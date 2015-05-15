Лавров требует «равных прав» для боевиков на переговорах по имплементации Минских соглашений
Глава МИД России Сергей Лавров требует «равных прав» для боевиков на переговорах по имплементации Минских соглашений.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
«В любом конфликте, в любой части мира стороны для целей переговоров об урегулировании пользуются, в соответствии с практикой ООН и ОБСЕ, равными правами. Не может быть сделано исключение для украинского кризиса. Здесь тоже – только через прямой, равноправный диалог можно достичь договоренностей», - сказал Лавров.
«Роль этих представителей ОБСЕ в подгруппах Трехсторонней контактной группы – УНИАН) не в том, чтобы навязывать какие-то рецепты, а в том, чтобы максимально стимулировать процесс переговоров. Прежде всего прямых переговоров между Киевом, Луганском и Донецком, и помогать вырабатывать практические шаги по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля», - сказал он.
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По словам Лаврова, ни одна из этих договоренностей практически не может быть выполнена без прямого диалога.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были «созданы» так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
Ранее УНИАН сообщал, что Лавров обвинил Украину в затягивании экономической блокады Донбасса.