не нуждались ни в каком давлении на нас... Позже Российская Федерация, Евросоюз, США в Будапеште подписали декларацию относительно гарантий территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Россия была подписантом этого заявления. Потому странными являются такие заявления.

Еще более странно это слышать от Путина, который является представителем федеральной страны. Федеральное – это добровольное, что в Советском Союзе было принудительным. Это объединение стран в одно государство. Добровольное присоединение к себе Татарстана – это не очень добровольный акт, который не всеми воспринимается. И не Президенту, так сказать, федерации рассказывать о целостности и неприкосновенности украинских земель.

Меня не может не тревожить и то, что официальные органы, руководители МИД и Президент не среагировали на это.

Левко Лукьяненко (БЮТ) поставил Путину диагноз

Путин является передовым представителем имперской части России, которая в Москве имеется в большом количестве, составляет большинство в Думе и в их политической жизни.

Очень жаль, что они не могут переосмыслить реальность 1991 года. Было бы лучше, если бы их вожди и власть поняли, что Российская империя в коммунистической стадии была такая же империя, как и царская. А царскую империю Владимир Ленин, которого они еще уважают, назвал тюрьмой народов.

Когда царская Российская империя была тюрьмой народов, то в той тюрьме сидела не только украинская нация. В ней сидели много народов: украинцы, татары, мордва, чуваши, кавказские народы.

Россия “прирастала” Сибирью таким способом, что спаивала и истребляла целые народы.

Но империя не живет вечно. И в 1991 году состоялся первый этап развала империи. Отдельные республики отошли, а Чечню они задушили. Это не победа над чеченским народом, просто они так много истребили людей, чтобы больше никому было стрелять по российским солдатам. Это не победа над Чечней, это количественное преимущество.

Говорить, что Украина не государство, – это потерять уравновешенность и плести что-то там в затуманенном мозге. Может это было сделано с провокативной целью – бросить обидную фразу в расчете, что Украина отреагирует, а затем они отреагируют – и опять обострение отношений.

Это абсолютная ложь и абсолютно бесперспективная позиция Путина. И то, что они там будут затрагивать вопрос о возвращении Крыма России или что Севастополь – это огород российской славы, – это все имперское мышление, которое рождает такие вот штампы.

Российская политическая элита не переосмыслила реальности и не отказалась от имперских претензий. И это свидетельствует о ее несостоятельности мыслить адекватно измененным историческим обстоятельствам.

Украина долгое время была большим государством. С 13 века украинская нация никогда не прекращала борьбы за независимость. А российские историки занимались фальсификациями, особенно упорно во время Екатерины Второй в 17 веке. Они изымали из наших архивов и церквей старинные рукописи, а затем переделывали таким способом, чтобы сделать вид, якобы Россия и Украина – это что-то одно целое, и подгоняли киевскую культуру под их фундамент.

У России не было свободы и возможности изучать реальную историю. Но в условиях, когда есть свобода, продолжать такое говорить, что говорит Путин, – это показывать свою беспардонность.

У России есть предчувствие мусульманского наступления из Поволжья. Потому что там Татарская автономная республика – одно из государств, которое борется за независимость. Борьба пока еще происходит деликатно, но патриотические движения в Татарии, Мордовии, Башкирии зреют. Там готовится почва к выходу из-под власти Москвы.

Георгий Крючков (КПУ) дрова в очаг антиукраинских настроений не будет подбрасывать Относительно конкретно сказанных слов Путина, то я не буду комментировать... Мы же не видели полного контекста. Я не хочу разжигать этот скандал, который искусственно создают между нашими странами. Я понимаю, что речь идет о том, чтобы разойтись с Россией или надолго, или навсегда. Я бы этого не хотел, и мы не станем той силой, которая провоцирует это расхождение. Я отдаю должное, что антиукраинские настроения и акции провоцируют в том числе и в России. Есть и там люди, которые хотят нас рассорить. В очаг наших отношений я не буду подбрасывать дрова.

Опрашивала Маша Мищенко