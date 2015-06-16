Геращенко рассказал о планах Генштаба РФ захватить Левобережную Украину за 15 дней

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "В апреле 2015 года Генштаб Российской Федерации утвердил очередной рабочий план по захвату Левобережной Украины. Совещание по утверждению этого плана проходило 8-9 апреля в Санкт Петербурге в штабе Западного военного округа", - сообщил он.

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По информации Антона Геращенко, На захват всей Левобережной Украины по плану Генштаба РФ отводится всего 15 суток. Цель - быстрый захват контроля над территорией и коммуникациями, без захвата крупных городов/областных центров.

"В соотвествии с планом батальоно-тактические группы регулярной Российской армии, объединенные в группу войск "Север", должны будут вторгнуться на территорию Украины в два этапа, - сначала в Харьковскую и Донецкую области, а затем в Полтавскую, Киевскую и Черниговскую", - написал советник главы МВД.

Он отметил, что вторжение планируют по старой привычке маскировать под наступления орд "ополченцев" ЛНР/ДНР, которые накопили силы и хотят восстановить конституционный порядок в Украине без возврата Виктора Януковича.

"План захвата Левобережной Украины до Днепра, детально расписан в документе "Доклад решения на применение группировки войск "Север" в специальной операции", имеющий гриф "совершенно секретно" и в Пояснительной записке к этому плану", - отметил Антон Геращенко.

"Вместе с этими основными стратегическими документами к нам в руки попал комплект технических документов, в которых расписаны точки нанесения ударов, высадки десантов, перечни захватов стратегических объектов и коммуникаций", - написал советник министра. При этом он отметил, что "одной из групп стратегических объектов, которые по планам Генштаба РФ надо захватить и не разрушать, являются компрессорные станции магистральных газопроводов, по которым пока еще продолжаются поставки газа из РФ в Европу".

Кроме этого, Антон Геращенко отметил, что планировались действия по дискредитации украинских военных. "Или говоря простым языком: планируется пристрелить несколько десятков жителей оккупированного украинского Донбасса, заснять это на фото и видео и свалить все это на действия Украинской стороны", - отметил Антон Геращенко.

По информации Антона Геращенко, аналогичный план, разработан командованием Южного военного округа РФ. Цель Южной группы войск - удар на Запорожье и Мелитополь через район Бердянска и Мариуполя и выход к Перекопскому перешейку для открытия сухопутных путей сообщения с Крымом.

Однако, специалисты-добровольцы группы проекта "Миротворец" сумели заполучить эти секретные документы российского Генштаба в свое распоряжение в ходе многоходовой специальной операции, за которую они не просят наград от государства", - написал советник.

При этом Антон Геращенко отметил, что подробности этой операции пока разглашению не подлежат, так как этот канал получения секретных документов из недр Генштаба России продолжает действовать и обнародование методов его работы может привести к потери канала информации и гибели людей.

"Сам план агрессии против Украины был получен еще в конце апреля и передан компетентным органам Украины для учета в планах по организации обороны страны", - уточнил он.

Также об этих документах были проинформированы и наши зарубежные партнеры, что в конечном итоге оказало свое влияние на принятие им решений о размещении тяжелого вооружения в странах Восточной Европы и Балтии.