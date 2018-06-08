Вехи недели. Грани Победы, маневры на Донбассе и "спасатели Катманду"

Украина отметила 70-летие Победы в двухдневном режиме, и после завершения торжественных церемоний можно сказать, что этот выбор был правильным. Отдав дань уважения ветеранам той страшной войны, наша страна приблизилась к европейскому формату воспоминаний о событиях 1939 – 1945 годов, расширив горизонт исторической памяти и приблизившись к пониманию причин начала Второй мировой. И дело не только в маках – символах памяти о жертвах мировых войн, уверенно вошедших в обиход и даже водруженных на голову постамента Родины-Матери в Киеве. Это и отказ от бряцания оружием, на фоне которого «парад» в Донецке, который принимал пьяный главарь боевиков Захарченко выглядел особенно нелепо, и примирение между воинами Красной Армии и УПА, впервые произошедшее на национальном уровне. Государственные мужи активно проводили аналогии между событиями преддверия Второй мировой и нынешним конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма, обращая внимание западных лидеров на недопустимость повторения ошибок 75-летней давности. Ложкой дегтя стал демарш предстоятеля УПЦ МП Онуфрия и его приближенных во время торжественного заседания Верховной Рады.

Тем временем на Донбассе продолжается наращивание военной мощи боевиков. Впрочем, и украинская сторона не сидит, сложа руки. Президент, по крайней мере, в очередной раз подчеркивая приверженность мирному плану, подчеркнул, что он позволяет наращивать обороноспособность страны. Повлияет ли на нее очередной конфликт «Правого сектора» с армейцами, на этот раз – в учебном центре «Десна» - непонятно, но Вооруженные Силы за год после начала АТО серьезно изменились к лучшему в качественном и количественном показателях.

Практически незамеченным общественностью прошло утверждение на заседании СНБО Стратегии национальной безопасности Украины. Во время заседания Совбеза Петр Порошенко напомнил о неотвратимости деолигархизации и отметил, что наша страна смогла зимой выстоять в противостоянии с «Газпромом». Похоже, жизнь заставит украинский ТЭК не закупать более трети от общего объема поставок энергоресурсов у одного поставщика, и это станет эффективным ответом маневрам России в части навязывания собственных условий поставок «голубого золота».

Новый раунд работы Контактной группы по Донбассу выглядит вполне логичным, поскольку на официальном уровне все заинтересованные (реально или мнимо) в урегулировании конфликта на востоке Украины заверяют в своей приверженности Минским договоренностям. Кадровой ротацией и усилением позиций в составе переговорщиков от России и Украины успехи пока и ограничились. Владимир Путин во время встречи с Ангелой Меркель 10 мая в очередной раз дал понять, что наилучший путь к урегулированию – прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. Тезис не нов, не воспринимается украинским руководством и лидерами США и ЕС, но это не мешает Кремлю его постоянно продвигать.

В Украину вернулась спасательная экспедиция из Катманду, за злоключениями которой наблюдала вся страна. Не знаю, сожалеет ли и.о. главного спасателя Зорян Шкиряк, что потащил с собой в Непал два десятка журналистов, но он заверил, что не позволит сделать из себя козла отпущения. Поскольку Зорян Несторович идеально вписывается в образ «своего парня», а МВД Арсена Авакова своих не сдает с упорством, достойным лучшего применения, Шкиряк может и дальше руководить спасателями. Надеюсь, что последствия этого будут менее сокрушительными для имиджа страны, чем приключения «спасателей Катманду».

Автор: Евгений Магда