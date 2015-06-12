Депутатов нужно арестовывать сразу после лишения иммунитета - Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил журналистам, комментируя объявление в розыск Сергея Клюева.

Он отметил, что уголовное дело в отношении Клюева расследуется генпрокуратурой.

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"Но через два дня после решения Верховной Рады о лишении его неприкосновенности нам поступали поручения на вручение повестки народному депутату. По моему убеждению, в работе в этом деле не хватает того, что нет решения парламента на его (Клюева — УНИАН) арест. Я как бывший народный депутат считаю, что когда Верховная Рада лишает неприкосновенности, надо раз и навсегда определить, что сразу в зале предоставляется разрешение на привлечение к ответственности. Если это уголовная ответственность, сразу должна вручаться повестка и рядом стоять автозак, и он на автозаке должен выезжать, а не на дорогом “Мерседесе”. Тем более, что этот народный депутат пытался покинуть территорию Украины, когда Верховная Рада голосовала", - сказал Наливайченко.

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Также он добавил, что "во время невыпуска Клюева за границу через аэропорт "Борисполь" СБУ не дала ему вылететь, но так и не получила поручение на задержание Клюева", потому что законодательство не позволяет прокуратуре по действующему УПК его задержать.

"Законодатель должен все же пойти на решительные действия — дать разрешение на арест людей, которые прятались за депутатским мандатом в зале Верховной Рады", - подчеркнул Наливайченко.

Которую сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада предоставила согласие на привлечение народного депутата Клюева к уголовной ответственности. 8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен в внутригосударственный розыск.