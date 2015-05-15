Лавров требует «равных прав» для боевиков на переговорах по имплементации Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

«В любом конфликте, в любой части мира стороны для целей переговоров об урегулировании пользуются, в соответствии с практикой ООН и ОБСЕ, равными правами. Не может быть сделано исключение для украинского кризиса. Здесь тоже – только через прямой, равноправный диалог можно достичь договоренностей», - сказал Лавров.

«Роль этих представителей ОБСЕ в подгруппах Трехсторонней контактной группы – УНИАН) не в том, чтобы навязывать какие-то рецепты, а в том, чтобы максимально стимулировать процесс переговоров. Прежде всего прямых переговоров между Киевом, Луганском и Донецком, и помогать вырабатывать практические шаги по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля», - сказал он.

Читайте такжеВ Кремле говорят, что Керри и Лавров не обсуждали "нормандский формат"

По словам Лаврова, ни одна из этих договоренностей практически не может быть выполнена без прямого диалога.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были «созданы» так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Ранее УНИАН сообщал, что Лавров обвинил Украину в затягивании экономической блокады Донбасса.